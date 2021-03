Příprava na MS začala! Krajánci z KHL jsou zatím tři, další tým doplní

Kompletní třiadvacítka nominovaných hokejistů se sešla v pražské Tipsport Areně k zahájení přípravy českého národního týmu na mistrovství světa v Lotyšsku. Kouč Filip Pešán má v kádru zatím tři krajánky z Kontinentální ligy a jinak hráče z domácí extraligy včetně dvanácti nováčků. Skládat tým bude až do vrcholu sezony, který je v Rize na programu od 21. května do 6. června.

Z KHL zatím Pešán s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem přivítali brankáře Romana Willa z Čeljabinsku a obránce Vojtěcha Mozíka s Andrejem Šustrem z Kunlunu. „My jsme oslovili všechny kluky, kteří skončili v KHL. Téměř všichni, jen s malými zdravotními výjimkami, se vyjádřili, že by se chtěli porvat o mistrovství světa,“ řekl v on-line rozhovoru s novináři Pešán, který po nákaze nemocí covid-19 musel i do nemocnice, ale start přípravy týmu stihl.

„Samozřejmě není to žádná chřipečka a není radno to podceňovat. Měl jsem teploty, kterých jsem se nemohl zbavit. Pak jsem měl trošku kašel a problém s dýcháním a přišli na to, že mám zápal plic, takže pak jsem byl hospitalizovaný. Cítím se trochu slabší, než jsme byl před covidem, ale doufám, že to dodýchám a zdravotně jsem téměř stoprocentní,“ uvedl Pešán, jenž před osobním rozhovorem s hráči zatím nechce říci konkrétně, s kým stoprocentně počítat nemůže.

„My jsme klukům nabídli účast už na tomto prvním kempu, nebo že si můžou protáhnout dovolenou o další týden. Takže spousta kluků, kteří v KHL skončili, se připojí příští týden. Vždycky se snažíme vyhovět hráčům a stavíme program k datu, kdy opustili led nebo jim skončila sezona. Kluci, kteří jsou tady už v tomto týdnu, projevili zájem se na ledě už objevit, takže proto tu někteří jsou,“ prohlásil Pešán.

„Byli doplnění o hráče, kteří by mohli do budoucna atakovat národní tým. Koukali jsme na věk i potenciál těchto hráčů, chceme je poznat v práci a aby oni poznali náš realizační tým. Někteří hráči se na kempu objeví spíš z tohoto důvodu, než kvůli boji o mistrovství světa, což je všem samozřejmě jasné. Někteří hráči už z tohoto kempu mají velkou šanci na mistrovství jet,“ řekl kouč.

První starty v národním týmu by si mohli připsat brankáři Dominik Frodl, Milan Klouček, obránci Vojtěch Budík, Radim Šalda, Jan Ščotka, Libor Zábranský a útočníci Jiří Černoch, Jan Hladonik, Luboš Horký, Jakub Pour, Karel Plášek a Marek Zachar. „Budeme reagovat na aktuální formu, jak se bude vyvíjet závěr sezony hráčů, ale i jejich reakce na pozvánku do národního týmu. Postupem času budou doplňovat tým hráči se šancí jet na mistrovství světa a mladí budou ubývat,“ prohlásil Pešán.

Do týmu se zapojí i čerství otcové a bratři Hynek a Tomáš Zohornové. Hynkovi skončila sezona v KHL v Chabarovsku, odkud Tomáš na konci ledna zamířil do Pardubic. „Hynek se zapojí příští týden a Tomáš o týden později, protože mu sezona skončila nedávno,“ řekl Pešán. Teprve se chystá mluvit s nejlepším střelcem KHL Dmitrijem Jaškinem z Dynama Moskva.

„Dal jsem mu pár dní na vydýchání, nechtěl jsme ho atakovat hned po vyřazení. Bude to všechno náplní dalších dnů,“ prohlásil Pešán. „Chtěli bychom mít tým vyrovnaný a hlavně koukat na role hráčů v týmu a ne na to, kde hrajou. Ale je jasné, že kvalita hráčů v NHL je jinde než v extralize.“

První zápasový test čeká český výběr ve čtvrtek 22. dubna proti Rakousku ve Vídni, k sobotní odvetě se soupeři přesunou do Jindřichova Hradce. Další dva zápasy Euro Hockey Challenge s Německem jsou na programu ve čtvrtek 29. dubna a v sobotu 1. května v Norimberku. Ve čtvrtek 6. května a o den později v Praze završí Pešánův tým sérii EHCh dvojzápasem proti Slovensku.

V O2 areně se uskuteční od středy 12. května do soboty 15. května závěrečný díl Euro Hockey Tour. Domácí tým na Českých hrách změří síly s tradičními soky Finskem, Švédskem a Ruskem. Do mistrovství světa v Lotyšsku čeští hokejisté vstoupí v první hrací den zápasem proti Rusku. V základní skupině A je dále čekají duely se Švýcarskem (22. května), Běloruskem (24. května), Švédskem (27. května), Velkou Británií (29. května), Dánskem (31. května) a Slovenskem (1. června).

Nominace českých hokejistů na start přípravy před MS v Lotyšsku:

Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň; 0 startů), Milan Klouček (Pardubice; 0), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 6),

obránci: Vojtěch Mozík (45 zápasů/4 branky), Andrej Šustr (oba Kunlun/KHL; 14/1), Vojtěch Budík (Plzeň; 0/0), Daniel Gazda (Zlín; 4/1), Filip Král (Kometa Brno; 3/0), Radim Šalda (Hradec Králové; 0/0), Jan Ščotka (Litvínov, 0/0), Libor Zábranský (Karlovy Vary; 0/0),

útočníci: Ondřej Beránek (11/1), Jiří Černoch (0/0), Jakub Flek (6/2), Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary; 0/0), Petr Kodýtek (6/0), Jakub Pour (0/0), Filip Suchý (všichni Plzeň; 2/0), Matěj Blümel (Pardubice; 3/2), Jan Dufek (Zlín; 2/0), Luboš Horký (Pardubice; 0/0), Karel Plášek (Kometa Brno; 0/0), Marek Zachar (Hradec Králové; 0/0).