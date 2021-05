Flek na rok praštil s hokejem, teď na MS zaujal: Cizina je velký sen

V dorostu s hokejem na rok praštil. Nenaplňoval ho, neviděl v něm budoucnost. Místo toho hrál florbal. Postavou nevýrazný, měří jenom 172 centimetrů. Před třemi lety hrával první ligu. Přesto teď útočník Jakub Flek na hokejovém šampionátu zaujal, jednoznačně prokazuje, že si stálý flek v sestavě zaslouží. „Je to pro mě pohádka, ale nepřijel jsem si sem honit osobní ego,“ vykládá 28letý karlovarský patriot. Vystřelí ho start na mistrovství světa do ciziny?

Už v extralize v posledních letech ukazuje svůj um. Bruslí jako motorová myš, soupeře drtí rychlostí, aktivitou, nebojácností. Hokejová veřejnost o něm dobře věděla, teď ho na mistrovství objevuje i ta širší. Jde na něj chvála. „Snažím se ale sociální sítě moc nesledovat,“ tvrdí útočník Jakub Flek, jenž naposledy hrál ve formaci s Filipem Chytilem a Jiřím Sekáčem.

Z osobního hlediska vládne spokojenost, ne?

„Ale já si sem nepřijel honit osobní ego nebo individuální statistiky. Chci tady udělat týmový úspěch! Jsem rád, že se mi dostalo pochvaly od trenérů. Nominaci jsem neměl jistou, jsem strašně rád, že mi dali šanci. Snažím se jim důvěru vracet výkony na ledě.“

Je to pro vás první šampionát, co jste si před ním říkal? Hlavně nebýt vystrašený?

„Ano. Pokud má člověk strach, tak spíš vyrobí chybu a něco pokazí. Snažil jsem se do toho jít s čistou hlavou, i když nějaká nervozita tam byla. Ale říkal jsem si, že pokud pojedu na sto dvacet procent, že to zvládnu.“

Kdyby vám někdo v dorostu, kdy jste s hokejem na rok praštil, pověděl, že se dostanete až na mistrovství, asi byste nevěřil…

„To stoprocentně ne. Když jsem se okolo osmnácti vracel k hokeji, ostatní kluci šli na draft, už z nich byli hotoví hráči. Já jsem hrál krajský přebor, v sobotu byl zápas, přes týden jsem ani netrénoval. Jsem moc vděčný na to, co se mi pak podařilo.“

Mezitím jste hrával florbal, mohl jste právě díky němu zapracovat na rychlosti, vaší silné stránce?

„Určitě ano. Nás bylo v týmu asi jenom sedm, takže jsme celý zápas nestřídali, spoustu jsem toho odběhal. Byl to takový nevědomý trénink fyzičky i rychlosti. Hodně mi to pomohlo.“

Jaké máte reakce z domova nebo z karlovarského klubu?

„Píšu si s pár kluky od nás z kabiny, ale moje osobní výkony až tolik nehodnotíme. Spíš si napíšeme, jak vypadal zápas v televizi. Komunikuju s rodinou a pár nejbližšími přáteli, jinak se snažím moc nevnímat sociální sítě nebo články. Snažím se soustředit jenom na hokej, to ostatní vynechávám.“

Ani v Česku nesledujete, jak zápasy hodnotí fanoušci?

„Něco se k vám dostane, ale už před lety jsem se naučil komentáře na sociálních sítích nečíst. Neotvírám to, není to pro mě důležitý. To je prostor pro fanoušky, někdy i pro nefanoušky. Je to jejich prostor, jejich zóna, kde se mají právo vyjádřit. Já to respektuju, ale pro mě je důležitý osobní pocit a to, co mi řekne trenér. Internetových trenérů je hromada… Něco jiného je, když vám dá zpětnou vazbu někdo, kdo hokeji rozumí, ať jsou to bývalí hokejisté, nebo experti ve studiích. To si většinou přečtu. Ale abych otevíral diskuse na sociálních sítích, kde píšou, nechci nikoho urazit, i lidi, kteří se kolem hokeje úplně nepohybují, tak to ne.“

Nahrál jste mi na otázku. Internetoví kouči jsou plní dojmu, že trenér Filip Pešán zápasy až tolik neprožívá, že nemá emoce. Zaznamenal jste to?

