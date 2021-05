Pavouk MS v hokeji 2021: koho mohou Češi potkat při postupu do čtvrtfinále?

Jakub Vrána to po příletu z Ameriky vypálil na první dobrou. ZELTS! Řada oslovených světových šampiónů minulosti v rozsáhlé anketě se shodla, že bere jakoukoli medaili. Hlavně ať je! Co českou reprezentaci čeká při cestě za medailí? Prohlédněte si pavouk play off a detailní program vyřazovací části. Na koho Češi mohou narazit při postupu do čtvrtfinále MS v hokeji 2021?

Pavouk MS v hokeji 2021

Čtvrtfinále Semifinále Zápasy o medaile A1-B4

(3. 6.) A3-B2

(3. 6.) 1. SEMIFINÁLE

(5. 6. od 13:15) FINÁLE (6. 6. 2021 od 19:15)

vítěz semifinále 1 - vítěz semifinále 2 A2-B3

(3. 6.) 2. SEMIFINÁLE

(5. 6. od 17:15) O 3. místo (6. 6. 2021 od 14:15)

poražený semifinále 1 - poražený semifinále 2 A4-B1

(3. 6.)

Program play off MS v hokeji 2021

Den Čas Fáze Dějiště čtvrtek 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále 1 Olympijské sportovní centrum čtvrtek 3. 6. 2021 15:15 Čtvrtfinále 2 Arena Riga čtvrtek 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále 3 Olympijské sportovní centrum čtvrtek 3. 6. 2021 19:15 Čtvrtfinále 4 Arena Riga sobota 5. 6. 2021 13:15 Semifinále 1 Arena Riga sobota 5. 6. 2021 17:15 Semifinále 2 Arena Riga neděle 6. 6. 2021 14:15 Zápas o 3. místo Arena Riga neděle 6. 6. 2021 19:15 Finále Arena Riga

Jak se hraje play off MS v hokeji?

Čtyři nejlepší týmy z každé osmičlenné skupiny postoupí do čtvrtfinále MS v hokeji. Týmy jsou pak do pavouka play off umístěné podle jejich pořadí ve skupině tzv. křížovým pravidlem. Vítěz skupiny A hraje proti týmu na 4. místě ze skupiny B. Druhý ze skupiny A hraje proti třetímu týmu skupiny B. Podrobný rozpis play off naleznete výše.

Čtvrfinálové zápasy mají následující složení: A1-B4, A3-B2, A2-B3, A4-B1.

Jediný čtvrtfinálový zápas pak určí, zda jde o úspěšné či neúspěšné mistrovství. Poražený čtvrtfinalista na turnaji končí na 5.-8. místě, což je pro většinu výběrů neúspěch, vítěz pokračuje do semifinále a zároveň má zajištěný minimálně boj v zápase o 3. místo.

S kým si Češi zahrají ve čtvrtfinále?

Vzhledem k letošnímu vývoji zápasů v základních skupinách je těžké dopředu předvídat soupeře v případě postupu českého týmu do čtvrtfinále. Češi totiž i dva zápasy před koncem skupin živí šanci na vítězství ve skupině, zároveň ale ani nemají jistý postup do čtvrtfinále. Podobně zamotaná je situace ve skupině B.

Nicméně je jisté, že v případě postupu narazí Češi na jednoho z těchto týmů: Finsko, USA, Kazachstán, Německo, Německo, Lotyšsko, Kanada.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Slovensko 5 4 0 0 1 13:12 12 3. Švýcarsko 5 3 0 0 2 15:14 9 4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 7. Velká Británie 6 1 0 1 4 10:25 4 8. Bělorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 5 4 0 1 0 13:6 13 2. USA 5 4 0 0 1 15:6 12 3. Kazachstán 6 2 2 0 2 21:15 10 4. Německo 5 3 0 0 2 20:11 9 5. Lotyšsko 5 2 0 2 1 12:11 8 6. Kanada 5 2 0 0 3 10:14 6 7. Norsko 6 1 1 0 4 14:20 5 8. Itálie 5 0 0 0 5 8:30 0

Kdy se hraje čtvrtfinále MS v hokeji 2021?

