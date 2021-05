Od fotbalu do NHL. Talent (21) táhne Brity na MS, draftovala ho Arizona

Původně se chtěl stát fotbalistou. Jenže ho odradilo dělat náhradníka. Zvolil hokej a udělal dobře. Liam Kirk se stal před třemi lety prvním britským hráčem draftovaným do NHL. Září i na šampionátu v Rize. Zatím patřil k nejlepším střelcům turnaje, v pěti utkáních dal pět gólů. Jednou z nich pomohl skolit Bělorusko a postarat se o jednu z největších senzací šampionátu.

Mistrovství světa bylo dosud plné překvapení, jako žádné jiné předtím. Dánové, Kazaši, Bělorusové i ostrý start Slovenska, kteří porazili Rusko. Ale první výhra mužstva Spojeného království v elitní divizi šampionátu od roku 1962 předčila všechno. Supertalent Liam Kirk je ve 21 letech nejmladším hráčem výběru. A nastupující hvězdou, jakou Britové ještě neměli.

„Zdá se, že katastrofě se nedalo vyhnout. Ale chceme světu ukázat, že jsme taky hokejový národ,“ pravil rodák ze Sheffieldu po úvodní porážce s Ruskem 1:7. Vzápětí Britové trápili Slováky (1:2), s Dánskem padli až v prodloužení a porazili Bělorusko. To bylo víc, než by si dovedli představit. Víc, než by věřil kdokoli.

Stejně tak málokdo předpokládal, že by ve Velké Británii mohl vyrůst hráč, o kterého se jednou bude zajímat klub NHL. „Každý by si jako kluk přál hrát v Severní Americe, ale v Británii vám řeknou, abyste zůstali ve škole a připravovali se na to, že budete dělat něco pořádného. Já chci dokázat, že nezáleží, odkud pocházíte. Pokud máte touhu a něčemu věříte, můžete dosáhnout čehokoli,“ povídal Kirk.

SESTŘIH | Britská výhra nad Běloruskem, kterému Liam Kirk dal dva góly

Liamův otec Matthew Kirk hrál kriket. On sám původně začínal v rodném hrabství Yorkshire s fotbalem. V rozhovorech se zmiňuje, jak vysedával na lavičce, protože nebyl dost dobrý. Postupem času ztratil o fotbal zájem. „Když mi bylo šest, chtěl jsem hrát za Sheffield,“ přiznal. To se mu splnilo. Jen se jeho druhým domovem stali hokejoví Steelers.

Britský tým vyhrál v roce 1936 s mnoha naturalizovanými Kanaďany v sestavě olympiádu. Párkrát se podíval mezi elitu, předloni se zachránil. Hokej však nebyl pro děti nikdy první volbou. „Moji kamarádi ho vždycky vnímali jako nějaký divný sport,“ vzpomínal Kirk. „Prostě si nemysleli, že by se v Anglii mohl někdo hokeji věnovat. Před domem jsem hrál hokej na kolečkových bruslích. Potom si ze mě utahovali, že kdybych obul brusle a šel na led, můžu se dostat do reprezentace.“

A tak to udělal. Už v patnácti začal hrát za dospělé v Sheffieldu. Dvě sezony strávil v Peterboroughu v juniorské OHL, kde si připsal doohromady 98 bodů, působil ve švédské nižší soutěži. V roce 2018 ho v šestém kole draftovala Arizona. Jako vůbec prvního hráče, který se narodil a vyrůstal na Britských ostrovech.

„Podle toho, jak k hokeji přistupuje a jak pracuje, má šanci dřív nebo později proniknout do NHL,“ předpověděl Paul Thompson, jeho kouč ze Sheffieldu, kam se před sezonou zase vrátil. Je rychlý a s pukem to umí. Vikýř trefí se stejnou lehkostí jako Jakub Vrána. Předloni si v šesti zápasech šampionátu nepřipsal ani bod. Teď patří k nejlepším střelcům. Další krok kupředu a neuvěřitelný úspěch pro hráče ze země, kde byl místo hokeje náboženstvím vždycky fotbal.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6 5. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 6. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 7. Velká Británie 5 1 0 1 3 9:19 4 8. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4

Sýkora se vrátil ke kritice Vrány před dvěma lety: Od té doby už nesleduju reakce