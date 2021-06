Kanada ze dna až do finále, v něm ji vyzvou Finové. Němce udolali 2:1

Kanaďan Brandon Pirri při svém gólu dotlačil do sítě i brankáře Petersena • Reuters

Finští hokejisté v euforii po postupu do finále mistrovství světa • ČTK/AP

Ve finále MS v hokeji 2021 se opět utká Kanada s Finskem. Čtvrtfináloví přemožitelé Česka udolali v semifinále Německo 2:1, Kanaďané, kteří se málem vůbec nedostali do play off, v zámořském derby vyhráli nad USA 4:2.

Finsko - Německo 2:1

Finský výběr vedený koučem Jukkou Jalonenem si vypracoval dvoubrankový náskok ve druhé polovině úvodní třetiny zásluhou branek Iira Pakarinena a Hannese Björninena. Krátce po polovině zápasu snížil Matthias Plachta, na více už ale Němci přes střeleckou převahu nedosáhli.

Němci byli herně i střelecky aktivnější, jenže Finové jim v první části udělili lekci z produktivity. Na dva góly jim stačilo pouhých pět přesných ran mezi tyčky. Ve čtvrté minutě minul z obtížné dorážky jen těsně finskou branku Kahun. Eisenschmidův pokus zastavil strážce finské branky Olkinuora ramenem.

Finové se následně ubránili v oslabení a pak ve 14. minutě prakticky z první vážnější šance udeřili, když Pakarinen prostřelil zdánlivě nenápadným pokusem z kruhu gólmana Niederbergera.V 19. minutě se odehrály zásadní okamžiky pro další vývoj semifinálové bitvy. Seider na jedné straně nevyužil přečíslení, zatímco vzápětí na straně druhé vybojovali Finové kotouč v útočném pásmu, Björninen se dostal tváří v tvář Niederbergerovi a prostřelil ho mezi betony.

Seveřané, jimž stačil na postup ze čtvrtfinále proti Čechům jediný gól, byli na koni. Při dvoubrankovém náskoku se snažili především nepouštět soupeře do šancí. Když už se do jedné dostal Peterka, Olkinuora byl připravený.

Před polovinou utkání vyšli Finové naprázdno v přesilovce, jen chvilku na to se provinil Sund, ale z trestu si odpykal pouhých 16 sekund. Plachta vypálil z první od modré čáry a Olkinuora neměl i kvůli zakrytému výhledu šanci zareagovat. Inkasoval tak v Rize po 127 minutách a 45 sekundách. Finům mohl vrátit dvoubrankové vedení Ojamäki, jenže Niederberger byl proti.

Ve třetím dějství dostali hokejisté Německa favorita hned několikrát do úzkých a při Olkinuorovi občas stála i štěstěna. Zahanbit se však nenechal ani Niederberger, jenž předvedl ve 49. minutě výborný zákrok proti Innalovi.

Pět minut před vypršením základní hrací doby byl blízko vyrovnání Noebels, finský výběr ale znovu zachránil Olkinuora. V čase 58:12 sáhla německá střídačka k oddechovému času, po němž šlo na led šest hráčů do pole. V power play přišla obrovská šance, kdy Kahun hledal u pravé tyčky prázdné branky Eisenschmida, jenže Määttä změnil o trochu směr přihrávky a Eisenschmid puk minul.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:50. Pakarinen, 18:55. Björninen Hosté: 31:03. Plachta Sestavy Domácí: Olkinuora (Säteri) – Sund, Koivisto, Määttä, Kaski, Pokka, Ohtamaa (A), Nousiainen, Lindbohm – Anttila (C), Björninen, Mäenalanen – Lundell, Ojamäki, Ruotsalainen – Innala, Kontiola (A), Pakarinen – Ruohomaa, Turunen, Sallinen. Hosté: Niederberger (Brückmann) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Nowak, Wagner, Gawanke – Reichel, Pföderl, Noebels (A) – Plachta, Eisenschmid, Kahun – Rieder, Loibl, Kühnhackl – Kastner, Krämmer, Peterka – Tiffels. Rozhodčí Bjork, Nord (oba SWE) – Hynek, Ondráček (oba CZE) Stadion

USA - Kanada 2:4

Kanaďanům se v zámořském derby podařilo zúčtovat za jasnou porážku 1:5 ze základní skupiny. Šlo o jeden ze tří zápasů v úvodu turnaje, po nichž neměli ani bod. Museli pak zachraňovat samotný postup do čtvrtfinále play off a nyní jsou prvním týmem, který má jistotu medaile.

