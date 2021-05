Dříč ze čtvrté lajny: září na buly, maká v oslabení. Emoce jako Pešán

Při pohledu na soupisku českého týmu vám do očí exploduje spousta jiných ofenzivních granátů. Další zbraně zůstávají v sestavě ukryty hlouběji. Taky ale umějí nadělat paseku, pro trenéra jsou hodně důležité. Třeba jako Robin Hanzl. Génius na vhazování, neocenitelný pracant do oslabení. „V nároďáku musí každý přijmout svoji roli, podřídit se týmu. Jde o společný úspěch,“ říká zkušený 32letý útočník.

Jeho hlavní zbraň? Totální klid. Za každé situace. I když dá Robin Hanzl třeba gól, často se ani neusměje. Pořád si drží svůj poker face. „Emoce moc najevo nedávám, vím to o sobě,“ prohodí letmo. Hozené to má tak trochu jako kouč Filip Pešán.

V Rize se Hanzl účastní teprve druhého mistrovství světa. V minulosti byl pouze na šampionátu v Paříži v roce 2017. O rok později mohl být součástí týmu pro olympijské hry v Jižní Koreji, měsíc před jejich startem ho však vyřadilo zranění. Natrhl si vazy v koleni.

Nezúčastnil se pak ani MS v Dánsku. V generálce před startem šampionátu si při vhazování nešťastně poranil triceps. Do Kodaně odletěl, jelikož se ale zranění nelepšilo, trenéři ho ani nezapsali na soupisku. Turnaj sledoval z tribuny. Další pešek. O to víc si teď Hanzl svůj pobyt v Rize vychutnává. „Strašně si užívám, že tady můžu být, že mi drží zdraví. Je tu skvělá parta, fakt jsem nadšený,“ říká upřímně.

Zatímco v moskevském Spartaku je pilířem útoku, je součástí elitní přesilovkové gardy a v průměru stráví na ledě dvacet minut za večer, v reprezentaci je jeho úloha poněkud jiná. „Ve Spartaku hraju všechno, jsem tam maximálně vytěžovaný. V nároďáku musí každý přijmout svoji roli, podřídit se týmu. Je tu spousta skvělých hráčů, všichni hrajeme v klubech první lajny a přesilovky. Je to o tom, jak to trenéři rozdělí. Jde o týmový úspěch, to je hlavní,“ odmítá jakýkoli náznak uraženosti nebo vlastního nedocenění.

Na rozdíl od jiných totiž zvládá skvěle i jiné činnosti. Je výborný v defenzivní práci. Chodí na oslabení, blokuje střely. Jeho specialitou jsou vhazování. S úspěšností 63 procent patří v turnaji mezi nejlepší centry.

„Celkové statistiky nesleduju. Jak jsem na tom v žebříčku všech hráčů, nevím. Sleduju jen svoji úspěšnost. Snažím se být na buly samozřejmě každý zápas v plusu. Je to strašně důležitá činnost. Trenér mi na vhazování věří, často na ně chodím v obranném pásmu, abychom získali puk a nedostali se pod tlak,“ popisuje.

Jak na úspěšné buly? „Nezdá se to, ale hraje tam roli spousta faktorů. Každý rozhodčí to hází trochu jinak, musíte to rychle nasledovat. Pak je tam reakční doba, rychlost, postavení nohou, technika hole. Někdo to hraje technicky, někdo víc silou. Já na to chodím víc silově,“ pousměje se 32letý útočník, který je po Tomáši Zohornovi druhým nejstarším hráčem českého výběru.

Na povel má čtvrtý útok. Spoluhráči se vedle něj dost protáčejí, naposledy hrál s Jiřím Smejkalem a Jakubem Flekem. „Systém je stejný pro všechny lajny, takže to není takový problém. Kdybychom spolu odehráli víc zápasů, bylo by to samozřejmě lepší. Jste si pak jistější v kombinaci, víc o sobě víte. Tady na to ale není čas. V kempu se to točilo, někteří hráči naskočili až na šampionátu. Nejsme jako Švýcaři, kteří mají šest let jednoho trenéra a ten si každý rok vozí prakticky stejnou sestavu,“ dodává.

Hodně fanoušků má jistě stále živě v mysli Hanzlův skvěle provedený nájezd z MS 2017, který dokonal obrat z 0:3 na 4:3 v utkání s Finskem. Teď se zatím do podobné pozice nedostal. „Ani v tréninku jsem tady upřímně zatím žádný nájezd nejel. Třeba to ještě přijde,“ cuknou mu na moment koutky.