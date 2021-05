Češi krotili dravce! Slovenští talenti zlobili i mladší verzí Jágra

Těžký zápas s těžkým soupeřem. Zatím nejnáročnější zkouška. Do pražské O2 Arény vtrhlo slovenské mládí a dvě třetiny českému týmu docela zatápělo. Jenže ten měl v brance Romana Willa, který dravého soupeře hodně krotil a ten se pak po dvou chybách v rozmezí 45 sekund rozsypal. Trefy Rudolfa Červeného a Davida Tomáška zajistily vítězství 2:0 a po třetí nule gólmana český celek popáté v řadě vyhrál. Ale uf, byla to pěkná fuška.

Česká mašina se rozjížděla pomalu. Výsledek těší, ale cesta k němu byla velice složitá. „Soupeř byl pohyblivější, důraznější v osobních soubojích. My jsme je nedokázali vyhrávat, a proto jsme byli často o krok pozadu. Až od poloviny třetí třetiny jsme začali trošičku připomínat tým, jakým bychom chtěli být. Tam jsme je přehrávali, třetí část patřila nám. Díky ní jsme utkání zvládli,“ hodnotil trenér Filip Pešán.

Kanadský kouč Craig Ramsay přivezl mladý, sebevědomý a dravý tým. Do první obrany vedle kapitána Adama Jánošíka neváhal strčit 17letého Šimona Nemece, jeho vrstevník Juraj Slafkovský působící ve Finsku dostával pořádné porce příležitostí v elitní jízdě vedle nejproduktivnějšího hráče švédské ligy Hrivika a jeho parťáka z Leksandu Cehlárika.

Zázračný talent Slafkovský skutečně připomíná o hodně mladší vydání Jaromíra Jágra. Svými parametry, pohybem i tím, jak dovede být nebezpečný. V koncovce ho naštěstí nedorostl, ale na Willa se dvakrát řítil sám a měl ještě pár dalších příležitostí. Nejblíž gólu však byl na soupeřově straně Adrian Holešinský, který už ve 14. minutě po teči Rosandičovy střely trefil tyč.

„Nemůžu říct, že by nás Slováci překvapili tím, jak byli aktivní. Přivezli mladý, bruslivý tým, na menším hřišti je rychlost navíc velkým atributem, jak zatopit soupeři. Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká. Podívali jsme se i na některé předchozí zápasy Slováků, chtěli se na to připravit, do poloviny zápasu se nám to nedařilo, ale nakonec jsme tu cestu našli,“ líčil trenér Pešán.

Tenhle kus byl hodně o trpělivosti, s Romanem Willem v hlavní roli. Šlo na něj 24 střel, tedy poměrně málo, ale většinou hodně nebezpečných, navíc další pokusy zblokovali hráči před ním. „V jednu chvíli to byly snad tři střely po sobě. Tam nás to nakoplo,“ vracel se hrdina zápasu.

Dlouho nerozhodný souboj zlomila až slovenská chyba v 54. minutě. Všechno se zrodilo po vhazování u české branky. Ke kotouči se u mantinelu dostal Andrej Šustr a poslal ho dopředu Lukáši Radilovi, jenž vyrazil do přečíslení dva na jednoho a poslal parádní nabídku Rudolfu Červenému a ten jí nepohrdl. Z voleje vymetl roh střelou nad lapačku.

„Neměl to úplně jednoduché, bek tam na něm visel, ale krásně mi to prohodil a mně se to podařilo trefit, jak bych si představoval. Skončilo to dobře,“ popisoval střelec Červený. Na dvoubrankový rozdíl odskočil český tým za 45 vteřin, kdy se slovenský gólman na chvíli ocitl mimo své území, zmatku využil Matěj Blümel a na kruhy nabil Tomáškovi, který trefil přesně nad Hudáčkovy betony. Pro něj šestý reprezentační zásah v sezoně, pro nováčka Blümela osmý bod (4+4) a pozice nejproduktivnějšího člena národního celku.

Do utkání už zasáhlo taky šest finalistů, Matěj Stránský, Michael Špaček a Radan Lenc se sešikovali ve čtvrtém útoku a dlouho patřili k tomu nejlepšímu, co z české střídačky skákalo na led, a šel jako první na jedinou českou přesilovku. Národní tým zůstal v přípravě na mistrovství světa zatím stoprocentní. V dnešní odvetě, která se hraje od 20 hodin, se do branky postaví debutant Petr Kváča a nastoupí všichni, kdo do hry nezasáhli. Kromě Tomáše Zohorny, jenž se zotavuje ze zranění, které utrpěl minulý týden v prvním zápase s Německem.