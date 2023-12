Hrabal před USA: Zabijácká přesilovka. Kulich není lídr jen střelecky

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Po debaklu od Slováků nebyl se svým výkonem spokojený. Český brankář Michael Hrabal se ale ze špatného startu do MS U20 nesesypal a proti Norsku dodal spoluhráčům klid. V pátek proti Spojeným státům se postaví dobře známým soupeřům, vždyť většina amerického kádru hraje stejně jako on v NCAA. „Proti spoustě kluků jsem nastupoval. Bude důležité hrát hlavně bez faulu,“ burcuje k lepší disciplíně, než kterou se Češi zatím na šampionátu prezentují.

V důležitém zápase s Norskem se ukázal hattrickem Jiří Kulich. Je to ten správný lídr?

„Přijel sem s tím, že má týmu pomoct hlavně střelecky. Skvělé má hlavně střely z one timeru (z první). O těch se mluví nejvíc. Je vidět jejich přesnost i síla. Lídrem je ale i v kabině, kde si dokáže říct své. Takových lídrů ale potřebujeme víc. Každý by jím měl tak trochu být. Je důležité, aby se dokázal každý postavit a něco si k tomu říct. Hlavně když se zápas úplně nepodaří, jako se stalo proti Slovákům.“

Říkáte, že každý by měl být trochu lídrem. Jakým jste vy z pozice gólmana?

„Tam je to hlavně mimo led. Umět si něco říct, jít trochu příkladem. Je důležité nechodit okolo problému, ale zmínit ho, postavit se mu. Každý hráč týmu může přispět.“

Co vám ukázaly první dva odehrané zápasy?

„Myslím, že první utkání nebylo úplně ideální. Když bych to vzal osobně, mohl jsem předvést daleko lepší výkon. Některé góly se určitě daly chytit. Jsem rád, že jsem od trenérů dostal další šanci i proti Norům. Důležité bylo, že jsme se rozstříleli, což může znamenat dost do dalších duelů. Čekají nás Američani, těžký soupeř. Musíme se pořádně připravit a zahrát jako proti Norům.“

Umíte vypustit nepovedený zápas z hlavy?

„Je to hodně důležitý. Přece jenom gólman musí být mentálně připravený na každé utkání. Musel jsem dostat neúspěch z hlavy a vzít si z něj jen dobré věci. Ponaučit se z chyb a soustředit se na další utkání. Myslím, že se mi povedlo tým podržet hlavně v první třetině, kdy jsme hráli dost oslabení.“

Hodně amerických hráčů znáte, protože působíte v NCAA. Na co je potřeba se nejvíc připravit?

„Jak říkáte, proti spoustě kluků jsem nastupoval jak tenhle, tak minulý rok. Bude důležité hrát hlavně bez faulu. Jejich přesilovka je zabijácká, mají střelce. Jsou šikovní, nesmíme jim dát prostor na puku. Budeme se muset hodně soustředit a hrát do těla.“

Zaměříte se víc na nějakého hráče? Napadá mě třeba Cutter Gauthier.

„Neřekl bych, že je jeden hráč, na kterého se zaměřit. Celý tým je skvělý. Většina jsou draftovaní hráči nebo kluci, co teď budou v prvním kole. Každá lajna určitě dokáže udeřit.“

Jak vlastně funguje americký program výchovy hráčů, kterého jste součástí?

„Je to určitě skvělý program. Sypou do něj hodně peněz. Je na tom postavený celý americký svaz, takže si vždycky vyhlídnou nejlepší hráče. Sice to asi trochu škodí ligám, které nejsou tak silné jako v Kanadě, ale na druhou stranu je velký prostor pro hráče se zlepšit. Každý rok mají tři čtyři hráče v prvním kole draftu.“

Předtím, než jste šel do NCAA, jste chytal USHL. Byl přechod obtížný?

„Asi bych řekl, že je to spíš plynulý přechod. Už je to víc dospělý hokej. USHL je hodně útočná liga, kde se úplně moc nebrání. NCAA je úplný opak, hraje se tam hodně systematicky a hodně se dbá na obranu. Zápasy většinou končí těsnými výsledky o gól.“

A proč jste si zvolil zrovna Massachusetts?

„Hlavní bylo zázemí a trenéři. Je to skvělé místo, které mi umožní se zlepšovat na ledě i mimo něj.“

Funguje propojení se školou?

„Většinou je to tak, že ráno máme dobrovolný trénink, kam chodíme s gólmanským trenérem. Dopoledne jsme pak ve škole. Každý má jiný předměty, takže je to podle toho, jak si je kdo navolí. Odpoledne máme týmový trénink. Večer je čas na školu nebo si dělat své věci. Trenér hodně dbá, abychom měli výsledky okolo 85 %. Myslím, že je to určitě zvládnutelný. Jde jenom o priority.“

Jaký obor jste si zvolil?

„Mám sportovní managment. Beru to tak, že cokoliv a kdykoliv se může něco stát, a já bych rád zůstal u hokeje. Myslím, že to můžu někdy v budoucnu zužitkovat.“