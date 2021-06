Pavouk MS v hokeji 2021: Čechy čeká čtvrtfinálový boj s Finskem

Před posledním zápasem byla situace jasná. V případě tříbodového vítězství nad Slovenskem se Pešánův výběr posune ve skupině A na třetí místo právě před východní sousedy, to se díky jasné výhře 7:3 povedlo.

Ve čtvrtfinále tak Češi budou bojovat s týmem, který skončil na druhém místě ve skupině B. Tím je FINSKO. Poslední mistři světa (z roku 2019) na závěr skupiny zdolali Kanadu až po samostatných nájezdech a vítězství ve skupině urval tým USA, který si poradil s Itálií.

Čtvrtfinále Česko – Finsko se v Rize bude hrát ve čtvrtek s úvodním buly buď v 15:15, nebo v 19:15.

Pavouk MS v hokeji 2021

Čtvrtfinále Semifinále Zápasy o medaile A1-B4

(3. 6.) Česko - Finsko

(3. 6.) 1. SEMIFINÁLE

(5. 6. od 13:15) FINÁLE (6. 6. 2021 od 19:15)

vítěz semifinále 1 - vítěz semifinále 2 A2-B3

(3. 6.) 2. SEMIFINÁLE

(5. 6. od 17:15) O 3. místo (6. 6. 2021 od 14:15)

poražený semifinále 1 - poražený semifinále 2 Slovensko - USA

(3. 6.)

Program play off MS v hokeji 2021

Den Čas Fáze Dějiště čtvrtek 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále 1 Olympijské sportovní centrum čtvrtek 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále 2 Arena Riga čtvrtek 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále 3 Olympijské sportovní centrum čtvrtek 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále 4 Arena Riga sobota 5. 6. 2021 13:15 Semifinále 1 Arena Riga sobota 5. 6. 2021 17:15 Semifinále 2 Arena Riga neděle 6. 6. 2021 14:15 Zápas o 3. místo Arena Riga neděle 6. 6. 2021 19:15 Finále Arena Riga

Vizitka finské reprezentace Barva dresu: bílá a modrá Počet účastí v elitní skupině MS: 66 Největší úspěchy: 3x mistr světa (1995, 2011, 2019); 2x stříbro z OH (1988, 2006) Pořadí v žebříčku IIHF: 3. místo (nejlépe 2.) Trenér: Jukka Jalonen Současné opory: Olli Määttä, Anton Lundell, Marko Anttila, Arttu Ruotsalainen Ostatní: s bilancí tří zlatých, osmi stříbrných a tří bronzových medailí pátá nejúspěšnější země v historii světových šampionátů; premiérový cenný kov z MS získali Finové v roce 1992, kdy i díky semifinálové výhře na nájezdy nad domácím Československem vybojovali stříbro; mistry světa se poprvé stali v roce 1995 po finálové výhře 4:1 nad domácím Švédskem, stejného soupeře zdolali v duelu o zlato i o 16 let později na Slovensku, kde předloni triumfovali potřetí; bilance čtyř vzájemných zápasů v této sezoně je vyrovnaná, naposledy na květnových Českých hokejových hrách vyhrál domácí tým díky brankám Libora Šuláka a Matěje Stránského 2:1. Celková bilance utkání ČR - Finsko: 145 zápasů, 66 výher ČR, osm remíz, 71 výher Finska, skóre 351:373

Jak se hraje play off MS v hokeji?

Čtyři nejlepší týmy z každé osmičlenné skupiny postoupí do čtvrtfinále MS v hokeji. Týmy jsou pak do pavouka play off umístěné podle jejich pořadí ve skupině tzv. křížovým pravidlem. Vítěz skupiny A hraje proti týmu na 4. místě ze skupiny B. Druhý ze skupiny A hraje proti třetímu týmu skupiny B. Podrobný rozpis play off naleznete výše.

Čtvrfinálové zápasy mají následující složení: A1-B4, A3-B2, A2-B3, A4-B1.

Jediný čtvrtfinálový zápas pak určí, zda jde o úspěšné či neúspěšné mistrovství. Poražený čtvrtfinalista na turnaji končí na 5.-8. místě, což je pro většinu výběrů neúspěch, vítěz pokračuje do semifinále a zároveň má zajištěný minimálně boj v zápase o 3. místo.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 7 5 0 0 2 27:17 15 2. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14 3. Česko 7 3 2 0 2 27:18 13 4. Slovensko 7 4 0 0 3 17:22 12 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 7 1 0 1 5 13:31 4 8. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. USA 7 6 0 0 1 21:8 18 2. Finsko 7 4 2 1 0 19:10 17 3. Kanada 7 3 0 1 3 19:18 10 4. Kazachstán 7 2 2 0 3 22:18 10 5. Německo 6 3 0 0 3 20:13 9 6. Lotyšsko 6 2 0 3 1 14:14 9 7. Norsko 7 2 1 0 4 17:21 8 8. Itálie 7 0 0 0 7 11:41 0

Kdy se hraje čtvrtfinále MS v hokeji 2021?

Konečný rozpis zápasů čtvrtfinále MS v hokeji vždy závisí na postupu domácího týmu do vyřazovací části. Pokud tedy do čtvrtfinále postoupí Lotyšsko, bude hrát od 19:15, pořadí dalších zápasů určuje direktoriát turnaje podle postupujících. Podobná pravidla platí i pro semifinále.

Rozpis semifinále MS v hokeji 2021 aneb cesta do finále?

Do roku 2018 fungoval přede známý pavouk turnaje, kdy na vítěze zápasu A1-B4 čekal v semifinále vítěz ze zápasu A3-B2. Vítěz zápasu A4-B1 se pak střetl s vítězem A2-B3.

Nově se před semifinále MS v hokeji udělá minitabulka postoupivších týmů, do které se nasazuje podle následujících kritériích:

- umístění v základní skupině

- získané body v základní skupině

- brankový rozdíl v základní skupině

- počet vstřelených gólů v základní skupině

- pořadí v žebříčku IIHF

V semifinále pak hraje první se čtvrtým a druhý se třetím z nově sestavené minitabulky. Všechny semifinálové zápasy hostí Arena Riga v sobotu 5. června.