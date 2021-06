MS plné přehmatů, „turisté“ Zohorna a Radil: Celý tým nemakal na 100 %

Jednou z největších záhad českou poutí lotyšskými nástrahami se kromě herního projevu stal i systém, jakým způsobem se vytvářely jednotlivé hráčské pětice. Snaha zastavit lavinu dvou úvodních nepříznivých výsledků se strhla v bohapustou hostinu změn, výměn a taktických prohození, která postrádala smysl.

A především nevedla k tomu nejzásadnějšímu. K výsledkům.

Kromě Jana Kováře a Dominika Kubalíka lze ukázat prakticky na kohokoliv v české sestavě, kdo si nejednou musel na světovém šampionátu zvykat na jiné spoluhráče, na jinou formaci, nebo rovnou na kompletně jinou roli v celé družině.

Přece jen, pokud na turnaj míříte s pozicí, která přirozeně vykrystalizovala v průběhu dlouhé přípravy, a pak při první neúspěšné zkušenosti ztratíte vlivem trenérských rozhodnutí jistou půdu pod nohama, v dalším průběhu turnaje to vytvoří atmosféru plnou nejistoty. Což se na ledě, bohužel, potvrdilo. Rozpačitými výsledky v základní skupině a následně i čtvrtečním vyřazením ve čtvrtfinále s Finy.

„Jsou hráči, kterým časté změny sedí, jsou hráči, kterým to, řekl bych, vyloženě vadí. Každý trenér si to dělá jinak. Osobně to úplně nejpříjemnější nebylo. Nevěděl jsem, zda příští zápas budu hrát a s kým. Nešlo s někým se trochu víc sehrát,“ smutně pokýval hlavou Tomáš Zohorna .

Právě na příkladu třiatřicetiletého centra a jeho parťáka z pardubické líhně Lukáše Radila lze zběsilé tahy se soupiskou krásně demonstrovat.

Oběma je přes třicet let, oba mají za sebou náročnou sezonu. Přípravu společně odjeli od samého počátku. Vysloužili si letenku do Rigy a v úvodním duelu oba proti Rusku naskočili. Zohorna vedl druhou formaci, Radil hrál ve třetí pětce.

Nevydařené utkání a porážka 3:4 znamenala, že na dlouhých jedenáct dní to pro křídlo Spartaku Moskva bylo poslední přičichnutí k ostrému utkání a Zohornovi byla ordinována zápasová dovolenka jen o dva dny kratší po prohře se Švýcary.

„Jak to říct… Na turnaj jsem jel s trochu jiným očekáváním, než jak se nakonec odehrálo. Jasně, v prvním zápase jsem udělal chybu a je správné za ni být potrestán. To jsem čekal. Ale nečekal jsem, že ten trest bude jedenáctidenní. Prostě jsem to nějak přijmul. V takových situacích jsem byl už několikrát,“ pokrčil rameny Radil.

Odstřelení křídelníka, který v dresu San Jose ochutnal i NHL, působilo obzvlášť matoucím dojmem, když člověk uváží, že se Radilovo jméno na soupisce znovu objevilo v posledním utkání ve skupině se Slováky. A v následném čtvrtfinále, kdy zařazení mezi vyvolené nečekal možná ani samotný hokejista.

„Nehroutil jsem se z toho. Já v kariéře zažil situací, kdy jsem nehrál, několik. Spíš jsem se to snažil zlehčit, ale samozřejmě frustrace tam byla. Pak jsem si dva zápasy zahrál, za to je člověk samozřejmě rád. Někdy buďme rádi, za to, co je,“ řekl směrem k nevydařenému boji s Finskem.

„Tam nám možná trochu chybělo nasazení. Myslím, že to celý tým neodmakal na sto procent. Teď je to vcelku těžké hodnotit, na to bude ještě hodně času, ale nevyhráváme důležité zápasy a v tom to celé je. Do čtvrtfinále, nebo do semifinále se postoupí, ale ty výsledky nejsou. Je třeba začít pátrat po tom, jak zvládnout tyhle momenty,“ doplnil Zohorna otevřeně další příčiny prohry.

V souvislosti s výrazným šíbováním sestavou u obou zkušených hráčů přirozeně vyvstává otázka, za jakým účelem si je trenér Filip Pešán do Rigy povolal.

Vzhledem k tomu, že hned při prvním příležitosti si na nich silně vyřádil vlastní strategické choutky, aby si je pak vytáhl v absolutně nejdůležitější moment své krátké reprezentační kariéry, nedává to smysl.

Výroky samotných hráčů vypovídají o stejném pocitu. I díky těmto rozhodnutím tak mistrovství, k němuž se od počátku vzhlíželo s ohromnými medailovými nadějemi, zanechává pouze nepříjemnou pachuť.

Radilovy zápasy Zohornovy zápasy Rusko 0+0 11:42 Rusko 0+0 14:42 Švýcarsko nehrál Švýcarsko 0+0 15:04 Bělorusko nehrál Bělorusko nehrál Švédsko nehrál Švédsko nehrál Velká Británie nehrál Velká Británie nehrál Dánsko nehrál Dánsko 0+0 6:46 Slovensko 1+0 15:11 Slovensko 1+0 17:10 Finsko 0+0 9:21 Finsko 0+0 8:39