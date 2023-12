Šalé o těžkostech v kanadské juniorce či dvacítce: Jasně, že chceme medaili!

Eduard Šalé (vlevo) slaví gól na MS do 18 let • IIHF

Před půl rokem na něj šlehala světla v Nashvillu, při draftu NHL si Eduard Šalé podával ruku s šéfem ligy Garym Bettmanem i svými novými bossy ze Seattlu. Dočkal se prvního kola. Jenže na vstup mezi vážené hokejové celebrity si musí počkat a vydřít šanci mezi juniory v Ontario Hockey League, kam jej vedení Krakena poslalo zvykat si na zámořský hokej. Jak to jde? Teď už snad ano. Ale ten začátek… Zprvu dokonce uvažoval o návratu domů. Do chlapů. Už je líp.

Při obhajobě stříbra si můžete vylepšit dojem ze sezony, navíc se chystá oprášení formace Šalé, Šapovaliv, Kulich. Berete tuhle možnost jako přidaný bonus?

„Určitě. S klukama hrajeme spolu od osmnáctek a víme, co jeden od druhého můžeme čekat. Je radost hrát dohromady v jedné lajně. Užíváme si to, jsme taky dobří kamarádi. Což pak i na ledě dokazujeme. Máme společně zábavu.“

Jiří Kulich dostal od Sabres svolení připojit se k týmu před šampionátem, ale jisté není pořád nic. Přijde zranění v Buffalu, povolávák do NHL a je vymalováno. Jak to berete?

„Je to tak. Největší roli hraje, zda ho povolají nahoru, nebo ne. S Kuldou jsem v kontaktu a sám neví, jak se to vyvrbí. Takže ani já. Těžko říci.“

S jakým zaujetím sledujete jeho progres na farmě v Rochesteru?

„Je bezva, že se hned chytil v AHL. Dává góly, sbírá body, všechno u něj běží, jak má. Daří se mu výborně. Škoda, že neurval větší šanci v NHL, ale podle mě se mu to dřív či později podaří.“

Všichni tři jste zvyklí na velikost zámořské plochy, jak složité bude vzít osvědčenou souhru a přemístit ji na švédské „letiště“ při šampionátu?

„Určitě to bude jiné. Zámořský hokej je o něčem jiném, všechno se tam děje rychleji. Nemáte tolik času něco vymyslet jako na ledě v Evropě, patří k tomu i jiná taktika. Ale zrovna pro naši lajnu by to mohlo být ku prospěchu. Kulda je rychlý, Šapi to umí rozdat, já taky, takže by nám to ve Švédsku mohlo vyhovovat. Jsem zvědavý a uvidíme, jak to odšpuntujeme.“

V nároďáku jste se rychle zaklimatizoval?

„Jo, jo. Všechny kluky znám. Akorát mě poslední dva týdny brzdilo zranění, trošku se to teď táhne. Ale jsem tu moc rád, beru to jako nový impuls. Loni jsem patřil mezi mladší kluky, letos možná budu mít větší slovo v kabině. Je nás tu víc, co u toho byli minulý rok, takže na to nebudu sám.“

Jedete pro medaili?

„Samozřejmě, že bychom chtěli loňský rok zopakovat. Bylo to něco nezapomenutelného. Hlavně pro nás kluky, kteří hráli dvacítky poprvé. Jasně, že chceme medaili. Je tu jiný tým, jiní kluci, ale myslím si, že když si to sedne a budeme hrát, co hrát chceme, a přidá se i trochu štěstí, tak by se to mohlo povést.“

V Barrie Colts v OHL prožíváte složitější období, týmu se nedaří, jak to berete?

„První měsíc byl fakt těžký. Postupně jsem si na nové prostředí zvykl. Bohužel nemáme tým, který by hrál na vrchních pozicích, takže i z toho hlediska je to pro mě složitější. Už jsem se s tím ale popasoval a teď už je to dobrý.“

Pravidelná komunikace s Krakenem probíhá?

„Jo, dennodenně. Stálý kontakt. Ze začátku jsme se bavili hlavně o tom, co všechno zlepšit, a teď už jsou spokojení. Jde to, jak by to jít mělo.“

Návrat do juniorů jste si ale představoval jinak, že?

„Hlavně jde o to, když vidíte týmy soupeře, s jakými elitními hráči nastupují… Určitě se vám hraje líp, pokud máte top tým a top hráče kolem sebe. Ne že bych nebyl spokojený, to bych neřekl. Dělám zkrátka to, co po mně lidi ze Seattlu chtějí, a víc neřeším. Já myslím, že to bude dobrý.“

Barrie jsou v OHL sedmnáctí z dvaceti, je složité předvádět hokej, jaký byste rád ukazoval?

„Určitě je to těžší. Jsem tam od produktivity, ale není to hlavní point, co po mně Seattle vyžaduje. Vědí, jaký jsem hráč, spíš než o body jim jde o můj vývoj, abych se co nejdříve dostal do NHL.“

Máte čas pozorovat zápasy svého příštího týmu v NHL?

„Abych pravdu řekl, moc to nesleduju. Podívám se na výsledky, vím, že na tom kdovíjak dobře nejsou, měli i nějaká zranění a hrají někde ve druhé půlce konference. Pár zápasů jsem viděl, ale že bych je sledoval pravidelně, to ne.“

O počínání Komety máte větší přehled?

„Samozřejmě. Hned po tom rychlém haló, kdy byl pan Martinec odvolán nebo skončil – nevím přesně, tak se kluci zvedli a hrají dobře. Jsou v první půlce tabulky, což je pro ně dobré postavení.“