Nejlepší a nejhorší hráči na MS podle Sportu: Kdo zazářil a kdo pohořel?

Hvězdy šampionátu: britský snajpr i finské jistoty

Největší zastoupení mají finalisté. V naší ideální formaci šampionátu se dostalo hned na čtveřici hráčů, kteří se včera v Rize rvali o titul mistrů světa. Pátým do party je trenér. Tím nejlepším je podle Sportu Fin Jukka Jalonen. Byť do Lotyšska znovu nepřivezl tým oplývající hvězdami, dokázal s ním udělat obrovský úspěch. Na rozdíl od českého kouče sestavou nerotoval, od Českých her věřil stejným hráčům. Klidnou silou Suomi dovedl až k vrcholu.

Defenzivní pár vytvořili Tony Sund a Troy Stecher, fináloví soupeři. První jmenovaný byl ve finské nominaci překvapením, jel na své první MS. A zvládl ho skvěle. Z modré čáry dirigoval přesilovky, sbíral body, k tomu si vzorně plnil obrannou úlohu. Stecher byl pak jasně nejvytěžovanějším hráčem Kanady, překvapivě byl taky nejpilnějším střelcem.

Top útok tvoří hráči, které byste do něj před šampionátem pravděpodobně netipovali. Kanadu v něm zastupuje Andrew Mangiapane, buditel javorových listů. Úvodní tři utkání v turnaji neodehrál, Kanada v nich strádala. Forvard Calgary zařídil změnu. Největší senzací je pak bez přehánění Liam Kirk, útočník trpaslíků z Velké Británií nadchnul svět sedmi góly! Celkem jich Britové dali v Rize třináct, Kirk obstaral většinu. Před bod na zápas se dostal také dánský bombarďák Nicklas Jensen, který málem popravil ve vzájemném duelu Česko.

V brance pak své místo zaujal statisticky jasně nejlepší gólman lotyšského měření, Fin Juho Olkinuora. Suomi se během celých dvou týdnů prezentovali nejlepší defenzivou. On jí dodal glanc. Své o něm už vědí také Češi, kteří si na něm ve čtvrtfinále rozkřápali hokejky.

Zklamání šampionátu: slepí střelci a smolař

Kostru nejmizernější lajny šampionátu tvoří logicky Švédové. Poprvé nepostoupil výběr severského království ani do čtvrtfinále. Trenér Johan Garpenlöv doma schytává pořádnou nálož. Kritika se na něj valí ze všech stran. Ozvali se i někteří hráči, že s jeho vedením nebyli zrovna spokojení.

V obraně je Lawrence Pilut, jinak mimořádně produktivní bek měl být nosným bodem švédské defenzivy, to se ale nestalo. Vedle něj jsme vybrali obránce Ruského olympijského výboru Ivana Provorova. Posila z Philadelphie měla být největší hvězdou sborné. Sedmička draftu 2015 má za sebou už skoro 400 zápasů v NHL, jistotou ale neoplývala. Spíš naopak.

Přehlídka zmaru je pak v útočném triu. Před třemi lety byl Rickard Rakell nejlepším útočníkem Švédů v cestě za zlatem, v deseti zápasech bral 14 bodů! Letos? Fiasko. Pouhé dva kanadské body, v plus/minus byl nejhorší hráčem Tre Kronor. Jeho výkon nejlíp vystihuje chyba proti Česku, kdy ho pak svou rychlostí ztrapnil Jakub Flek. Lotyši čekali výrazně víc od Robertse Bukartse, který měl z pořadatelského týmu na kontě nejvíc střel, ale zůstal na nule. Často byl pak na ledě, když domácí inkasovali. No, a Česko si slibovalo větší porci gólů od nejlepšího střelce extraligy Matěje Stránského.

Poměrně přísně jsme pak do nejhorší formace vybrali brankáře Sergeje Bobrovského, ten však nese označení jednoznačného smolaře turnaje. Do Lotyšska přiletěl po konci Floridy v prvním kole play off. Prošel týdenní karanténou, pak naskočil do čtvrtfinále. Měl být trumfem, který dotáhne Rusy k medaili. Zápas ale prohrál. Cestování přes půl planety i izolace byly k ničemu.