Slovenská zeď vynulovala Švýcary. Gajan: Ze začátku jsem měl těžké nohy

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Potvrdil výborný vstup do šampionátu a připsal si druhou výhru. Slovenský tým udělal proti Švýcarsku další důležitý krok k umístění ve skupině a vyhrál 3:0. O jednoznačnou záležitost ale nešlo! Nejdůležitějším mužem výběru Ivana Feneše byl Adam Gajan, který byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. „Byl to super zápas a dobrý týmový výkon. Ubojovali jsme to až do konce,“ radoval se slovenský brankář.