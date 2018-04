Galvasův hořkosladký debut: Stihl gól, ale i návštěvu nemocnice

Olomoucký klenot se uvedl parádně. Osmnáctiletý obránce Jakub Galvas ve středu nastoupil do svého vůbec prvního utkání za seniorskou reprezentaci a hned se zapsal mezi střelce. Po šikovné teči se mohl se spoluhráči radovat. Nedlouho poté však přišla těžká rána. Mladičká opora Olomouce dostala úder na bradu a otřesená se šrámem v ústech se odebrala do kabin, odkud ji lékaři převezli do pražské nemocnice Motol. „Momentálně neznáme jeho přesnou diagnózu, do odvety se Švýcary však určitě nenastoupí,“ vyjádřil se trenér Josef Jandač ke zraněnému zadákovi.

Takovou premiéru v reprezentaci by si každý přál. Tedy alespoň vstup do ní. Šikovný bek Jakub Galvas vyrazil poprvé se seniory do akce. V 9. minutě úvodního přípravného utkání před mistrovství světa v Příbrami mohl začít jásat. Během rozjeté české akce v útočném pásmu se mladý obránce dostal před brankoviště Švýcarska, kde tečoval ránu pardubického střelce Davida Tomáška.

Sláva! Toto líznutí kotouče se dostalo za brankovou čáru a Galvas byl prvním střelcem utkání. Otec a olomoucký spoluhráč Lukáš Galvas by byl jistě hrdý. Nejenom, že si syn Jakub také připsal reprezentační start, on svého tátu dokonce překonal. Někdejší opora Třince sice nastoupila za národní tým ve třech zápasech, ale neskórovala. Galvasovu potomkovi se to povedlo rovnou při premiéře.

Nikdo však nepočítal se smolným momentem, který vyřadil talentovaného beka dočasně ze hry. Nedlouho po kariérním milníku dostal Galvas od jednoho ze Švýcarů úder loktem nebo ramenem do oblasti brady a rychle zamířil na střídačku. Po ošetření se zkusil ještě vrátit na hřiště, zranění však bylo nejspíš tak nepříjemné, že musel odstoupit a odejít do šaten, odkud už se do hry nevrátil.

„Dostal loktem či ramenem úder na bradu. Po odchodu z ledu do kabiny odjel na vyšetření do Motola na stomatologii a neurologii, aby si ho prohlédli. Řekl bych, že to bude na šití v ústech. Podezření na otřes mozku se vyloučit nedá. Přesné vyšetření a dobu rekonvalescence nyní nedokážu říct,“ reagoval reprezentační lékař Tomáš Vyskočil na Galvasovo zranění.

Nešťastného momentu litoval i útočník Martin Kaut, kterému se duel proti zemi helvétského kříže rovněž podařil. V utkání osmnáctiletý šikula dvakrát asistoval a v pozápasových přípravných samostatných nájezdech parádně proměnil svoji šanci. „Pro Kubu to je opravdu smolný moment. Nejsem si jistý, co s ním přesně je, ale když už dal gól, tak si myslím, že si tenhle zápas bude pamatovat. Teda snad,“ řekl s úsměvem pardubický talent.