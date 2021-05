SOUHRN: Britové poslali Česko na dno tabulky, Kanada poprvé vyhrála

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:19. Ivan Morozov, 49:41. Barabanov, 56:35. Voronkov Hosté: Sestavy Domácí: Samonov (Bočarov) – Zadorov, N. Nestěrov, Provorov, Gavrikov (A), Rafikov, Ožiganov, Dronov – Barabanov (A), Šalunov, Slepyšev (C) – Voronkov, P. Karnauchov, Tolčinskij – Burdasov, Ivan Morozov, E. Galimov – Timkin, Kameněv, Švec-Rogovoj. Hosté: Dahm (Dichow) – Lassen, M. Lauridsen, O. Larsen, Jensen Aabo (C), O. Lauridsen (A), Kristensen, Krogsgaard – Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer – Olesen, Jesper Jensen, Storm – Andersen, True, Bau Hansen – Hardt, Madsen, Poulsen (A) – From. Rozhodčí Tobias Bjork, Mikael Nord – Ludvig Lundgren, Emil Yletyinen Stadion Olympijské sportovní centrum, Riga

Rusové odčinili prohru se Slovenskem

Po pondělní porážce se Slovenskem (1:3) ruští hokejisté na mistrovství světa v Rize zvítězili nad Dánskem 3:0 a si připsali ve skupině A třetí výhru ze čtyř zápasů. Branky vstřelili Ivan Morozov, Alexandr Barabanov a Dmitrij Voronkov, gólman Alexandr Samonov si připsal ve třetím utkání na světovém šampionátu premiérovou nulu.

Hned v úvodu se Rusové museli bránit při vyloučení Barabanova a Samonov si poradil s se Stormovou tečí střely Markuse Lauridsena. Vzápětí při Andersenově trestu podržel Dány Dahm, který zlikvidoval střelu Barabanova i dorážku Šalunova, který měl před sebou odkrytou branku. V 15. minutě se dánskému brankáři podařilo vytěsnit Zadorovovu střelu na levou tyč.

Před polovinou utkání se protlačil do šance z rohu Voronkov, ale zastavil jej faulem Jesper Jensen. Dánové se v oslabení ubránili. V 38. minutě šel pykat podruhé v utkání Andersen a sborná už početní výhodu využila. Voronkov ještě před brankovištěm nedokázal zakončit, ale puk se dostal na levou stranu k Morozovovi, který překonal Dahma na bližší tyč.

V úvodu třetí třetiny Dánové další oslabení při Olesenově trestu ustáli a ve 47. minutě při Morozovově pobytu na trestné lavici byli blízko vyrovnání. Po Meyerově střele pomohla Samonovovi horní tyč a gólman Petrohradu si poradil i s Trueho tečí.

V 50. minutě pojistil náskok favorita Barabanov, který se trefil z levého kruhu poté, co se k němu odrazil puk ze souboje Tolčinského s Markusem Lauridsenem. Další branky mohli přidat Burdasov, Morozov a Slepyšev.

V 57. minutě po Morozovově vyhraném vhazování dovršil výsledek střelou z levého kruhu Voronkov. Bilanci jedné branky a asistence v utkání mohl v závěru ještě vylepšit Morozov, ale Dahm zasáhl lapačkou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:15. Kodola, 51:19. Platt, 57:43. Prince Hosté: 13:38. Kirk, 37:06. Davies, 38:35. Kirk, 48:41. Hammond Sestavy Domácí: D. Taylor (Kolosov) – Chenkel (A), Bailen, Jerjomenko, Falkovskij, Šinkevič, Solovjov, Antonov – S. Kosticyn, Šarangovič (C), Prince – N. Komarov, Drozd, Protas – Paré, Kodola, Platt (A) – Stefanovič, Nesterov, Lopačuk – Klimovič. Hosté: Bowns (Whistle) – Clements, Ehrhardt, D. Phillips, O'Connor, Richardson (A), Tetlow, Swindlehurst – Hook, Lachowicz, Betteridge – Kirk, Connolly, Dowd (A) – Lake, Perlini, Hammond – Davies, Myers, J. Phillips (C) – Long. Rozhodčí Šír (CZE), Stano (SVK) – Ondráček (CZE), Synek (SVK). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Britové porazili Bělorusko, Češi jsou poslední

Hokejisté Velké Británie se na mistrovství světa v Lotyšsku dočkali po zisku prvního bodu i výhry, když porazili Bělorusko 4:3. V tabulce skupiny A odsunuli na poslední místo český tým, který však odehrál o jeden zápas méně.

Už jen Češi a Italové (ve skupině B) nevyhráli v Rize v základní hrací době. Britové se takového vítězství dočkali mezi elitou na MS poprvé od roku 1962. Dvěma góly k tomu pomohl mladý útočník Liam Kirk.

„Je dobře, že je před námi den volna,“ prohlásil obránce poražených Ilja Solovjov. „Přes tohle se musíme přenést a začít se připravovat na další zápas. Je mi jasné, že teď si bude každý myslet, jak jsme zahodili postup do čtvrtfinále. Ztratili jsme ale jen jeden zápas, to není žádná katastrofa. Pořád jsou tři další před námi a máme možnost vše napravit,“ dodal Solovjov.

Zpočátku se zápas odvíjel podle papírových předpokladů. Bělorusové měli navrch a hned v úvodních minutách si vytvořili několik velmi dobrých šancí. Britové je však zásluhou brankáře Bownse a místy i porce štěstí přečkali bez úhony.

Do hry je dostala první přesilovka zápasu. Taylor v ní sice ještě vychytal Perliniho, ale chvilku po jejím skončení se po pěkné akci prosadil Kirk. Vyrovnání měl na hokejce zblízka zakončující Komarov, jenže minul. Na druhé straně nevyužil dobrou možnost Hammond.

Před polovinou duelu si první početní výhodu zahráli i Bělorusové a přestože ji nezužitkovali, pět sekund po skončení Myersova trestu uspěl bekhendovou dorážkou Kodola. Britům ale vyšel na výbornou závěr třetiny. Nejprve jim vrátil vedení v pádu Davies a o 89 sekund později dal už svou čtvrtou branku na šampionátu Kirk.

Bělorusové, jimž se podařilo nastřádat za předchozí dvě utkání se Švédy a Čechy čtyři body, procitli až ve třetím dějství. Jenže ve 49. minutě při hře ve čtyřech na obou stranách zvýšil už na 4:1 pro britský tým Hammond.

Favorit vyslal za poslední dvacetiminutovku na Bownsovu branku 22 střel, zatímco do té doby jich bylo pouze 14. Ovoce to však přineslo až v posledních devíti minutách. Nejprve snížil Platt a v čase 57:43 ještě Prince. Šarangovič už ale neuspěl a Britové mohli slavit.

Čekání dlouhé 59 let skončilo. „A je to fantastický pocit. Všichni si to moc užíváme. Udělali jsme všichni všechno pro to, abychom na tuhle kýženou výhru dosáhli,“ radoval se střelec druhého gólu Britů Ben Davies.

„Až do konce tam soupeř na naši branku posílal jeden puk za druhým, párkrát se to tam před brankou různě odrazilo, ale snažili jsme se co nejvíce pomoci Bownsymu v brance. Dělal jako vždy všechno možné, ale byl to úžasný výkon od prvního do posledního hráče našeho týmu,“ dodal Davies.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Slovensko 3 3 0 0 0 10:4 9 3. Švýcarsko 3 2 0 0 1 6:9 6 4. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 5. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 6. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 7. Švédsko 3 1 0 0 2 10:5 3 8. Česko 3 0 1 0 2 8:11 2

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:39. Šin, 40:28. R. Starčenko, 55:41. Akolzin Hosté: 29:38. Kühnhackl, 34:07. Eisenschmid Sestavy Domácí: Bojarkin (Šutov) – Makljukov, Dietz (A), Svedberg, Blacker, Šalapov, Stěpaněnko, Orechov – Akolzin (A), Sagadějev, Ševčenko – Michajlis, Valk, R. Starčenko (C) – Šin, Šestakov, Rymarev – Paňukov, Lichotnikov, Savickij – Petuchov. Hosté: Niederberger (Brückmann) – M. Müller (C), Seider (A), Brandt, Holzer, Wagner, Nowak, J. Müller, Gawanke – Kühnhackl, Krämmer, Rieder – Reichel, Noebels (A), Pföderl – Plachta, Loibl, Eisenschmid – Bergmann, Kastner, Tiffels. Rozhodčí Ansons (LAT), Heikkinen (FIN) – Sormunen (FIN), Zunde (LAT) Stadion Arena Riga

První prohra Němců na MS

Hokejisté Kazachstánu porazili na mistrovství světa v Rize Německo 3:2 a připravili mu první porážku na turnaji. Němci jsou i nadále s devíti body v čele skupiny B, Kazachstán se po třetí výhře posunul se sedmi body na čtvrté místo a udržel se ve hře o postup do čtvrtfinále. Kazaši utkání rozhodli ve třetí třetině, nejprve vyrovnal z trestného střílení Roman Starčenko a v čase 55:42 dovršil obrat Pavel Akolzin.

První třetina byla ve znamení střel do tyček. Nejprve orazítkoval brankovou konstrukci Stěpaněnko, poté na druhé straně Jonas Müller. Boční oblouk trefil z dorážky Tobias Rieder. Slibnou šanci si vypracoval i Ševčenko, nestihl však ideálně zakončit. Němci byli následně aktivnější, brankáře Bojarkina však překonat nedokázali.

Bezbrankový stav se změnil ve 27. minutě, kdy po rychlém protiútoku prostřelil Niederbergera v německé brance Šin. Němci ale zvýšili aktivitu a Kühnhackl povedenou střelou v polovině utkání vyrovnal.

