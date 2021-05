Rusové zvedli Kremelskou zeď. Jsou bez superhvězd, slabinu mají v bráně

Český útok se snajpry Jakubem Vránou, Filipem Zadinou a Dominikem Kubalíkem v čele ocejchovali Rusové jako bezkonkurenční. S úctou se vyjadřovali o Šimonu Hrubcovi, který v KHL všem vytřel zrak.

Nejsilnější obranu v turnaji však má prý tým kouče Valerije Bragina. Zadní brázdu vyšperkovala pětice chasníků z NHL: Ivan Provorov (Philadelphia), Nikita Zadorov (Chicago), Vladislav Gavrikov (Columbus), Nikita Něstěrov (Calgary) a Arťom Zub (Ottawa). Rusové zvedli Kremelskou zeď.

„Oni si vždycky věří, mají nejvyšší ambice a do turnaje jdou s tím, že vyhrají. Potěší, jak si cení i nás, že máme super útok a nejlepšího brankáře. Ale kdyby se hrálo jen podle toho, máme medailí spoustu. Uvidíme, co ukáže zápas,“ uvedl útočník Lukáš Radil, působící ve Spartaku Moskva.

Ztráty počítali Rusové ještě před odletem do Rigy. V přípravě se zranil jejich nejlepší útočník Vadim Šipačov. Jeden z hrdinů Gagarinova poháru a vynikající blokař Damir Šaripzjanov z Omsku nebyl taky zdravotně způsobilý.

Z NHL vypadli Rusům například gólman Igor Šesťorkin (New York Rangers), bek Nikolaj Knyžov (San Jose), nepřijeli ani další obránce Nikita Zajcev, útočníci Jevgenij Dadonov (oba Ottawa), Denis Gurjanov (Dallas), Pavel Bučněvič a Artěmij Panarin (ona New York Rangers).

Nejdražší ruský hokejista v NHL Panarin se na přelomu února a března stáhl do ústraní poté, co si jeho bývalý trenér Andrej Nazarov po deseti letech vzpomněl na konflikt, který měl údajně s dívkou v rižském hotelu. Panarin se stal nejproduktivnějším Rusem v základní části, v závěru se zranil v krvavém utkání proti Washingtonu. „Pokud vím, řekl, že měl těžkou sezonu a bylo by pro něj obtížné žít znovu v bublině,“ řekl šéf ruské asociace Vladislav Treťjak.

Vedle pěti beků získali Rusové do útoku jen dva přírůstky, Michaila Grigorenka (Columbus) a Alexandra Barabanova (San Jose). „Pro úspěšné vystoupení, tedy zisk medaile, potřebujeme jasný trumf. Hvězdu v útoku, spolehlivého brankáře, soudržnost týmu, skvělou akci speciálních týmů, Z tohoto seznamu lze většinu položen přeškrtnout. Zbytek vypadá – solidně,“ napsal Sport-Express.

Jako přehnaná se ukázala nominace sedmi útočníků z Petrohradu. A to tak, že se nejproduktivnější hráč SKA v play off Vasilij Podkolzin ocitl mimo sestavu a trénoval odděleně s dalšími náhradníky. Rusové zároveň vzývali duchy velkých jmen. Už se začalo spekulovat, jestli by na šampionát přijel Alexandr Ovečkin, pokud skončí v play off NHL Washington.

Největší starost však měli Rusové s brankáři. Pod palbou se ocitli, ještě než mistrovství světa vůbec začalo. Ivan Fedotov, Alexander Samonov a Ivan Bočarov nepřesvědčili v play off KHL ani v závěrečném turnaji Euro Hockey Tour. „Není důvod příliš věřit, že se přes noc něco změní nebo se přepne. Rusové si však drží místo pro brankáře, který by vypadl po prvním kole Stanley Cupu. Národní tým věří a čeká na zachránce ze zámoří, který může přijet až na semifinále,“ nadhodil deník Sport-Express.

Zatím nejblíž byl Sergej Bobrovskij, jehož Florida prohrávala s Tampou 0:2 na zápasy. Ale při vstupu do turnaje a ve skupině Rusové stejně musí vystačit s tím, co mají. „Slabina to není taková, jak o ní mluví ruští novináři,“ nevěřil zpravodajským hrám trenér české reprezentace Filip Pešán. „Hráčům nedáme za úkol, aby víc stříleli. Chceme pokračovat ve své hře. Buď se prosadíme v koncovce, nebo ne,“ pravil.

Úvodní duel s Ruskem může udat tón dalšímu působení v turnaji, už proto bude klíčový. „Góly, co jsme Rusům dali v posledním zápase v Praze, mohly vypadat lacině. Brankáře však nemají špatné a my k nim chováme respekt. Nevím, kdo bude chytat, ale na zápas se připravíme jako na každý jiný. Budeme se snažit jít co nejvíc do tlaku, co nejvíc střílet. Podobně jako minule. Samozřejmě chceme vyhrát. Na to se soustředíme, ale zápas bude těžký jako vždycky. A začíná 0:0,“ dodal Radil.