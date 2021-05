Česko – Dánsko 2:1sn. Důležitá výhra, naděje na postup do čtvrtfinále žije

Čeští hokejisté udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Proti Dánsku to bylo ale pořádné trápení. Extrémně důležitý gól vstřelil v 46. minutě Dominik Kubalík, který vyrovnal na 1:1. V prodloužení se v přesilovce prosadil Filip Hronek, ale dánská střídačka uspěla s trenérskou výzvou. Rozhodnutí přinesly až samostatné nájezdy, ve kterých Češi proměnili všechny čtyři pokusy. Pokud Švédsko ve večerním utkání proti Rusku získá maximálně jeden bod, český tým bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále.