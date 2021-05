Musí vyhrát, zn. NUTNĚ! Slováci nám skupinou zamíchali, ví Špaček

Den D. Tak se obvykle označuje v terminologii českého národního týmu na mistrovství světa den čtvrtfinálového duelu. Že se do něj postoupí, bylo téměř vždy automatické. Teď však nemusí. Nečekané výsledky v Rize zažitými pořádky notně zamíchaly. Další predikce vypadá pro Česko všelijak. Co z ní plyne? Tým Filipa Pešána dnes musí nutně porazit Švédy. Jinak se cesta výrazně zkomplikuje.

Po utkání s Běloruskem říkal trenér Filip Pešán, že hráči měli v hlavách napsané slovo MUSET obřím písmem. Museli vyhrát. Úkol zvládli jen ze dvou třetin, outsidera udolali až v prodloužení. Také proto zůstává ono slovíčko v platnosti i před dalším zápasem. Velikost písma zůstala stejná, jen bude navíc vyobrazeno tučně a s vykřičníkem.

Pohled na tabulku s propočtením pravděpodobných výsledků Čechy zrovna optimismem neplní. Výsledek večerního duelu se Švédskem napoví, zda bude pohled za roh příjemný, či nikoliv.

„Je to velmi důležitý zápas, všichni to samozřejmě víme, taky k němu tak přistupujeme. Musíme ho zvládnout, musíme podat nejlepší výkon v turnaji. Konečně to musíme vystupňovat, protože to nejlepší jsme zatím ani zdaleka neukázali. Věřím, že tým máme výborný, se Švédskem to musíme potvrdit,“ říkal bez vytáček jediný dvougólový střelec českého týmu Dominik Kubalík. Všimněte si, že výrazem „muset“ rozhodně nešetřil.

V úterý měl národní tým volný den. Večer vyjel pod přísným dozorem z bubliny, vydal se autobusem 45 minut za Rigu. Na mořském pobřeží ho čekala dvouhodinová večeře spojená s procházkou. „Bylo to hlavně o tom vyčistit si hlavu. Delší meeting přišel až ve středu, kde jsme si rozebrali zápas s Běloruskem. Pak v tréninku jsme na to navázali, pracovali jsme na věcech, které se nám v tom utkání úplně nelíbily,“ přidal asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Hlavní kouč Pešán mluvil už dřív o úkolu jeho štábu vyladit systémové nedostatky a najít mezi jednotlivými hráči vazby, namíchat správnou chemii. „Měli jsme s hráči pohovory, dělali jsme i krátké sólo videorozbory, abychom se všichni naladili na stejnou notu. Na velkém meetingu pak byla dobrá debata. Myslím, že se to posunulo o hodně dál. O všem jsme se bavili. Při tréninku na ledě si hráči sami zastavovali hru, povídali si. Mám z toho opravdu dobrý pocit, jsme teď všichni na jedné vlně,“ tvrdí Špaček.

Sestavu na zápas s Tre kronor prozradit odmítl. Další kolo jejího rozbombardování a následného lepení nanovo se však již očekávat nedá. Trenéři spíš budou chtít vytvořit pro zbytek turnaje vazby, vyladit minimálně dvojice, ideálně celé fungující lajny. Na experimentování v půlce základních skupin už není čas.

„Chtěli bychom sestavu už trochu vykrystalizovat. Hlavně v útoku potřebujeme najít nejlepší možné složení. Řekl bych, že už to do sebe začíná zapadat,“ věří bývalý skvělý obránce a olympijský šampion z Nagana.

Jednou z minima dvojic, které spolu odehrály všechny tři dosavadní zápasy, je duo Dominik Kubalík a Jan Kovář. Byť i jejich souhra zpočátku drhla, neočekává se, že by je teď měli trenéři roztrhnout. „Zlepšuje se to. Oba jsme čekali, že to půjde od začátku, bohužel to tak nebylo. Něco jsme spolu odehráli, pořád si ale vzájemně přivykáme. Jde to nahoru,“ pokyvoval hlavou Kubalík.

Že by měl problém s často omílaným držením systému, odmítá. Trápí ho něco jiného. „Pořád bojuju s rozměrem ledu. Kolikrát mi někde chybí krok, nebo jsem naopak zbytečně rozlítaný a daleko od puku. Už se to ale taky snad zlepšuje.“

Švédové poslali Čechům důrazné varování už úterním představením, když smetli Švýcary brutálně 7:0. Dnes oba tradiční rivaly čeká klíčový duel, který určí další směřování ke čtvrtfinálovému turniketu. Jeden se přiblíží ke vstupence, druhý k ostudě.

„Jejich zápas se Švýcarskem nás nevyděsil, každé utkání je jiné,“ odmítl Špaček.

Tabulku samozřejmě sleduje, důležitosti bodového zisku si je vědom. „Švédové měli až do úterka na kontě nulu. Musíme si to s nimi rozdat. Slováci nám skupinou hodně zamíchali. Kdyby Rusové všechno vyhráli, bylo by to i pro nás jednodušší. Bohužel je to pryč. Musíme se soustředit jen sami na sebe, hrát co nejlepší hokej. Každý zápas je teď pro nás o přežití,“ má jasno.

Vrána je zraněný Nemilá zpráva přišla ve středu od asistenta trenéra národního týmu Jaroslava Špačka. Jeden z klíčových útočníků týmu Jakub Vrána je zraněný, jeho start v dnešním utkání se Švédy je nejistý. „Kuba se už delší dobu potýkal s bolestí ramene. Je v péči fyzioterapeutů, ve středu dostal extra den volna, netrénoval. Necháváme to zatím otevřené, jestli bude k dispozici, nebo ne,“ popsal Špaček. Včera ráno se od týmu definitivně odpojil obránce Ondřej Vitásek. Vinou zlomených žeber v turnaji dohrál, už odletěl domů.