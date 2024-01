Plekanec gratuluje k bronzovému zázraku: Kluci, klobouk dolů!

Kdysi se svědomitě učil od zkušených pardálů a pak mladší ročníky zasvěcoval do tajů hokejového válečnictví. Tomáš Plekanec má i z pozice asistenta Radima Rulíka u dospělé reprezentace o to větší radost, co někteří jeho budoucí svěřenci v Göteborgu předvedli. „Medaile je krásná odměna,“ netají radost hráč s více než tisícovkou startů v NHL.

Věřil jste svým očím, co se děje ve třetí třetině?

„Jako… Slušný! (směje se) Smekám před klukama klobouk, neskutečný. Velká paráda, co se jim povedlo. Strašně důležitý byl gól na 3:5 v oslabení, vrátil nás zpátky do hry. Kdyby druhá třetina skončila 2:5, bylo by mnohem těžší obracet skóre. Kluci nic nevzdali, naopak, bojovali dál a dočkali se obrovské odměny.“

Finové se od třetího dějství nepochopitelně zatáhli. Kdyby hráli dál to svoje, český obrat by se projektoval mnohem složitěji. Udělal soupeř velkou taktickou chybu?

„Takhle to vždycky bývá. Pokud vedete s náskokem, chcete si to trochu víc pohlídat. A soupeři už nezbývá nic jiného, než do toho jít na maximum, tlačí se do vás, nemá co ztratit. A z toho vyplývá to, co jsme viděli v našem podání ve třetí třetině. Zvlášť na turnaji dvacítek, kdy nikdy nevíte, co se všechno může stát během pěti minut. Kluci jsou mladí, umí bruslit, každou chvíli se dějí věci. Ale znovu musím zmínit, že takovýhle obrat je neskutečný.“