Kanada brzy vedla, Američané sice do konce první třetiny vyrovnali, ale na startu třetí části už měli zase dvoubrankové manko. Dvěma góly pomohl kanadskému výběru k postupu Andrew Mangiapane. Na turnaji dal už sedm branek a dotáhl se v tabulce střelců na vedoucího Brita Liama Kirka. Po dvou asistencích si dnes připsali další útočníci Connor Brown a Nick Paul.

Kanaďané zaskočili svého rivala již po 122 sekundách hry, když se po Walkerově pokusu z kruhu dostal ke snadné dorážce Pirri a Petersen už neměl šanci zakročit. Vyrovnat mohl Thompson, jenže ztroskotal na brankáři Kuemperovi. Na druhé straně neuspěl ani kanonýr Mangiapane. Po Labancově pokusu pomohla Kuemperovi tyčka. Američané se přesto dočkali v 18. minutě po pohotově teči Blackwella.

VIDEO | Podívejte se na sestřih zápasu USA - Kanada

Hned na začátku druhé části se tým USA dostal do přečíslení dvou na jednoho, Robinson však na jeho konci netrefil ze vzduchu puk před prázdnou brankou. Ve 25. minutě vrátil Kanadě vedení Mangiapane, když nejprve nahrál před brankoviště a následně doklepl volný puk těsně před brankovou čárou.

V polovině utkání hrála Kanada přesilovku po jediném vyloučení za celých 60 minut. Během ní se sice prosadil bruslí Henrique, gól však nebyl uznán. Nikoliv kvůli zásahu nohou, ale důvodem byl ofsajd, který odhalila trenérská výzva americké střídačky. Ve 36. minutě mohl vyrovnat Moore, sám před Kuemperem ale bekhendovým zakončením neuspěl.

Američané vlétli do třetí třetiny hodně aktivně a Kuemper kryl v krátkém sledu několik střel, jenže už po 46 sekundách od návratu ze šaten náhle udeřilo na druhé straně. Rozjetý Mangiapane obdržel polovysokým obloučkem skvělou nahrávku od Connora Browna, dostal se do zakončení proti Petersenovi a poradil si dokonale, když po naznačení bekhendového blafáku zakončil snadno do odkryté branky forhendem. Nahrávku si připsal i brankář Kuemper.

Jen o chvilku později se ve stejné příležitosti ocitl Anderson-Dolan, tentokrát byl však úspěšnější Petersen. Kanaďany to záhy mohlo mrzet o to více, když Chmelevski završil dorážkou akci Rooneyho a snížil. Labanc s Drurym se snažili o vyrovnání, pozorný Kuemper byl však proti. V 54. minutě těsně minul Paul. V závěru sáhli Američané k dlouhé hře bez gólmana. Thompson se svou tečí neuspěl a razítko na postup Kanaďanů dal v čase 59:36 Danforth.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:17. Blackwell, 43:36. Chmelevski Hosté: 02:02. Pirri, 24:15. Mangiapane, 40:46. Mangiapane, 59:37. Danforth Sestavy Domácí: Petersen (Oettinger) – Wolanin, Hellickson, Z. Jones, Tennyson (A), Mackey, Ch. Wideman, Shea, Clendening – T. Moore, Robertson, Garland – Donato, Drury, Tage Thompson – Blackwell (A), Robinson, Labanc – B. Boyle (C), Rooney, Chmelevski. Hosté: Kuemper (Hill) – S. Walker, Ferraro, Power, Stecher (A), Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Henrique (C), Co. Brown (A), Mangiapane – Vilardi, Bunting, Comtois – Danforth, N. Paul, Pirri – Foudy, Anderson-Dolan, Hagel – Perfetti. Rozhodčí Bruggeman (USA), Gouin – McCrank (oba CAN), Oliver (USA). Stadion Riga Arena, Riga