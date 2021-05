Sekáčova cesta z Moskvy: 2200 kilometrů a dvacet hodin za volantem

Jiří Sekáč, který v létě přestoupil z Kazaně do CSKA Moskva, se v úvodním utkání nové sezony KHL neprosadil • Profimedia.cz

Kdepak letadlo. Přes dvacet hodin za volantem a téměř 2200 ujetých kilometrů. Útočník Jiří Sekáč spěchal z Ruska autem. Nejprve se tedy ze Sibiře přesunul do Moskvy a odtud uháněl po vlastní ose za reprezentací, která pokračuje v přípravě na šampionát v Rize. „Vůbec mi to nevadilo. Fakt si to docela užívám. Každý rok jezdím autem do Chorvatska, řízení mě baví. Neměl jsem větší problém ani žádnou krizi,“ vyprávěl po prvním tréninku s národním týmem.

Do Prahy dorazil přes Lotyšsko, Litvu a Polsko. Trasu prý projel v pohodě, na jeden zátah. „Jen jsem zastavoval, abych natankoval a najedl se. Spát se mi nechtělo, protože jsem z centra Moskvy vyrazil hodně brzo ráno a přijel kolem druhé, třetí ráno do Čech,“ dodal útočník Omsku, který hned dopoledne jezdil s ostatními reprezentanty po ledě O2 arény.

Komplikace zažil jen na rusko-lotyšské hranici, kde musel vyndat všechno z vozu, a zdržel se asi na dvě hodiny. Letadlo nezvolil, protože potřeboval dopravit auto zpátky domů. Přivezl mu ho tam před dvěma lety otec. Neměl v plánu jet sám, jenže kvůli covidu ho první rok, kdy ještě působil v CSKA Moskva, nemohl vyvézt.

Rozbitý se po daleké cestě necítil. „Na ledě to pak nebylo úplně optimální, ale já se z toho docela rychle dostávám, takže nebude problém. Cítím se dobře a mám chuť hrát. Zvlášť když mi bylo líto, že jsem v play off nemohl nastupovat,“ překvapil Sekáč.

Proslýchalo se totiž, že nehrál kvůli zranění. Jenže do sestavy se nevešel, protože v Omsku bylo šest cizinců a naskočit mohlo pouze pět. „Ale je pravda, že jsem předtím měl potíže s oběma kotníky. Měl jsem jít i na operaci, nakonec se situace zlepšila,“ doplnil.

Měsíc a půl před play off prodělal otřes mozku. Stihl první kolo play off, jenže potom ze sestavy vypadl. Jak šel tým dál, čekal, že ještě dostane šanci, ta však už nepřišla. „I tak se ale emoce probudily a užil si to stejně jako všichni kluci,“ vracel se.

Gagarinův pohár získal podruhé, poprvé se mu to povedlo s celkem Kazaně před třemi lety. „Nemyslím si, že jsem nějaké štístko jako Šmíca ve fotbale, ale v play off jsem byl víckrát dost daleko. Teď se mi poprvé stalo, že jsem nehrál,“ připomněl Sekáč, který v Omsku končí. Určitě však chce zůstat v KHL.