Konečný rozpis zápasů čtvrtfinále MS v hokeji vždy závisí na postupu domácího týmu do vyřazovací části. Pokud tedy do čtvrtfinále postoupí Lotyšsko, bude hrát od 19:15, pořadí dalších zápasů určuje direktoriát turnaje podle postupujících. Podobná pravidla platí i pro semifinále.

Rozpis semifinále MS v hokeji 2021 aneb cesta do finále?

Do roku 2018 fungoval přede známý pavouk turnaje, kdy na vítěze zápasu A1-B4 čekal v semifinále vítěz ze zápasu A3-B2. Vítěz zápasu A4-B1 se pak střetl s vítězem A2-B3.

Nově se před semifinále MS v hokeji udělá minitabulka postoupivších týmů, do které se nasazuje podle následujících kritériích:

- umístění v základní skupině

- získané body v základní skupině

- brankový rozdíl v základní skupině

- počet vstřelených gólů v základní skupině

- pořadí v žebříčku IIHF

V semifinále pak hraje první se čtvrtým a druhý se třetím z nově sestavené minitabulky. Všechny semifinálové zápasy hostí Arena Riga v sobotu 5. června.

Anketa deníku Sportu před MS

Legendární hráč a kouč Ivan Hlinka tu otázku nesnášel. „Jaké máte pocity?" Jenže o pocity jde teď především. Těžce zkoušený (i zkroušený) hokejový národ je natěšený na to, co v Lotyšsku předvede nadržený výběr Filipa Pešána. Lid má za to, že zlá doba konečně pomine. Aspoň na chvíli. Hokejové reprezentaci se doma věří, cítíte to na každé kroku. Kdo má o hokej zájem, s kýmkoli se o něm bavíte, nepochybuje o nekompromisním útoku na medaili.

Davida Výborného znáte. Pětinásobný mistr světa. Ale taky chlapík, jemuž se daří v podnikání a hokej dal před lety stranou. Letos je všechno jinak. Na dnešní odpoledne vyrazí s kamarády do hospůdky. Kvůli hokeji. „Dovezeme medaili. Když jsem si náš tým procházel, nevidím v něm žádnou slabinu," řekl upřímně někdejší vynikající útočník a skvělý lídr.

Deník Sport oslovil dvacet mistrů světa a strůjce naganského zázraku. Jak oni to vidí. Odpovědi se hezky poslouchaly. Resumé? Borci přivezou placku. Když bůh dá a Vrána taky, snad i na Staromák dojde.

Tam zlatí hoši nekřepčili od jara 2010. Na sklonku století tam hokejový svaz v předstihu objednával mejdan, oplocení a Michala Davida navrch. Málokdy se tam autobus s výpravou z ruzyňského letiště nestavil. Doba hojnosti pominula, český hokej se rozhádal, lesk vybledl. Poslední titul je starý 11 let, medaile devět roků.

„Ale letos to už vyjde, šance je značná," domnívá se Alois Hadamczik, jehož tým na turnaji ve Švédsku a Finsku 2012 urval bronz. A pak už nikdo nic.

Tehdy u toho byl i Petr Nedvěd, dnes generální manažer reprezentace. „Pro medaili uděláme všechno, na klucích je vidět, jak strašně moc ji chtějí," hlásí přímo z Rigy.

Vývoj play off MS v hokeji podle deníku Sport

To samé tvrdili v posledních letech i Voráček, Pastrňák, Krejčí a spol. A nevyšlo to. Předloni byli Češi blízko, v boji o bronz lámali Rusy, ale padli v nájezdové sadě.

Tehdejší kouč Miloš Říha to obrečel. Jeho bratislavský tým tak podpořil už tak odpudivou sérii. Loni se kvůli pandemii nehrálo.

Trocha čísel. Od roku 2013 se na MS rozdávalo 21 sad medailí, během toho proběhly i tři olympiády. Tedy 30 placek v banku. Švýcaři si uzmuli dvě a i Němci jednu. Češi nic. Dál ťukají na dveře v čekámě. Tak letos, pánové?!

