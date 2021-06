Češi? Schopní porazit každého 8:0 a prohrát 0:8 s Itálií, píší ve Finsku

Když tým ve skupině skončí na druhém místě, ve čtvrtfinále často narazí na lehčí překážku. Finové jsou přesvědčeni, že tentokrát to tak není. „Lvi se střetnou s nažhavenými Čechy. Turnaj začali dvěma porážkami, ale podařilo se jim spustit stroje,“ shrnul deník Iltasanomat. Konkurenční večerník Iltalehti až tak opatrný nebyl. „Jsou schopni porazit každého 8:0 a prohrát s Itálií 0:8,“ vystřelil hokejový novinář Pekka Jalonen.

Češi se podle finských expertů nejvíc blíží severoamerickému stylu a Finové s nimi měli v Euro Hockey Tour velké problémy. „Nejtěžší možné sousto,“ varoval Ismo Lehkonen v Iltasanomatu. „Podstatné bude, jak potlačit českou tvořivost. Trenér Jukka Jalonen přesně ví, jak to udělat. Klade důraz na trpělivost a disciplínu, hlava musí zůstat klidná. Finský způsob hry je Čechům nepříjemný. Dříve či později je zahltí a to bude příležitost pro Lvy,“ dodal.

Finové si vedli ve skupině celkem přesvědčivě. Na úvod porazili ještě nerozjeté Američany, potom sice padli s Kazachstánem, když nezvládli nájezdy. Zbytek programu však zvládli, byť jen Norsko a Itálii porazili o víc, než gól. Na závěr otočili utkání s Kanadou a v nájezdech urvali druhý bod. Jejich nejnebezpečnější úderkou se stal útok, ve kterém se sešli 19letý Anton Lundell, Arttu Ruotsalainen a Niko Ojamäki.

ANKETA

„Celá jejich lajna hrála dobře. Soupeři nedovolili žádné šance a sami jich měli čtyři nebo pět,“ pochvaloval si po utkání s Kanadou finský kouč. Ruotsalainen se dvakrát trefil, čtyři minuty před koncem třetí části vyrovnal a proměnil i nájezd. „Co víc si trenér může přát,“ řekl Jukka Jalonen.

Nováček NHL se „švédským“příjmením (Ruotsalainen zmamená ve finštině Švéd) nejen podle jména, ale i potenciálem připomíná někdejšího skvělého obránce Reijo Ruotsalainena, dvojnásobného vítěze Stanley Cupu. Do Rigy přijel jako jediný finský útočník ze zámořské soutěže, za Buffalo sehrál zatím jen 17 zápasů. Na svém prvním mistrovství světa však splnil očekávání. Dal čtyři góly, stejně jako Lundell, první volba Floridy v loňském draftu a zlatý medailista ze šampionátů do osmnácti i dvaceti let.

Prohození pozic právě mezi Lundellem a Ruotsalainenem patřilo k dalším z brilantních čísel muže, který už dvakrát dovedl Finsko k titulu mistrů světa. Naposledy předloni v Bratislavě. Lundella přesunul z centru na křídlo, takže se tolik nevyčerpává obrannými úkoly, Ruotsalainena naopak přemístil z kraje útoku do středu. „Zabralo to znamenitě. Nejlepší tah, jaký Jalonen v turnaji předvedl,“ chválil trenérův novinářský jmenovec z Iltalehti. Jako třetí zapadl do nejúdernějšího finského trojzápřahu mezi oba bruslaře pracant Niko Ojamäki.

K výrazným postavám patří samozřejmě dvoumetrový a stokilový veterán Markko Anttila. Kapitánem byl už na zlatém šampionátu před dvěma lety, kde výtečně bránil a eliminoval protivníky a ve finále s Kanadou dal dva góly. Pak je tu silná a obětavá defenziva a za ní brankáři Harri Säteri a Jussi Olkinuora, kteří se ve skupině střídali a zatím svorně vykazovali skvostná čísla.

I v Rize je finský celek úspěšný díky dobré struktuře a jednoduchosti. Jalonen má neuvěřitelný cit, jak postavit tým, dovede získat hráče pro společnou věc. „I když mé srdce leží na finské straně, domnívám se, že tady příběh končí,“ prohlásil švédský novinář Mats Wennerholm. Ano, ten, který před šampionátem jako první označil za favorita český tým. Na svém tvrzení trvá. Finové jsou rovněž opatrní.

„Češi jsou velmi nebezpeční. Mají šikovnější hráče než Finsko. Ale svojí povahou jsou velmi emotivní. Jsou schopni porazit každého 8:0 a prohrát s Itálií 0:8,“ napsal Pekka Jalonen z Iltalehti. „Lvi si nemůžou dovolit žádnou aroganci. Česká republika byla spolu s Ruskem nejlepším mužstvem druhé skupiny. Ale abyste byli nejlepší, musíte ty nejlepší porazit,“ přidal se Iltasanomat.

Ručinského pětka: koho by vybral do své lajny snů?

Bárta: Jsem zvědavý, jestli se na šampionátu objeví fanoušci z Vatikánu

Koreis o Vránovi: Ryzí střelec, ačkoli není tak komplexní jako Kubalík