Zlato z MS, pak NHL? Kouč Gallant povede Kanadu v Rize, ve hře je Seattle

Uznávaný trenér Gerard Gallant povede Kanadu na mistrovství světa v Lotyšsku. Po turnaji by mohl zamířit do nového klubu NHL ze Seattlu • koláž iSport.cz

Klub zatím nemá, přes rok už nikde nepracuje. Přesto je pořád jedním z nejrespektovanějších trenérů za mořem. Gerard Gallant skončil 15. ledna 2020 ve Vegas a teď čeká první pracovní akce, od té doby svůj tým neměl. Nyní se stal koučem kanadského výběru pro MS v Lotyšsku, bude mimo jiné i plánovat, jak ve skupině zničit českou sestavu Filipa Pešána. „Pokusíme se přivést zlato, to je teď moje role,“ odbývá Gallant dotazy na návrat do NHL.

Dlouho se mluví o tom, že asi těžko najdete lepšího trenéra pro rozjezd nového klubu v Seattlu, než je Gerard Gallant. „Taky pro mě by byl z docela jasných důvodů ideální volbou. Prošel si zkušeností, jaké to je vést expanzní tým, a navíc se z toho stal hit,“ tvrdí například respektovaný zámořský novinář Pierre Lebrun.

Vzpomínáte? Gallant převzal Vegas v roce 2017, nový klub v NHL, dokázal nové tváře rychle spojit ve fungující celek a hned v první sezoně hrál finále Stanley Cupu.

Jeho tým sice prohrál s Washingtonem, ale stejně měl příběh obrovské kouzlo. Z nuly, bez vzájemných vazeb pomalu až pro pohár? Stala se z toho senzace a velké zásluhy se připisovaly právě Gallantovi. Netlačil na pilu, našel cestu, jak vytvořit z třiceti lidí tým.

V létě proběhne expanzní draft NHL i pro Seattle, klub si z 30 týmů (z Vegas ne) znovu vybere po jednom hráči, platí pro něj úplně stejná pravidla jako pro Vegas v roce 2017. A pak to začne. Rychle se dát dohromady, na led a zkusit pobláznit město stejně jako se to povedlo Golden Knights.

Proč nevyužít Gallanta, když je volný? Jednou to fungovalo, proč by nemohlo zase? V roce 2018 vyhrál cenu pro nejlepšího kouče NHL, v roce 2016 skončil v hlasování druhý. Přes rok neměl do čeho píchnout... „Tím se teď nezabývám,“ utnul ale debaty, kam by v NHL mohl příště zamířit, na tiskové konferenci.

Tady šlo totiž o něco jiného, ve středu byl jmenován trenérem Kanady pro šampionát v Lotyšsku: „Hlavně se chci teď vrátit do práce, trénovat a dělat takové ty věci, které jste zvyklí dělat každý den. Tuhle příležitost jsem už docela dlouhou dobu neměl, jednak kvůli covidu a pak tam byly ještě další důvody... Teď se chystám trénovat Kanadu a pokusíme se přivést zlato. To je teď moje role,“ pronesl. Jeho tým ve skupině narazí i na Česko.

Jak by mohla vypadat sestava Kanady na MS Brankáři



Hill (Arizona)

Hart (Philadelphia)

Blackwood (New Jersey) Obránci Manson (Anaheim), Smith (New Jersey)

Myers (Vancouver), Chabot (Ottawa)

Severson (New Jersey), De Haan (Chicago)

Ferraro (San Jose), Sanheim (Philadelphia) Útočníci R. Strome (NY Rangers), Horvat (Vancouver), Lafrenière (NY Rangers)

Reinhart (Buffalo), Henrique (Anaheim), Comtois (Anaheim)

Fabbri (Detroit), Laughton (Philadelphia), Paul (Ottawa)

Virtanen (Vancouver), Strome (Chicago) Steel (Anaheim)

Mangiapane (Calgary)

Gallant má v 57 letech pořád silné trenérské renomé. Práci si může vybírat. Proč tedy zatím nikde nepodepsal smlouvu? Jeden důvod může být i tenhle: pokud nikde neuzavře kontrakt, tak až do konce sezony 2020/21 ho má stále na výplatní pásce Vegas. Tím pádem Gallanta nic netlačí, aby skočil po první nabídce a byl zpátky v kolotoči. V souvislosti s ním se mluvilo o Buffalu nebo Montrealu, kde mají dočasné trenéry. A Seattle potřebuje kouče až od podzimu 2021.

Generální manažer Ron Francis nového klubu NHL navíc už dlouho mluví o tom, že trenéra představí až v druhé polovině roku. Současná sezona končí 30. června a od 1. července přestane patřit na výplatní pásku Golden Knights. Zapadá to do sebe, ne?

Francis ovšem naposledy před novináři mlžil: „Stále se koukáme na trenéry, kteří nemají smlouvu, pak i na ty, kterým kontrakt končí, a sledujeme, jestli někdo neudělá třeba ještě nějakou změnu. Pokud si budeme myslet, že máme toho pravého muže, uděláme rozhodnutí třeba ještě teď do konce play off, pokud si budeme myslet, že má důvod čekat o trochu déle, tak počkáme. Tady nevidím problém.“

Šance, že si plácne s trenérem Kanady? Určitě je reálná. Francis by hodně překvapil, kdyby k novému týmu v NHL najal kouče, který nemá zkušenosti. „Tohle je první věc, která se objevila a skočil jsem po ní,“ uvedl ještě Gallant k reprezentační. „Ale doufám, že se do NHL vrátím,“ přece jen dodal. Takže po návratu z Lotyšska dovolená, ani nevybalí kufry a do Seattlu?