Bývaly roky, kdy i Vladimír Martinec doma na chatě u televize lámal nad krajany hůl. Legenda, která si z hokeje počítá jen zlaté medaile, ostatních by se nedopočítala. Taki i tenhle stále vitální senior české partě důvěřuje.

Může za to i triumf na Českých hrách minulý týden v Praze. „Na tuhle reprezentaci se v televizi vydržím dívat,“ usměje se. „To samé se nedá říci o minulých letech… Na našich je teď vidět, že chtějí hrát, dřív to byl kolikrát antihokej.“

Martinec vždy razil heslo, že hokejem se musíte bavit. Pak přijdou výsledky. Tohle motto má i současná reprezentace. „Dobře bruslíme, proto se nám daří. Tak to má být. Cítím i na tu dálku, že směrem dopředu nejsou hráči svázaní zbytečnými úkoly. Ve vlastním pásmu musíte mít pořádek, za červenou platí: Ukaž, co umíš! Předveď se, jaký jsi hokejista… Taktické svazování nedělá dobrotu,“ tvrdí bývalý úspěšný trenér.

Hokejové Česko spoléhá zejména na kulometnou palbu Dominika Kubalíka a Jakuba Vrány, na mozek a vůdcovské schopnosti Jana Kováře, jednoho z nejlepších centrů mimo NHL. Psát má hra ofenzivního zadáka Filipa Hronka. Přesilovky? Tady číhá víra málo vídané úspěšnosti.

Co brankoviště? I malé dítě ví, že bez eskamotéra s betony na nohách nejde dojít až na vrchol. „Kdyby se Šimon Hrubec nedej bože zranil, mohou zaskočit ostatní kluci, kteří jsou stejně dobří,“ nepochybuje Jiří Novotný, pamětník poslední zlaté korunovace z Německa 2010.

Experti se shodují, že i velitelé střídačky tvoří silný blok a že jsou schopni připravit týmu ideální servis. „Trenérský štáb je hodně silný, možná jde o nejlepší možné složení, co je k mání. Dva skvělí hráči minulosti, kteří hokeji neskutečně rozumí. Filip Pešán udělal výborný krok, že si k sobě Jardu Špačka s Martinem Strakou vzal,“ konstatuje Novotný, že má hlavní kouč pod čepicí.

Že tomu tak opravdu je, na to si protřelý kmet Martinec nejméně dva týdny počká. „Pešán poskládal mančaft dobře, ale zatím toho za sebou moc nemá. Uvidíme, zajíci se počítají až po honu.“

Samo sebou, že proti české touze vystoupí i mocnější rivalové. Pohled na soupisky zámořských týmů vytvořil u mnohých domněnku, že jejich skolení proběhne v tréninkovém nasazení.

„Pozor na tyhle nálady,“ varuje Miloslav Hořava. „Sice nepřivezli hvězdná jména, ale mají mladé kluky a my už se v minulosti několikrát přesvědčili, že i bez známých světových hráčů mají neskutečně nadupané týmy. Kanaďané dokážou postavit několik výjimečně silných mužstev, rozhodně bych nemluvil o slabších výběrech,“ odmítá někdejší renomovaný obránce vyjmutí vždy sebevědomých celků mimo pole favoritů.

Existuje docela nemalá pravděpodobnost, že na střet Čechů se Severní Amerikou dojde ve čtvrtfinále. „Nikdy jsem tohle podceňování neměl rád, řešit sílu podle jmen je hodně zrádné. I ti v uvozovkách bezejmenní hrají světový hokej ve velkém tempu. Mnohdy mají i větší touhu ukázat se než ostřílení bardi. Kanada je pořád Kanada. Bude výborná, nepříjemná, to samé USA. Dnešní hokej je o rychlosti, dravosti, to budou mít v arzenálu všichni zámořští hráči,“ tvrdí Hořava.

Čím větší konkurence, tím lépe. Ať se pravda ukáže.