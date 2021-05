Will po výhře: Nula se Slováky mi nezajistí šampionát. Ocenil Sekáče

V duelu se Slováky byl jednoznačně nejlepším a nejvytíženějším hráčem týmu. Český brankář Roman Will (28) měl velkou zásluhu na poslední výhře hokejové reprezentace (2:0). Trenér Filip Pešán dokonce prozradil, že si významně řekl o nominaci na šampionát v Lotyšsku. Zkušený gólman ale zůstává skromný. „Potěší to, ale nechci předbíhat. Až odletím do Rigy a vybalím tam výstroj, budu vědět, že jsem na mistrovství,“ prohlásil rodák z Plzně.

Proti Slovensku jste vychytal další výhru a čisté konto v přípravě. Triumf se však nerodil lehce, viďte?

„V tom zápase se furt něco dělo. Byl to hokej nahoru dolu. Bojovali jsme, oni byli taky výborně připravení. Byl to skvělý zápas, hrozně mě bavil. Mělo to velký tempo a v krásné aréně jako je O2 aréna.“

Čelili jste hned několika velkým šancím. Čím vás Slováci nejvíc potrápili?

„Vypíchl bych moment ve druhé třetině, kdy jsme byli pod tlakem, ale Hanzy (Robert Hanzl) a další kluci tam zblokovali snad tři střely za sebou. To byl podle mě klíčový okamžik, v něm se zápas zlomil, i když to stále bylo 0:0. Myslím si, že v tu chvíli se zápas překlenul na naší stranu.“

A co dva nájezdy mladíčka Juraje Slafkovského?

„To je moje práce v takových zápasech vytáhnou dva tři podobné zákroky, který pomůžou týmu a udrží je ve hře. Kdybych z toho dostal dva góly, tak by zápas asi dopadl úplně jinak.“

Berete takový vyrovnaný zápas, ve kterém až do konce musíte být v naprosté koncentraci, jako ideální přípravu na mistrovství světa?

„Čím víc se to blíží, tak tím víc je důležitější, že zatím vždycky najdeme cestu jak vyhrát. Takové zápasy nám samozřejmě v budoucnu ve vypjatých chvílích můžou pomoct. Věřím, že nám pomůžou. Jsme rádi za toto vítězství. Slovensko hrálo dobrý hokej, pro nás to byl výborný test.“

Předpokládám, že vám tato výhra a nula pomůže do dalších bojů o nominaci na šampionát, viďte?

„Je to fajn, na druhou stranu jsem prostě rád, že jsme vyhráli a hned v pátek nás čeká další zápas. Chci se soustředit na další trénink a takhle jít dál. Až poletím do Rigy, přiletím tam, vybalím si výstroj, tak budu vědět, že jsem se na mistrovství dostal. Snažím se nad tím moc nepřemýšlet dopředu. Ovlivním to jen tím, jaký budu mít další den trénink.“

Trenér Pešán po utkání říkal, že svými výkony jste udělal významný krok, abyste na šampionát vyrazil. Jak vás to těší?

„Taková slova samozřejmě potěší, ale budu se opakovat. Nechci koukat dopředu. Cítím se dobře, věřím si a udělám všechno pro to, abych se tam dostal. A abych byl upřímný, nemyslím si, že nula se Slováky mně zajistí místo na mistrovství světa. Pro mě je to každodenní práce a zápasy. U gólmana je to dost specifický, někdy se cítí dobře a prohraje 1:3, jindy se cítí nic moc a zápas vyhraje 2:0. Je dost těžké na tohle odpovídat. Opravdu nechci předbíhat.“

Když už nominace vyjde, budete vděčný za jakoukoliv pozici v týmu?

„Pro mě je to reprezentace, tedy nejvíc, co člověk může dokázat. Dostat se na mistrovství světa je neskutečná pocta a já doufám, že tam pojedu. A věřím, že v nejlepší pozici, v jaké budu moct. Jsem vděčný, že jsem tady a doufám, že u týmu zůstanu až do posledního zápasu sezony.“

Netíží vás tedy ani představa, že dlouhé odloučení od rodiny se ještě protáhne, když se dostanete do bubliny v Rize?

„Jednoznačně. Mám velkou výhodu v tom, že moje manželka mě hrozně podporuje. Věděla to od začátku, že to takhle bude. Nesmírně si vážím, že mě takhle podporuje. Samozřejmě je to těžký, ale na druhou stranu mám práci, kterou miluju a udělám pro to všechno. Až jednou skončím s hokejem, nechtěl bych litovat, že jsem se někdy radši omluvil, abych si odpočinul. Na to bude ještě času dost po kariéře.

Obrovskou chuť reprezentovat Česko ukázal i útočník Jiří Sekáč, který do Prahy jel z Moskvy přes dvaceti hodin autem, viďte?

„Víte co, je to nároďák. Nosit ten dres s lvíčkem je nejvíc a já jsem moc rád, že to takhle mají všichni kluci. Tohle je jen důkaz toho, že Jirka tady chce být s námi a taky zabojovat o mistrovství světa. Chce udělat nějaký úspěch. Za tím si jdeme všichni. Trenéři vyberou tu nejlepší sestavu a já věřím, že nějaký úspěch uděláme.“