Česko - Kanada 4:3. Další senzace! Junioři počtvrté v řadě v boji o medaile

Další juniorská paráda! Čeští hokejisté do 20 let si počtvrté v řadě zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále mistrovství světa v Ottawě vyhráli 4:3 nad Kanadou a podobně jako před rokem postupují do semifinále přes zámořského giganta. Výběr trenéra Patrika Augusty klíčový duel turnaje skvěle rozjel, když po první třetině vedl 3:1. Sílícímu kanadskému tlaku se ale dvacítka neubránila a domácí tým dokázal srovnat. Kanaďané ale pocítili podobný šok jako předchozí šampionát, když Adam Jecho v čase 59:20 využil přesilovku a stal se českým hrdinou. V boji o finále vyzvou junioři Spojené státy americké.