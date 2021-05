Dánsko má nového krále! Jensen srazil hattrickem Švédy a přepsal historii

Ještě nikdy se nestalo, že by Dánsko v soutěžním utkání severského souseda porazilo. Pořádků měl zjevně dost Nicklas Jensen. Jeden z nejzkušenějších mužů v sestavě outsidera, už šestinásobný účastník šampionátu a aktuálně hráč Jokeritu působícího v KHL. Právě levé křídlo elitní formace vymyslelo všechny branky svého týmu, klání rozseklo hattrickem a asistencí.

Královská výprava dánských legionářů vstupovala do duelu s nelichotivou bilancí jedenácti porážek proti Tre Kronor na vrcholných akcích. Během dosavadních setkání navíc inkasovala hned 58 branek, sama jich vstřelila jen 17 a překvapení se nepředpokládalo ani tentokrát. Ovšem squadra kouče Heinze Ehlerse naskočila do zápasů s precizní taktikou a jasným plánem: nejít do oslabení!

Omílanou průpravu narušilo jen současné vyloučení v závěru druhé třetiny. Olivera Lauridsena s Oscarem Lindbergem vyhnali rozhodčí na trestnou lavici za krosčeky, ve hře čtyř proti čtyřem se pak trefili Jensen a spol. hned dvakrát za 42 vteřin.

V obou gólech měl 28letý forvard prsty. Právě tehdy se duel překlopil poprvé na stranu aktivního outsidera.

Jensen zavšil hattrick v polovině závěrečného dějství gólem z přesilovky, ztráta Tre Kronor už byla dvougólová. Švédi se sice v závěru nadechli k mohutnému tlaku, odhodlanou dánskou partu už ale nerozebrali.

Dánsko - Švédsko v soutěžních utkáních (MS, OH, EC) 1 výhra – 0 remíz – 11 proher

Skóre: 21:61



Posledních pět vzájemných zápasů na MS:

2017: Dánsko – Švédsko 2:4

2016: Švédsko – Dánsko 5:2

2014: Švédsko – Dánsko 3:0

2013: Dánsko – Švédsko 2:4

2012: Dánsko – Švédsko 4:6





Po úvodní prohře Kanady s Lotyšskem tak klopýtnul v úvodu šampionátu už druhý favorit. Tentokrát mohla být pro skandinávského favorita malým zdviženým prstem už dubnová vzájemná bitva z přípravy, v níž Dánové (rovněž s gólovým přispěním Jensena) urvali výhru 3:2. Šlo o první jejich výhru v jakémkoliv souboji od roku 2003, až tentokrát ovšem posunuli historii dál.

Mají i to první vysněné soutěžní vítězství.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:40. Nicklas Jensen, 37:33. Nicklas Jensen, 38:09. Kristensen, 48:22. Nicklas Jensen Hosté: 22:06. C. Klingberg, 35:09. Tömmernes, 50:56. C. Klingberg Sestavy Domácí: Dahm (Dichow) – Lassen, M. Lauridsen (A), O. Lauridsen, Jensen Aabo (C), O. Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker – Andersen, Jesper Jensen, Hardt – True, Bau Hansen, Meyer – Poulsen (A), From, Olesen – Madsen. Hosté: Fasth (Reideborn) – Tömmernes (C), Lundkvist, Pilut, Nygren, Dahlbeck (A), Lööv, Pudas – Lundeström, Rakell (A), Olofsson – A. Kempe, Holmberg, Sörensen – Friberg, M. Kempe, Rasmussen – P. Lindholm, O. Lindberg, C. Klingberg – Wingerli. Rozhodčí Stadion