Naštvaný kouč Jandač: Čtyři zranění obránci? Švýcaři nás vystřelili z bot

Jak byste zápas zhodnotil? Byl to lepší výkon než ve středu?

„Každopádně mám radostný pocit z vítězství. Samozřejmě tam byly zase výborné momenty, které jsme střídali se slabšími, dělali jsme někdy laciné chyby, dlouho jsme si hráli s pukem v obranném pásmu. V době, kdy vedeme a soupeř trochu vysune forčeking, tak místo toho, abychom zjednodušili hru, tak jsme jim sami dali trošku kyslík v tom, že jsme jim nabídli některé šance sami.“

Jak vypadá situace v obraně? Jakub Galvas se zranil ve středu, do odvety nenastoupil ani Ondřej Vitásek a v průběhu hry odstoupili i Vojtěch Mozík a Adam Polášek. Jak to s nimi vypadá?

„Vitásek ráno přišel na rozbruslení s tím, že má nějaké problémy s kyčlí, u něj by se to mohlo zlepšit. Mozík odstoupil, protože dostal ránu kolenem na koleno. Dostal se do stoje, myslím, že si to trošku udělal sám. Nezahrál to úplně chytře, nechal v souboji nohu, má něco s kolenem a nevypadá to moc dobře. Nakonec jsme dohrávali na čtyři beky, protože potom odstoupil ještě Adam Polášek. Takže nevím… Dva zápasy a Švýcaři nás vystřelili z bot.“

Jak to vypadá se zdravotním stavem Jakuba Galvase, bude v pořádku?

„Uvidíme. Jsme domluvení, že mi dá vědět. Pokud na tom bude zdravotně dobře, tak pokračuje. Nikoho dalšího nemáme.“

I přes výhru se hrálo i pětiminutové prodloužení tři na tři, které jste také vyhráli (gólem Filipa Pyrochty 1:0). Uvítal byste tuto situaci i v dalších zápasech přípravy?

„My jsme to iniciovali, chtěli jsme si to vyzkoušet. Zaprvé jsme chtěli vidět hráče, jsou tam určité věci, které si chceme vyzkoušet. Přípravné zápasy od toho slouží. Tady jsme byli domácí, Švýcaři na to šli. Jestli to budeme hrát i s Francouzema, to takhle po zápase ještě nevím.“

Na začátku nastavení jste nasadil do hry tři útočníky. Byl to nějaký záměr i směrem k mistrovství světa, nebo to bylo zapříčiněné i těmi absencemi v defenzivě?

„Jednak kvůli zraněným obráncům, že jsme jim chtěli trošku odlehčit, a jednak jsme chtěli vyzkoušet hru se třemi útočníky.“

Tým doplní Jordán a Kaše, Francouz má volno

Jsou nějaké novinky ohledně doplnění kádru?

„Od pondělí nás doplní Michal Jordán a mladej David Kaše.“

O víkendu mohou skončit semifinálové série v extralize. Vidíte tam nějaké případné posily?

„To je jasný. Budeme na ně čekat, máme tam ve hře nějaké hráče, ale už tolik jich zase ve hře není. A ani venku ne, takže uvidíme.“

Máte připravený záložní plán, co budete dělat, kdyby ty série o víkendu neskončily?

„Podíváme se ještě, co by se dalo dělat. Takhle po zápase ještě nevím, protože je nenormální, že máme po jedné akci čtyři beky out. Věřím tomu, že se někteří dají dohromady. U všech těch beků to bude, když ne v pondělí, tak v brzké době. U Vojty Mozíka ale nejsem úplně optimistickej.“

Ve čtvrtek vypadl s Čeljabinskem brankář Pavel Francouz. Budete ho kontaktovat?

„Spojím se s ním a uvidíme. Dám mu ale určitě nějaké volno.“

Tento týden končí i základní část NHL. Dá se už říct, kdo by ze zámoří mohl reprezentaci posílit?

„Představy máme, počkáme si na výstupní prohlídky. Kluky máme nakontaktovaný, nechci se teď dostávat do situace jako loni. Na starost to má Jirka Fischer. Oslovili jsme kluky, kteří nepůjdou do play off, někteří půjdou na farmu, někteří musí ještě projít prohlídkou.“

Chtěl byste mít hráče ze zámoří už na turnaji Euro Hockey Tour v Pardubicích?

„Co se týká mladších hráčů, tak i když jsou nahoře, tak je pošlou ještě na týden na farmu a ta končí až někdy v půlce dubna, takže ty by tam asi nedorazili. U těch kluků, kteří skončí v NHL, tak bych byl rád, aby dorazili co nejdřív a připojili se k týmu. Ale kdy dorazí, to je zatím ještě v jednání.“