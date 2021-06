Slovensko si na USA věří. Cehlárik: Důležitou roli sehraje disciplína

Slovensko se po dlouhých osmi letech probilo do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se střetne s USA (15:15). „Na hotelu jsem potkal Ryana Donata (bývalého spoluhráče z Bostonu) a říkal jsem mu, že to s námi nebudou mít tak lehké, jako proti Itálii,“ usmíval se slovenský útočník Peter Cehlárik. Po základních skupinách byl nejproduktivnějším hráčem šampionátu (4+6).

Na elitní útok se budou Slováci ve čtvrtfinále hodně spoléhat. Peter Cehlárik ovládl kanadské bodování, Marek Hrivík v šesti zápasech nasbíral 6 bodů (2+4) a Róbert Lantoši také bodově nezaostával (1+4). Všichni si v minulosti zahráli v amerických klubech, o motivaci mají postaráno.

Pětadvacetiletí Cehlárik s Lantošim spolu hrávali v Providence Bruins (AHL). Cehlárik se probil i do prvního týmu, za Boston v NHL odehrál 40 zápasů (5+6). Lantoši na pozvánku do prvního týmu zatím čeká, ale v AHL si vedl velmi slušně (65 zápasů/ 20+26). O čtyři roky starší Hrivík si za Rangers a Calgary připsal 24 startů (0+3).

„První slovenská trojka je skvělá,“ chválí je i bývalý trenér Vladimír Vůjtek. Právě pod jeho vedením se Slovensko v roce 2013 naposledy do čtvrtfinále probilo. „Vytvářejí si šance, dávají góly. Všichni tři vyzráli, sedli si. Hrivík je silový hráč, vyhrává buly a souboje, Cehlárik s Lantošim to objezdí. Líbí se mi.“

Cehlárik věří, že si formu udrží i na klíčové bitvy v play off. „Jsem hrdý, že můžu hrát v takovém týmu a s takovýma klukama,“ řekl v rozhovoru pro slovenský pořad Z voleje. „Je vidět, že se nám dřina vyplácí. Věřím, že si formu přeneseme, nic se nekončí.“

Přiznává, že americký tým extra nasledovaný nemá. Na hotelu se jen popichoval s bývalým spoluhráčem Ryanem Donatem. „Zanalyzujeme si americkou hru a řekneme si, na co si dávat pozor,“ popisuje Cehlárik. „Teď už to bude o jediném zápase, na chyby není prostor. Přiznám se, že americkou soupisku zatím podrobně neznám, ale na tom nezáleží. Vyhraje lepší a já doufám, že to budeme my.“

Připouští, že pro něj osobně, i pro většinu týmu, je bitva proti USA velká výzva. Stejně tak pro trenéra Craiga Ramsayho, který v letech 1971 až 1985 hrával za Buffalo a plynule tam pak navázal i na trenérskou práci. „Na tuhle výzvu se všichni těšíme,“ říká Cehlárik. „Stálo nás hodně úsilí a práce se do čtvrtfinále dostat, dáme do toho všechno. Snažíme se hrát rychle, dostávat soupeře pod tlak. Američané hrají podobně, musíme se vyvarovat chyb, nepouštět soupeře do přečíslení. Důležitá pochopitelně bude i disciplína.“