Reprezentace na MS zřejmě bez Jaškina, NEJ střelec KHL je zraněný

Pešán o nejistotě zapojení Jaškina, který je i přes vyřazení Dynama již ve čtvrtfinále play off KHL před dvěma týdny stále v Rusku, věděl delší dobu. S účastníkem mistrovství světa 2018 a 2019 byl v kontaktu. Podle aktuálního vývoje událostí však bude muset kanonýra, jenž včetně play off nastřílel v sezoně 43 gólů, oželet.

„Poslední hovor proběhl dneska a vypadá to, že Dmitrije nominovat nebudeme, protože jeho zdravotní stav a celková situace ohledně jeho trénování v Moskvě není ideální. Vypadá to, že podstoupí nějaké zdravotní zákroky a nebude schopen se připojit. Ale nejsem schopen to potvrdit stoprocentně, ještě čekáme na další informace,“ řekl dnes v on-line rozhovoru s novináři Pešán.

Tomáš Zohorna se brzy připojí

V souladu s původním plánem počítá naopak s brzkým zapojením jiného útočníka, který většinu tohoto ročníku strávil v KHL, ale dohrával ho v dresu Pardubic - Tomáše Zohorny. Třiatřicetiletý Zohorna zabojuje o start na čtvrtém šampionátu po MS 2016, 2017 a 2019. K týmu se připojí na začátku příštího týdne. Ve hře jsou i další posily z KHL, jejichž jména však reprezentační kouč dosud neupřesnil.

„V současné chvíli máme s (generálním manažerem reprezentace) Petrem Nedvědem naplánované hovory s některými hráči z KHL, kteří řeší zdravotní problémy. Každý den se ta situace mění, takže teď ještě nevím žádné konkrétní stoprocentní informace. Hovory však probíhají a příjezd některých dalších hráčů z KHL ve hře určitě stále je. Čekáme ale na vyjádření nejen hráčů samotných, ale i jejich lékařů,“ vysvětlil Pešán.

Šéfa střídačky národního týmu potěšil posun v kvalitě tréninků v porovnání s minulým týdnem. „Je vidět veliký rozdíl v rozehranosti mezi hráči, kteří už byli na kempu minulý týden, a těmi, kteří přijeli až tento týden. Byť samozřejmě kluci z KHL mají větší kvalitu než ti, kteří věkem ani zkušeností na ně nedosahují, musím říct, že opravdu byl rozdíl vidět kluky, kteří jsou na ledě o týden déle. Kvalita tréninků nebyla špatná, ale bylo vidět, že někteří hráči dorazili na první tréninky,“ uvedl Pešán.

V kádru je nyní 28 hokejistů, tři brankáři a 25 hráčů do pole. Mistrovství světa v Lotyšsku odstartuje za šest týdnů. Koncem dubna a začátkem května čeká mužstvo série šesti přípravných zápasů, z nichž první je na programu 22. dubna proti Rakousku. Následovat bude v polovině května generálka na MS v podobě Českých her. Pešán je rád, že už se blíží i první zápasová prověrka.

„Chceme co nejdřív hrát nějaký zápas, protože trénovat bez zápasů je takové nijaké. Samozřejmě ale kluky musíme na ta utkání nejdříve připravit a myslím, že pro některé hráče je ta doba tří týdnů trénování ideální. Už se ale těšíme na zápasy,“ prohlásil Pešán.