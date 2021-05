ONLINE: Česko - Švédsko. V brance Hrubec, naskočí i tři posily z NHL

Reprezentační brankář Roman Will zasahuje proti finské akci • Pavel Mazáč / Sport

Český gólman Roman Will se chystá odrazit letící puk • Pavel Mazáč / Sport

Reprezentační brankář Roman Will schytal ledovou spršku od finského soupeře Iiry Pakarainena • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté nastoupí do dnešního utkání Českých her v Praze proti Švédsku se třemi posilami ze zámořské NHL. V sestavě kouče Filipa Pešána již figurují obránci Libor Hájek (New York Rangers) s Filipem Hronkem i útočník Filip Zadina (oba Detroit Red Wings). V brance dostane prostor poprvé během dlouhé přípravy na mistrovství světa v Lotyšsku vítěz KHL Šimon Hrubec. Kapitánem bude Tomáš Zohorna. Zápas sledujte od 20 hodin v podrobné ONLINE reportáži.