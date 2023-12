Slovenská hvězda Gajan: Máme sílu. Můžeme dosáhnout čehokoliv

Na minulém šampionátu se z pozice trojky propracoval až k nejlepšímu brankáři. V Göteborgu už Adam Gajan patří od začátku turnaje ke klíčovým postavám slovenského týmu a v každém utkání mu dává šanci uspět. „Myslím, že jsem rychlý a atletický gólman. Díky tomu dokážu pokrýt hru před brankou a dorážky. Je potřeba zlepšit klid a rozvážnost, ale pracuju na tom. Je to na dobré cestě,“ uvažuje pozitivně devatenáctiletá zeď z Popradu.

Máte za sebou tři výhry ve třech zápasech. Ukázaly sílu týmu?

„Bylo naším cílem mít devět bodů po třech utkáních. Teď se ještě musíme připravit na Ameriku a pokusíme se vyhrát.“

Co je vaší největší slovenskou zbraní?

„Dáváme hodně gólů, máme velmi dobrý útok. I v obraně nehrajeme špatně. Mockrát jsme neinkasovali, takže myslím, že máme sílu v celém kádru. Těžší zápasy ale teprve přijdou. Uvidíme, jak nám to půjde. Musíme se na každé utkání připravit zodpovědně jako doteď.“

Poslední zápas ve skupině odehrajete s USA. Ukázal vám například i český tým, jak s tak silným soupeřem hrát?

„Viděl jsem jen prodloužení a nájezdy. Na zápas se určitě podíváme. S Čechy jsme měli vyrovnané utkání do třetí třetiny. Ukázali nám, že když s nimi mohli získat bod, tak je můžeme potrápit i my. Určitě půjdeme do zápasu sebevědomí.“

Přivezli jste velmi kvalitní tým. Myslíte i na medaili?