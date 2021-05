Kouč Britů pomůže na dálku. Omluvil se kvůli rodině, svaz ho podpořil

Tým Velké Británie nezasáhl koronavirus jako mužstvo Itálie. Přesto taky skončil bez hlavního trenéra. Peter Russell, který působil v Německu v druholigovém Freiburgu a do Británie se vrátil teprve před pár dny. V pondělí nečekaně oznámil, že na šampionát do Lotyšska nepojede a bude se věnovat rodině.

Jeho manželce před dvěma lety diagnostikovali rakovinu prsu. Jeho dcera podstoupila operaci rozštěpu patra. „Rodina mě podporuje během celé mojí kariéry, ale devět měsíců od ženy a dcery je dlouhá doba. Právě jsem se vrátil domů, a jakmile jsem strávil nějaký čas se svou dcerou, uvědomil jsem si, že odejít znovu bude příliš těžké. Objevit se po devíti měsících a za dva dny zase zmizet by bylo vážně bezcitné. Moje manželka měla rakovinu. Když se na Slovensku konalo předchozí mistrovství světa, šla na operaci, a já s ní mohl strávit taky jen pár dní,“ vysvětlil Russell svoje rozhodnutí.

Celek Velké Británie se ocitl v obtížné situaci, národní asociace se za trenéra postavila. Její prezident Clifton Wrottesley prohlásil, že vedení svazu stoprocentně podporuje Russellovo rozhodnutí. „Vím, že Peter bude nadále aktivní a bude se podílet na koučování týmu z domova,“ dodal šéf britského hokeje.

Kouče neodsuzuje ani nikdo další. Jeho situace ukazuje na složitost doby. Kdyby se světový šampionát nemusel konat v bublině a za přísných opatření, mohl by do Lotyšska vzít i svou rodinu. Takhle by se musel týden před turnajem do karantény v hotelovém pokoji a zůstat zavřený s ostatními v izolaci až do konce.

„Rozhodování nebylo snadné, Británie pro mě posledních 18 let znamenala hodně. Adam a Corey jsou nejlepší trenéři. Cokoli budou potřebovat, v tom jim pomůžu,“ uvedl Russell, který vedl několik klubů britské nejvyšší soutěže, jako reprezentační trenér začínal v roce 2004 u osmnáctky, později vedl dlouho dvacítku a plynule přešel k mužům, u nichž působil sedm let. Od nového ročníku se přesune do Ravensburgu ve druhé DEL.

Z předloňského kádru záchranářů chybí v současném týmu sedm hráčů. Do Rigy přivezli Britové sedm nováčků mistrovství světa. Talentovaný 21letý útočník Liam Kirk ze Sheffieldu byl v roce 2018 draftován, v sedmém kole si ho jako 189. v pořadí vybrali Arizona Coyotes. Stal se tak vůbec prvním hráčem, který vyrostl a hrál ve Velké Británii a prošel draftem NHL. V mužstvu je pět kanadských rodáků, 38letý kapitán Jonathan Phillips ze Sheffieldu a o dva roky mladší další útočník Matthew Myers z Cardiffu si v součtu se starty v turnajích nižší divize zahrají na šampionátu už po sedmnácté. Britský tým v Rize poprvé vstoupí na scénu v sobotu v utkání proti Rusku. O týden později, 29. května od 11:15 se střetne s českou reprezentací.