Návod i pro Zárubu? Hrachovina vás naučí, jak správně vyslovovat Finy

Každý není jako Saku Koivu… Vyslovit správně jméno finské hokejové legendy zvládne snad každý Čech. Jenže co třeba takový Saku Mäenalanen, Atte Ohtamaa, Mikael Seppälä, Kim Nousiainen či Artu Ruotsalainen. To už taková pohodička není, že? Ovšem pro všechny z vás, kteří se dnes večer od 19:15 (Studio iSport TV s exkluzivním hostem Martinem Ručinským začíná už v 18:50) chystají zhlédnout čtvrtfinálové drama národního týmu s výběrem Suomi, je tady malé školení. A přímo od zdroje.

Je jím Dominik Hrachovina, který se do Finska vydal jako teenager a tamní jazyk vypiloval do téměř absolutní dokonalosti. Dlouholetý gólman Tappary Tampere, jenž podepsal kontrakt s Českými Budějovicemi, ve spolupráci s iSport.cz právě pro vás připravil užitečnou lekci. Stačí si správně vyslovovaná jména finských reprezentantů pustit párkrát za sebou a bude více než jisté, že své kamarády a známé ohromíte novými znalostmi.

A kdo ví, třeba si své znalosti osvěží či prověří i televizní komentátor Roberta Záruba.

Tak s chutí do toho.

PS: Svého času by pomoc s výslovností českých hokejistů uvítali i finští pořadatelé. Kdo měl to štěstí a slyšel na vlastní uši, jak finský spíkr zdolává pro něj krkolomnou překážku jménem Roman Čechmánek, nezapomene. Róóman Kečmanek, to zkrátka zní.