Tlak a kritika. Švédské legendy bily na poplach, večer přišla kanonáda

Ozvaly se legendy. Své velké znepokojení nad výsledky švédské reprezentace vyjádřily před utkáním se Švýcarskem největší osobnosti minulých let. Börje Salming, Nicklas Lidström nebo Kent Nilson. „Postavili bychom tak čtyři lepší týmy. Prohrát i potřetí by byla katastrofa,“ shodovali se. A možná to byl i jejich apel, který Švédy probral. Švýcary zničili brutálně – 7:0!

Poprvé v historii na mistrovství světa prohráli Švédové nejdřív s Dánskem a pak i s Běloruskem, tomu dokonce nedali ani gól. Zatímco v Česku dvě porážky se silnějšími soupeři na startu šampionátu vyvolaly mírnou nervozitu, ve Švédsku nečekané ztráty s outsidery skupiny spustily bouři.

Titulky novin mluvily o obřím tlaku, na tým se snesla velká kritika. Pro švédský deník Aftonbladet se rozpovídali legendární hráči let minulých.

„Takhle dnes vypadá hokejový svět. V NHL máme přes sto hráčů, jsou tam naši nejlepší. Když ale odmítnou přijet, nemáme co nabídnout. S takovou to bude ještě horší. Myslím, že jsme od tohoto týmu měli až příliš velká očekávání, spousta našich hráčů na velkém turnaji debutuje. Tlak na ně se ale zvětšuje, to je jasné. Třetí prohra by byla obrovský problém,“ varoval někdejší vynikající obránce Börje Salming, který před měsíce oslavil 70. narozeniny.

A přidal se i Nicklas Lidström. „Tyhle týmy jsme dřív běžně poráželi. Zatímco jejich standard roste, ten náš klesá. Zlepšily se, zejména defenzivu mají mnohem lepší než dřív, je obtížné je přehrát. Menší národy jdou prostě nahoru. Že letos nepřijeli naši top hráči z NHL, chápu. Jejich sezona byla kvůli intenzivnímu hernímu plánu a koronavirové pandemii extrémně těžká.“

S výše vyřčeným souhlasil také někdejší ofenzivní démon Kent Nilsson. „Ostatní mají na šampionátu v zásadě své nejlepší borce, my bychom sestavili možná čtyři lepší týmy, než je ten v Rize. Nedáváme góly, nemáme dostatečně dobrý tým,“ opřel se do výběru Tre Kronor.

K mančaftu kouče Johana Garpenlöva se tato sdělení jistě dostala. A evidentně posloužila jako vhodná motivace. Švédové zdrtili dosud neporažené Švýcary a přemožitele Čechů brutálně 7:0! V součtu sedmi kanadskými body se blýskla elitní obranná dvojice Henrik Tommernes – Nils Lundkvist. Čisté konto zapsal Adam Reideborn. Švédsko tak v tabulce skupiny A přeskočilo Česko, to spadlo na předposlední sedmé místo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 08:35. Frödén, 10:00. A. Kempe, 22:33. Olofsson, 30:24. Frödén, 41:18. Nygren, 47:14. Lundkvist, 50:46. Tömmernes Sestavy Domácí: Genoni (31. Nyffeler) – Untersander, Moser, Diaz (C), Geisser, Heldner, Alatalo, Loeffel, Müller – Meier, Hischier (A), Ambühl (A) – Simion, Corvi, Hofmann – Andrighetto, Kurashev, Rod – Praplan, Bertschy, Scherwey. Hosté: Reideborn (Fasth) – Lundkvist, Tömmernes (C), Pudas, Pilut, Lööv, Dahlbeck (A), Nygren – Rakell (A), P. Lindholm, O. Lindberg – Rasmussen, A. Kempe, M. Kempe – Olofsson, Lundeström, Sörensen – Friberg, Wingerli, Frödén. Rozhodčí Gofman (RUS), Sidorenko – Goljak, Jaroslav (všichni BLR) Stadion Olympic Sports Centre, Riga