Na Švédy s Hrubcem a Vránou. Straka burcuje: Nastoupí 20 bojovníků!

Se Šimonem Hrubcem v brance a s nachystaným bombarďákem z NHL Jakubem Vránou vstoupí čeští hokejisté do dnešní klíčové bitvy se Švédy (od 19.15). Bere se jen výhra, porážka by znamenala propadák a (nejspíš) konec postupové naděje. „Je to naše čtvrtfinále a musíme ho zvládnout,“ dobře ví asistent Martin Straka. Konkrétní sestavu ale nechtěl prozradit, ta vypluje na veřejnost až před utkáním.

Usadil se s mikrofonem v ruce na postel, stres z něj nevyzařoval. Ostřílený mazák podobných situací zažil spoustu. „Buďte na mě hodní!“ pousmál se olympijský šampion a mistr světa před online rozhovorem s novináři. Večer jde každopádně o všechno. To si uvědomuje i Martin Straka.

Jak to vypadá s Jakubem Vránou, jenž měl problémy s ramenem?

„Kuba jde do utkání, dneska se cítil líp. Uvidíme, jak se jeho zdravotní stav bude vyvíjet.“

Už víte, jak ho využijete?

„To se uvidí během zápasu, jak se bude cítit. Vypadal v pohodě na rozbruslení… Musíme využít kohokoliv, komu to půjde. Protože nám jde o všechno.“

V brance bude Šimon Hrubec?

„Ano, bude chytat. Nastoupí dvacet bojovníků dneska!“

Konkrétní sestavu neprozradíte?

„Zatím to necháváme být. Oznámíme ji hodinu před zápasem.“

Co bude rozhodovat?

„Musíme být sebevědomí. A musíme dělat věci, které opakujeme. Výborně bruslit, být v pohybu, silní v osobních soubojích. A hlavně hrát pospolu. Poslední utkání už bylo vidět, že kluci chtějí, ale byl na ledě strašný chaos. Kluci možná chtěli až moc. Takže je klíčový být spolu, být v systému. To, co po nich chceme, co dělali celou sezonu. Oni to umějí, doufám, že to všechno klapne. Protože nás čeká strašně důležité utkání. To všichni víme, to si nemusíme nalhávat.“

ANKETA

Nebudou hráči až moc svázaní?

„Spousta z nich má zkušenosti. Jsou to hráči, kteří jsou v NHL nebo v elitních soutěžích v Evropě. Někteří mají mistrovský titul v Česku. Mají tedy něco za sebou. Takže doufám, že je to nebude svazovat. Švédové jsou ve stejné situaci. Musíme do toho jít sebevědomě a plnit to, co máme.“

Vy jste zažil spoustu podobných utkání jako hráč. Můžete jim přispět nějakou radou?

„Spíš jde o to kluky trošku uklidnit. Protože začátek může být nervózní, takhle to bylo s Běloruskem. Prvních sedm minut jsme byli hodně nervózní. Takže než se zápas rozběhne a dostanou se do pohody, budeme je nabádat, aby dělali správné věci. Aby se nepouštěli do zbytečností, které by jim nemusely vyjít. Zezačátku bych to maximálně zjednodušil, aby se všichni do tempa dostali. To jim poradím.“

Česko je na dně tabulky. Je i tohle pro vás motivace – dokázat, že český hokej patří někam jinam?

„Určitě to takhle vnímáme, ale já nekoukám na tabulku. Teď mluvím sám za sebe, každý to může mít trochu jinak. Já koukám jenom na dnešní utkání. To je naše čtvrtfinále a my ho musíme zvládnout. Tak to prostě je.“

Jaká je v týmu nálada? Pomohly vám dva dny bez zápasů?

„Předevčírem jsme měli volno, kluci na led nešli, jenom někteří… Takže si vyčistili hlavy. Nálada je v pohodě, tam žádný problém není. My to jenom musíme ukázat na ledě. Tam leží pravda.“

Jak jste utkání o všechno prožíval vy jako hráč?

„Mě to nesvazovalo, naopak mě to nabudilo. Taky jsem prohrál spoustu důležitých utkání, ale nikdy si nemyslím, že mě to svázalo. Naopak jsem se na to těšil, když šlo o všechno. Kluci to podle mě budou mít stejně. Tady je teď ten den, kdy jde o všechno. Doufám, že ho zvládneme.“

Zatím jste v důležitých momentech doplatili na dvě špatná střídání. Z čeho to vyplývalo?

„To jsem i jako hráč zažil. Někdy je to strach o výsledek, kluci nemusejí být úplně v pohodě, nevědí, co se za nimi děje. Nebo už toho mají plné zuby a myslí si, že máme puk pod kontrolou. Tak jdou z ledu. A najednou někde vypadne… Je to spousta věcí, která se může stát. Ale stávat by se to nemělo. Kluci by měli odcházet z ledu, až když není puk u nás v pásmu.“

To je základní pravidlo.

„Pak je další, které se taky učí malé děti. Kdo kde má naskakovat jako první, aby byl na vzdálené straně. Ale někdy prostě kluci nejsou úplně v pohodě, mohou být nervózní. To se děje i v NHL. Takže z toho nedělejme vědu. Ale stávat by se to každopádně nemělo.“