Blázinec kolem Brita! Po Kirkovi touží celá Evropa, může jít i do extraligy

Sedm gólů v sedmi zápasech! A navíc v dresu trpaslíka z Velké Británie. Nebylo divu, že novináři vybrali Liama Kirka do All Star týmu mistrovství světa. Už během šampionátu se strhla kolem talentovaného 21letého útočníka pořádná mela. Nabídky dostává z celé Evropy. Ve hře je i příchod do české Tipsport extraligy.

Uplynulý ročník odehrál za mateřský Sheffield, část sezony strávil ve třetí nejvyšší švédské soutěži. Nic moc, řekli byste. Jenže pak se na konci sezony stal nejlepším střelcem mistrovství světa. Neuvěřitelný turnaj prožil v Rize britský forvard Liam Kirk. Jeho tým na šampionátu nastřílel celkem 13 gólů, on se postaral o sedm. U dalších dvou asistoval.

Není divu, že ve světě vzbudil okamžitě obrovský zájem. „Je jedním z hráčů, o které se zajímáme,“ řekl veřejně trenér švédské Mory Johan Hedberg. „Sledujeme ho. Jeho cena po mistrovství ale výrazně vzrostla. Navíc by pro nás byl pátým cizincem v týmu. Uvidíme, jak se kolem něj situace vyvine,“ doznal Raeto Raffainer, ředitel hráčských operací Bernu.

Ještě před MS by si o takových adresách mohl nechat Kirk jen zdát. Za třetiligový švédský Hanhals posbíral deset bodů ve dvanácti zápasech. Žádná sláva. V Sheffieldu pak přidal 20 bodů ve 14 duelech. Produktivnější byl ve stejném dresu Steelers například i český útočník Josef Mikyska, který většinu ročníku odehrál ve Vítkovicích, kde však ve 46 utkáních nashromáždil jen 11 bodů (4+7). Nic, co by napovídalo excelentnímu střeleckému potenciálu.

Pak ale Kirk explodoval v Lotyšsku v národním dresu. „Byl to skvělý turnaj. Dostával jsem se do střeleckých pozic, měl jsem štěstí, že mě v nich spoluhráči dokázali nacházet a já je docela zvládal proměňovat. Doma se zvedlo pozdvižení z toho, jak se mi daří, ale opravdu musím poděkovat hlavně zbytku týmu,“ popsal šampionát.

Teď se nestačí probírat nabídkami. „Kolem Liama se po mistrovství světa strhl opravdový blázinec. Nabídek přišlo spoustu. V tuto chvíli můžu říct, že nejblíže je Skandinávie, s velkou pravděpodobností to bude Finsko nebo Švédsko. Na severu Evropy už odehrál část poslední sezony a moc se mu tam zalíbilo, udělal tam velký progres. Navíc je právě z těchto destinací nejblíže k případnému angažmá v Americe,“ řekl Sportu agent Martin Podlešák, který Kirka zastupuje v jednáních v Česku a Švédsku.

Médii také proběhlo, že by Kirk mohl novou sezonu začít v tuzemské Tipsport extralize. „Ano, ve hře byl i jeden český klub,“ přiznal Podlešák. Svazový web hokej.cz přišel s informací, že se o útočníka, který by se mohl stát prvním Britem v historii nejvyšší domácí soutěže, zajímá Třinec. To však další zdroje deníku Sport vyvrátily, Oceláři v jednání vůbec nefigurovali. Jediným českým zájemcem měla údajně být Sparta. Aktuálně však Kirkův příchod do českých končin příliš pravděpodobný není.

V roce 2018 ho draftovala Arizona v závěrečném sedmém kole (189. celkově). Stal se prvním Britem, který prošel trhem s talenty pro NHL. Smlouvu s Coyotes ale zatím nepodepsal. „Pro mě je pořád hlavní cíl kontrakt v NHL. Teď chci hrát na nejvyšším možném levelu,“ říká rodák z malého šestnáctitisícového městečka Maltby v metropolitním hrabství Jižní Yorkshire. Arizona na něj má práva do 1. června 2022, zatím se ale k jeho podepsání nemá.

„Každý vyrůstající hokejista myslí na kariéru v NHL. V Británii vám na to ale tak nějak řeknou, ať se radši učíte a připravíte se na opravdovou práci. Já chci dokázat, že když něčemu věříte, můžete to dokázat. A je jedno, odkud pocházíte,“ prohlásil Kirk.

Na mistrovství světa byl jediným Britem, který po všech stránkách stíhal svižné tempo hry. Zkoušku na obřím ledě v Rize složil na výbornou. Má příkladnou pracovní morálku, velkou chuť se zlepšovat.

„Upřímně? Pro mě byl největší sen hrát za Sheffield. Jeho hráče jsem považoval za absolutní superhvězdy. Snil jsem o NHL, v reálu to ale byla strašně vzdálená představa. Jiný svět. Vzpomínám si, když mě pozvali v roce 2018 na draft, který se konal v Dallasu. Bydlel jsem tam v hotelu. Do výtahu za mnou přistoupil Rasmus Dahlin, bylo jasné, že se večer stane jedničkou. Koukal jsem na něj s otevřenou pusou. Byl jsem nadšený, že můžu být blízko takovým hráčům,“ pravil skromně 21letý sympaťák.

Dvě sezony (2018-20) odehrál Kirk v kanadské juniorské OHL v dresu Peterborough. Ve 110 zápasech uhrál solidních 97 bodů. Jen vinou pandemie v Kanadě nepokračoval. Zaujal i fanoušky Coyotes, kteří v něm vidí nového Conora Garlanda, který byl rovněž v draftu pozdní pick, ale trpělivou prací se vymakal až na lídra týmu.