MS U20 v hokeji 2025: program, výsledky, kdy hrají Češi?

Mistrovství světa do 20 let se koná od 26. prosince do 6. ledna v kanadské Ottawě. Češi budou chtít zopakovat úspěchy z předchozích let, kdy dokázali přivést domů stříbro a následně bronz. První zápas odehrají čeští junioři 26. prosince od 23:00 našeho času. Podrobnosti o turnaji naleznete v článku.