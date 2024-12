ONLINE: Česko - Švýcarsko. Dvacítka startuje útok na třetí medaili z MS

Honba za ziskem dalšího cenného kovu se rozjíždí. Čeští hokejisté do 20 let startují mistrovství světa v Ottawě proti Švýcarsku. Mladý výběr kouče Patrika Augusty by rád navázal na stříbrnou a bronzovou jízdu na předchozích dvou šampionátech. Nastartuje se parta kolem kapitána Eduarda Šalého vítězstvím? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.