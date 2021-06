Český soupeř pro čtvrtfinále: kapitán mistrů světa i nebezpečný prcek

Papírově je Finsko obhájcem zlata. Na posledním MS v roce 2019 popadl dvoumetrový kapitán Marko Anttila pohár pro šampiony a začala velká party. Sám dal ve finále proti Kanadě dva góly a partě šéfuje i teď. Ale Česko narazí ve čtvrtečním čtvrtfinále na úplně jiný soubor, kouč Jukka Jalonen přivezl do Rigy 14 nováčků! Tolik hráčů ještě nikdy nehrálo na mistrovství světa. Přesto tahle parta s přehledem zvládla skupinu. Spoleh je na brankáře, plus mladé bombarďáky v útoku.

Skupinou projelo Finsko v pohodě. Zakoplo jen jednou, když po nájezdech ztratilo zápas s Kazachstánem, jinak počítalo výhry. Ano, sundalo USA i Kanadu, přetlačilo Němce i Lotyše. „Všichni vědí, že ale až ten osmý zápas je na turnaji rozhodující,“ pousmál se kouč Jukka Jalonen, když jeho tým v posledním utkání na turnaji porazil Kanadu 3:2 po nájezdech.

Aspoň jeden zápas v NHL odehrálo v sezoně 46 Finů. Když se podíváte na seznam brankářů za mořem? Sedněte si, během základní části jich šlo do akce 13. Takže kolik z nich dorazilo na mistrovství světa do Rigy? Dva, obránce Olli Määttä a pak útočník Arttu Ruotsalainen. Není to žádná tragédie, úplně ten samý počet přijel na šampionát i před dvěma roky, kdy Finsko vyhrálo zlaté medaile.

Možná nejsilnějším momentem z celého MS 2019 je story kapitána Marka Anttily. Poctivě bránil, chodil na oslabení, gumoval hvězdy soupeře. Pak rozhodl dvěma góly finále proti Kanadě a Finsko slavilo triumf 3:1.

Teď je dvoumetrový a stokilový šéf na turnaji znovu. Je mu už 36 let, ale styl moc nemění. Svoje vystupování taky ne. On je lídr, který nepotřebuje kouzlit s pukem, to nechá mladším a šikovnějším. Poctivě dře. Až práskne někdo s Filipem Hronkem ve čtvrtek o mantinel, bude to zřejmě on. Klidně jeho týmu můžete říkat Antilla a 14 trpaslíků. Přesně tolik hráčů na MS debutuje a obr má všechno pod palcem.

Finsko drží v brance báječní třicátníci

Před dvěma roky triumfovali Fini i díky skvělé volbě v bráně. Tehdy kouč Jalonen vsadil na farmáře Chicaga Kevina Lankinena, z něhož se pak stala hvězda šampionátu. V aktuální sezoně si konečně vybojoval i místo v sestavě Blackhawks. Do Rigy ale nepřijel.

Ale co se týká jistoty mezi tyčemi, tady je znovu velký klid a jistota. Ve skupině se báječně předvedli třicátníci Juho Olkinuora a Harri Säteri. „Zatím to byla zábava, dobrá jízda. Už se nemohu dočkat, co přinese zbytek týdne,“ v pohodě vyprávěl novinářům po skončení základní skupiny Olkinuora. Bude to bitva s Českem. Kubalík , Vrána a spol. jsou překážkou číslo jedna. Ale když ho slyšíte mluvit o zbytku týdne, hokejové plány by chtěl mít i na víkend. Logicky, pamatuje poslední zlatý mejdan, nejspíš právě jeho pošle kouč Jalonen do akce.

Co se týká ofenzivní síly, v kádru je opět nesmrtelný Petri Kontiola, v 36 letech už asi těžko předvede svůj výkon z MS 2013, kdy nastřílel 8 gólů a na 8 nahrál. Zatím má jen 2 asistence, ale jako zbraň v záloze se hodí. Vepředu je teď jedničkou Arttu Ruotsalainen (23 let), 16 gólů nastřílel doma za Ilves, pak 5 v AHL a když se zabydlel v dresu Buffala, přidal dalších 5 kusů.

Pohyblivého mrňouse NHL dlouho přehlížela, se 173 cm mu nikdy nevěřila, neprošel si draftem. Dál sypal ale góly doma a nakonec podepsal jako volný hráč u Sabres. Na mistrovství světa je hodně vidět, válí ve formaci s devatenáctiletým Antonem Lundellem, kterého si na posledním draftu vybrala Florida jako 12. v pořadí.

Hodně trápili Kanadu, Ruotsalainen dal oba góly, pak proměnil vítězný nájezd. „Už dal za Finsko hodně velkých gólů a teď to udělal opět, pro nás je to hodně důležitý hráč,“ chválil ho útočník Hannes Björninen.

Poslední mistři světa si hodně věří, že pro ně turnaj bude trvat až do neděle, kdy se hraje o medaile. „Každé vítězství vám dodá sebevědomí, že náš systém funguje a máme kvalitu. Zvlášť cenné je to pak v zápasech, jako byl ten s Kanadou, kdy potřebovala vyhrát,“ popisoval aktuální rozpoložení brankář Olkinuora. „Je skvělý pocit končit základní skupinu výhrou,“ dodal. Ten samý pocit si ovšem přinese i Česko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:30. Pirri, 28:18. Comtois Hosté: 21:11. Ruotsalainen, 56:00. Ruotsalainen, . Ruotsalainen Sestavy Domácí: Kuemper (Hill) – Ferraro, S. Walker, Stecher (A), Power, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Co. Brown (A), Henrique (C), Mangiapane – Bunting, Vilardi, Comtois – Pirri, N. Paul, Hagel – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti. Hosté: Olkinuora (Säteri) – Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa (A), Nousiainen, Lindbohm – Anttila (C), Björninen, Mäenalanen – Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen – Pakarinen, Kontiola (A), Innala – Sallinen, Ruohomaa, Turunen. Rozhodčí Bjord, Nord – Lundgren, Yletyinen (všichni SWE) Stadion Arena Riga