Poté si slabší chvilku vybral Bojarkin, který podcenil Plachtovo zakončení na bližší tyč, ale dlouho smutnit nemusel. Rozhodčí totiž gól zrušili po takzvané trenérské výzvě, neboť brance útočníka s polskými kořeny předcházel ofsajd. V následné přesilové hře Němce přece jen do vedení posunul Eisenschmid.

Kazaši hrající čtvrtý zápas v pěti dnech ale hned na začátku třetí třetiny vyrovnali. Moritz Müller po 31 sekundách fauloval v gólové šanci Akolzina a kapitán Starčenko nařízené trestné střílení bezpečně proměnil. V 55. minutě mohl dokonat obrat Petuchov, Niederberger byl ale ještě připraven. O minutu později se do brejku dostal Akolzin a premiérovým gólem na MS zajistil svému týmu vítězství. Němci nedokázali vyrovnat ani v téměř dvouminutové power play.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:22. Co. Brown, 10:23. Henrique, 34:41. Mangiapane, 50:14. Henrique Hosté: 29:08. Valkvae Olsen, 30:28. Rosseli Olsen Sestavy Domácí: Kuemper (Hill) – C. Miller (A), Ferraro, Power, Stecher, S. Walker, Beaudin, Bernard-Docker – Henrique (C), Co. Brown (A), Mangiapane – Vilardi, N. Paul, Comtois – Danforth, Hagel, Bunting – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti – Pirri. Hosté: Haukeland (Arntzen) – Holos (C), Lilleberg, Lesund, Bjorgvik Holm, Krogdahl, Kaasastul, Östby – Trettenes (A), Olden, Lindström – Kristiansen, M. Olimb (A), Rosseli Olsen – Salsten, Haga, Valkvae Olsen – Solem, Henriksen, Röymark. Rozhodčí Schrader (GER), Tscherrig (SUI) – Merten (GER), Seewald (AUT) Stadion Arena Riga

Kanada ve čtvrtém zápase poprvé vyhrála

Hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa v Rize Norsko 4:2 a ve čtvrtém zápase na turnaji si připsali první výhru. Dvěma góly a asistencí se na vítězství podílel kapitán Adam Henrique, tři body nasbíral i jeho spoluhráč v elitní formaci Connor Brown.

„Využili jsme šance,“ oddechl si Brown. „Vytvořili jsme si jich dnes hodně, v gólových pozicích jsme měli párkrát smůlu, ale pomohly nám i šťastné odrazy,“ doplnil útočník Ottawy.

Kanaďanům se vydařil vstup do utkání. Již po 22 sekundách otevřel skóre Brown, jehož gól však museli rozhodčí potvrdil kontrolou u videa, protože útočník Ottawy puk usměrnil za brankovou čáru bruslí. K druhému gólu zámořským hráčům pomohla přesilovka pět na tři, kterou využil na brankovišti pohotový kapitán Henrique.

„Věděli jsme, že budou odhodlaní a půjdou po nás. Inkasovali jsme brzký gól, což nás poznamenalo. Museli jsme se přizpůsobit. Hráli dobře a zasloužili si vyhrát,“ uznal norský útočník Mats Roselli Olsen.

Kanada měla výraznou střeleckou převahu, kterou ale nedokázala přetavit v další branku a naopak z ojedinělé akce inkasovala. Zaváhání v rozehrávce potrestal Valkvae Olsen, jenž překonal brankáře Kuempera druhou střelou ve druhé třetině a celkově sedmým pokusem v zápase. O 80 sekund později šokoval favorita Rosseli Olsen, od jehož brusle se odrazilo Krogdahlovo nahození.

Zámořští hráči se ale po chvilce „oklepali“ a Mangiapane hrající první zápas na turnaji vrátil ve 35. minutě Kanadě vedení. „Líbí se mi, jak hraje. Hodně nám pomohl a byl důležitou součástí naší ofenzivy,“ ocenil Brown posilu z Calgary.

Norové mohli opět vyrovnat v početních výhodách, místo toho ale v oslabení inkasovali, když Henrique přebruslil Holöse a překonal Haukelanda. Následně hráli Seveřané více než minutu v pěti proti třem, ani v této výhodě však neskórovali. Pojistit výhru Kanady mohl z brejku Brown, svou bodovou sbírku ale nerozšířil. V 56. minutě ještě dotlačil do norské branky puk Hagel, rozhodčí ale po kontrole u videa gól neuznali.

„Je jasné, že pro nás turnaj nezačal, jak jsme si přáli. V každé třetině jsme se ale snažili a stále se zlepšujeme, což na turnaji potřebujete. I dnes tam byly nějaké komplikace, ale vyhráli jsme a teď se musíme soustředit na další zápas,“ řekl brankář Darcy Kuemper. Pátým soupeřem Kanady budou v pátek hráči Kazachstánu.