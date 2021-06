Střípky ze skupin MS: bláznivý odjezd, ruský risk, překvapení i zklamání

Základní skupiny na MS v Rize jsou už minulostí. Nabídly zřejmě nejbláznivější průběh v historii MS. Do kritických chvil se dostali favorité v čele s Kanadou. Česko krach odvrátilo, Švédům už se to nepovedlo. Nejvíce bodů překvapivě posbíral zámořský tým, který horko těžko skládal soupisku. Zklamání je jasné. Dosavadní průběh šampionátu přinesl i další zajímavé příběhy. Projděte si jejich výběr.

Nešťastníci číslo 1 Kazachstán dost sebevědomě hlásil, že přijel do Rigy pro medaile. Jasně, ostatní nemají ani B týmy, spíš C výběry a hůř, šance tady byla. Navíc dorazil s týmem plným „nakoupených“ zahraničních posil. Vévodil jim Darren Dietz, možná nejlépe střílející bek v Evropě. Kazaši a spol. se do soupeřů slušně zakousli, prohráli jen s Kanadou a s USA. Ale poslední zápas ve skupině všechno zhatil. Padli i s Nory, kterým už o nic nešlo. Tahle ztráta je pak připravila o historický postup do čtvrtfinále. Sestupový král Kazachstán: největší úspěch v Naganu, letos chce medaili

Posila bude opravdu posila? Z ruského táboru jste vnímali mírnou nervozitu, jestli naděje nepohřbí brankář Alexandr Samonov. Nikdo lepší z KHL zkrátka ale k dispozici nebyl. Tak se vedení týmu snažilo ulovit hvězdu za mořem. Plán s příjezdem Ilji Samsonova z Washingtonu nevyšel, nakonec dorazil Sergej Bobrovskij z Floridy. A to právě může být problém. Kvůli karanténě smí nastoupit až ve čtvrtfinále, v NHL dostával hodně gólů a Samonov nechytal zle. Riskne Rusko krok s nestabilní hvězdou? Nominace na MS v hokeji ONLINE: Posila pro Rusko, dorazí Bobrovskij

Americké překvapení Spojené státy svůj tým slepovaly jako většina hokejových velmocí. Hvězdy z NHL tentokrát žádné nedorazily, takže se dostalo třeba i na Briana Boylea, který rok nikde nehrál hokej. Mile šokovalo, že po porážce od Finska 1:2 se Američané usadili nakonec na čele skupiny B, od té doby už jen vyhrávali. Září brankáři Jake Oetinger a Cal Petersen. Největší jména z NHL, které se podařilo dát dohromady, pak plní svoji roli, body dělají Jason Robertson i Connor Garland. Je z nich silný soupeř. Pavouk MS v hokeji 2021: Čechy čeká čtvrtfinále s Finy. Hrát se bude večer

Zklamání Švédsko, pětkrát podtrhnout. Kanada je prostě jen jedna. Když vyrazí na MS s C týmem, klidně ho může vyhrát (teď to byl spíš výběr G, nebo H). Švédy ke slabšímu výběru donutily okolnosti, ale stejně přijela parta s pracovním označením C, možná D. Zkrátka pár lepších výběrů by Švédsko určitě postavilo... Tahle parta nepostoupila ze základní skupiny. Ovšem pozor, něco v ní bylo, porazila postupující celky Švýcarsko a Slovensko, plus Rusům sebralo bod. Jenže fatální byly prohry s Dánskem a Běloruskem. Historické fiasko Švédů připomnělo rok 1937. Johan bude „upálen“

Nejbláznivější odjezd Šest zápasů a stop. Žením se, dovi! Pavol Skalický se s vedením slovenského národního týmu domluvil, že odehraje pouze část základní skupiny, šest zápasů, pak se sbalí a odjede domů. Důvodem je svatba. Byla to poměrně unikátní dohoda, která se na mistrovství moc často nevidí. Hráči buď turnaj odmítnou, nebo si třeba na chvíli odskočí jako před dvěma roky Patrik Bartošák. Spěchal z Bratislavy k porodu, pak se zase připojil k týmu. Snad dá útočník své paní jasné ano. Bez „ale“, které dal Slovensku. Držte se, letím domů. Slovenský útočník na šampionátu končí. Proč?

Polibek covidu Itálie by se do čtvrtfinále asi nedostala, ani kdyby všechno běželo podle plánu. Ale zaručeně je to tým, na kterém se pandemie vyřádila nejvíc. Před šampionátem vypadlo patnáct hráčů kvůli pozitivnímu testu na COVID-19. Stejný problém se týkal i hlavního trenéra Grega Irelanda a jeho finského asistenta, navíc sedm hráčů vypadlo kvůli zranění. Tři hráči se z covidové marodky nakonec vrátili do rozjetého turnaje, ale stejně skončila Itálie bodově na nule. Měla kliku, že se nesestupuje. Problémy u trpaslíka! Itálii se rozpadl kádr, na MS bere i 16letého brankáře