„Ne, my se to snažíme neřešit. Soustředíme se na hokej. Asi každý z nás počítal, že nějaké reakce přijdou, protože mistrovství je hodně sledované. My se každopádně snažíme být semknutí jako tým i s trenéry. My stojíme za nimi, oni za námi. Věřím, že mužstvo má obrovskou vnitřní sílu i díky všem těm věcem, které se dějí okolo. Doufám, že to zvládneme a šampionát bude pro nás úspěšný.“

Jak zápasy na dálku prožívá vaše přítelkyně?

„Kolikrát mi psala, že je možná ještě víc nervózní než já. Jsem moc rád, že mě takhle podporuje.“

Jak reagovala po vaší premiérové trefě na šampionátu?

„Pořád mě chválí. Já jsem více sebekritický. Napíšu jí, že se mi něco nepovedlo a byla to moje chyba. Třeba když jsem byl dvakrát v samostatném úniku, ale gól jsem nedal, napsal jsem jí, že jsem dřevák a musím to dávat. Ona reagovala, že ne, že jsem i tak šikovnej. (usměje se) Takže to je docela povzbuzující. Ale já vím, že i tak to musím proměňovat.“

Nemáte pocit, že tady hrajete i za hokejisty podobného ražení jako vy? Kteří si všechno museli vydřít, málokdo jim věřil a nakonec to dotáhnou až na mistrovství?

„Snažím se mít svoji hru založenou na pohybu. Někteří kluci mají jiné proporce, já vsázím na aktivitu, pohyb, bojovnost. Snažím se tomu dávat všechno, co je ve mně.“

Ani menší výška nemusí být handicap, takže i to může být pro hráče inspirace.

„V minulosti to dokázala velká řada hráčů. Už jsem několikrát zmiňoval Martina Straku, který byl pro mě hokejovým vzorem. Je pro mě tedy obrovská čest, že stojí na střídačce za mnou a trénuje nás. Jsme podobně vysocí a podívejte se, jak měl neskutečnou kariéru. Stejně jako David Výborný. To jsou hokejisté, kteří toho dokázali hrozně moc. Ve své výšce nevidím handicap. Někdy je to nevýhoda, jindy ne. Když potkám před bránou dvoumetrového chlapa, těžko se s ním přetlačuju. Ale zase když mu v rohu hodím ramena doleva, doprava a udělám tři kroky, jsem za ním. Všechno má svoje pro a proti.“

Chápu, že nejdůležitější je pro vás tým. Ale když zůstaneme u vás, byl byste rád, kdyby vás šampionát nakopnul k zahraničnímu angažmá?

„Netajím se, že je pro mě velký sen odejít někam do ciziny do top ligy. Mistrovství je obrovsky sledované, snažím se odvádět maximum. Uvidíme, jestli si toho někdo všimne a přijde nějaká nabídka.“

Ve čtvrtek vás čekají Švédové, opět půjde o hodně, že?

„Samozřejmě. Teď už je každý zápas klíčový.“

Ani severský soupeř neprožívá ideální start, takže i pro něj je to duel o všechno.

„O to víc to budou chtít zlomit, nečeká nás nic jednoduchého. Musíme se maximálně připravit.“

Jak vůbec vnímáte nevýrazný český vstup do turnaje?

„Nebyl z naší strany vůbec dobrý. Ale nemá cenu se v tom utápět, ještě nás čeká celá řada utkání a spousta práce. Snažili jsme se za tím udělat tlustou čáru. Poslední duel už byl lepší, i když jsme doufali v plný bodový zisk. Ale věřím, že se dokážeme odrazit a naše výkony už jenom porostou.“

Jakub Flek na MS zápasy 3 body 1 (1+0) plus/minus -2 střely 4 úspěšnost střelby 25 % průměrný čas na ledě 10:22 trestné minuty 0