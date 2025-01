Pavouk MS U20: Těžký soupeř! Česko jde ve čtvrtfinále na Kanadu, co další?

Tak tohle bude těžké a nepříjemné! Čeští hokejisté si na mistrovství světa do 20 let s přehledem zajistili postup do čtvrtfinále, když v posledním utkání skupiny bojovali o první místo ve skupině B. Švédsku ovšem podlehli 2:4, takže skončili druzí a v boji o semifinále je čeká Kanada. Ta skončila třetí ve skupině A. Jaké jsou další dvojice?