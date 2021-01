Bříza o osudu MS: Faselova návštěva nedopadla dobře. Vlak odjel ze stanice

Události kolem (ne)konání běloruské části mistrovství světa nabraly spád. Po návštěvě šéfa IIHF Reného Fasela v Minsku u Alexandra Lukašenka se události ještě víc daly do pohybu. „Taková věc se musí řešit s tím, komu byl turnaj přidělen. Návštěva prezidenta Fasela bohužel nedopadla dobře. Je jasné, že vlak už odjel ze stanice,“ řekl iSportu Petr Bříza, český člen Rady IIHF. Do věci se vložili politici, europoslanci a nyní i největší sponzoři hokeje v čele s automobilkou Škoda . Šampionát v Bělorusku nechtějí. Mise do Minsku skončila fiaskem, nejvíc prohrál samolibý diktátor Lukašenko. O osudu šampionátu mělo být rozhodnuto do konce měsíce. Z různých indicií je zřejmé, že je nejspíš jasno už teď.

Hlavní sponzor Škoda i další partneři oznámili, že pokud IIHF ponechá šampionát Bělorusku, odmítnou turnaj platit. Je to znamení, že varianta Minsk padne?

„Poslední týden probíhá velmi intenzivní komunikace napříč mezinárodní federací a s Infrontem coby marketingovým partnerem. Proběhlo jednání Rady IIHF, v pondělí máme další vložený mítink, posléze ještě jeden. Zaznamenáváme všechny zpětné vazby a odezvy návštěvy prezidenta Fasela v Bělorusku. Všechno řešíme s kolegy nejen v rámci Councilu, ale rovněž s národními svazy. Úřad IIHF se zabývá právními problémy, které s tím souvisejí a komunikací s Infrontem, požádali jsme o vyjádření partnerů. To je teď už oficiální, my jsme o něm věděli o něco dřív.“

Rozhodnout se původně mělo do konce ledna. Ovšem dlouho sílily tlaky, aby se šampionát v Bělorusku nekonal. Dá se postoj partnerů vysvětlit i tak, že jako ti, kteří hokej platí, chtějí postrčit IIHF k ráznějšímu postupu?

„Tady jde o nějaké popostrkování. Návštěva Minsku měla proběhnout původně v prosinci, jenže prezident IIHF dostal COVID. Musela se odsunout, nicméně je jasné, že taková věc se musí řešit s tím, komu bylo mistrovství světa přiděleno. To je přirozené, bohužel se všechno zpozdilo v podstatě o měsíc a půl kvůli onemocnění a nemožnosti se potkat.“

Je tedy snaha běh událostí urychlit?

„V této chvíli možná různé informace akcelerují daleko rychleji, než by tomu bylo jindy. Rada IIHF si už v srpnu vyžádala zprávu o situaci v Bělorusku. Report jsme obdrželi v listopadu a po něm čekali na návštěvu Minsku a výsledky jednání. Při výstupech se držíme oficiální linie tiskových zpráv IIHF, abychom jako členové Rady nebyli rozebíráni jednotlivě, případně chytáni za slovo. Návštěva prezidenta Fasela bohužel nedopadla dobře. V tuto chvíli intenzivně komunikujeme a problém se řeší. O výsledku bude jasno stoprocentně do konce ledna, ale třeba padne dřív.“

René Fasel se po návratu z Minsku omlouval, ovšem neřekl, na kterou stranu se přiklání. Dá se jednoznačný postoj sponzorů vnímat jako signál, že tlačí na IIHF, aby dala taky jasně najevo, že šampionát v Bělorusku nebude?

„Na tuhle návštěvu jsme čekali. Jak reakce médií, politiků, tak věcný obsah jednání nedopadly dobře. Další schůzku máme naplánovanou na pondělí. Řešíme to s Infrontem i dalšími organizátory. U toho bych teď zůstal. Jako členové Rady jsme odpovědní členským zemím, ta komunikace není politická, je o bezpečnosti ohledně COVIDu a samozřejmě o možných řešeních a jejich případných následcích, ať finančních, právních nebo dalších.“

IIHF se bránila spojování sportu s politikou. Je vůbec možné se tomu vyhnout?

„Jednání zahrnovala taky seznam požadavků, sahajících nad rámec hokeje. Jako zavírání disidentů, zajištění bezpečnosti protestujících a podobně. To oddělit nešlo. Bělorusko namítalo, že to není věc IIHF, ale oni si musí uvědomit, že tady dnes nejde jen o sport. Myslím, že když jsou kdekoli takovým způsobem rozdělené dvě strany, může to bouchnout. Mistrovství světa má unikátní, skvělou atmosféru, není tam taková nevraživost jako třeba ve fotbale, fanoušci se sdružují, užívají si to společně. Takového srocení lidí se však dá taky zneužít k různým záměrům, může to být nebezpečné pro všechny. IIHF by se pak mohla stát spoluviníkem, že k něčemu takovému došlo.“