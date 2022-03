Návrat s novou vizáží. Jak říkal Jágr, ve vlasech je síla, směje se Jordán

S 83 starty toho má v reprezentaci za sebou pomalu tolik, co ostatní hráči stávajícího výběru dohromady. Michal Jordán byl na prvním srazu v Plzni jediným ostříleným veteránem. Sjezdil šest velkých turnajů včetně olympiády. Nicméně do českého týmu se vrátil a s dlouhým hárem byl na první pohled k nepoznání. „Za covidu byla zavřená kadeřnictví a manželka mě nechtěla ostříhat. Tak jsem si to nechal narůst,“ smál se.

Od prosince nehrál. Jakmile po zranění mohl zase zpátky do akce, KHL kvůli epidemii zbytek programu zrušila. Michal Jordán má ještě rok smlouvu v Chabarovsku, v tamním Amuru dělal kapitána. Nicméně kvůli válce Ruska na Ukrajině neví, co ho čeká. „Všechno je hrozně čerstvé. Teď jsem přijel na nároďák. Budu se spíš soustředit na to, abych předváděl dobré výkony a zůstal co nejdéle,“ řekl 31letý obránce.

Do začátku mistrovství světa zbývá měsíc a půl. Příprava teprve začala, s čím jste do ní šel?

„Určitě mám ohromnou chuť. Moje sezona byla, jaká byla. V prosinci jsem se zranil, dva měsíce nehrál, pak když jsem se uzdravil a mohl nastoupit, skončila základní část, kterou předtím přerušili. Udržoval jsem se v kondici. Kdybych nehrál osm měsíců, to je pro hokejistu strašně dlouhá doba. Už proto jsem rád, že pozvánka přišla.“

Hodně se změnilo, reprezentaci převzal finský trenér Jalonen. Cítíte to i jako šanci se prosadit?

„Za svoji kariéru jsem zažil hodně trenérů. Úplně bych to nebral tak, že je tady nový trenér a já se musím předvést. Vždycky jsem chtěl reprezentovat, a pokud byl zájem, rád jsem přijel. Měsíc a půl do šampionátu je dlouhá doba. Ale v téhle pozici už jsem párkrát byl. Věděl jsem, do čeho jdu. Kdybych se o to nechtěl poprat, tak tady ani nejsem. Mám velkou chuť do hokeje. Vážím si, že tady můžu být. Počkám, jak všechno dopadne.“

Hrál jste jen do prosince a pak už to nešlo. Bylo to klíčové pro vaše rozhodování?

„Mohlo to hrát roli. Jsem víc odpočatý, celou dobu jsem se udržoval, protože jsem musel a nic jiného mi nezbývalo. Ale i kdybych sezonu dohrál a pozvánka přišla, bral bych to stejně. Pro mě to velký rozdíl není.“

Národní tým vede cizinec. Je to změna, nebo to jako světoběžník tolik nevnímáte?

„Pro mě je to asi jedno. Trošku se to liší v komunikaci, ale většina kluků mluví nebo rozumí anglicky a tím, že jsem hrál v Americe, není problém. Hokej už je světový, byť finská cesta je trošku jiná než česká. Uvidíme, jaké na nás trenér bude mít nároky, jak se změní systém.“

Znamená Jalonenův příchod možná taky způsob, jak český hokej okysličit?

„Nejsem tady od toho, abych hodnotil, ale nový pohled a impulz to může být. Ale jestli se to změní nebo ne, to máme všichni ve svých rukou a uděláme maximum, aby to dopadlo dobře.“

V Chabarovsku máte kontrakt ještě na rok. Řešíte rovněž svou budoucnost, nebo je situace natolik nejasná, že se řešit nedá?

„Zatím to nechávám být. Všechno je hrozně čerstvé, teď jsem přijel na nároďák, takže se budu spíš soustředit na to, abych předváděl dobré výkony a zůstal co nejdéle. Co bude, bude. Není mi dvacet, abych se upíral k další sezoně. Nějaké zkušenosti už mám a čas ukáže, jak se celá situace vyvine.“

S čím jste z klubu odjížděl?

„Rozloučili jsme se s tím, že věříme, že se za čtyři nebo pět měsíců uvidíme. Co jsme si taky měli jiného říct… V klubu jsem ještě s nikým nemluvil. Počkáme, jak se to vyvine.“

O vašem dvoudenním návratu už se psalo. Jste rád, že jste zpátky na téhle straně?

„Cesta byla naprosto bez problémů. Nepociťoval jsem žádný strach nebo něco takového. Absolutně ne. Už v době covidu jsem do Chabarovsku taky letěl 48 hodin. I tentokrát byla cesta delší, ale bát se, to určitě ne. Letěli jsme do Moskvy, odtud do Petrohradu, pak autem do Lahti a druhý den do Helsinek, což je jen pětačtyřicet minut. Přímý spoj do Prahy nebyl, takže jsme letěli do Vídně a pak jeli autem do Zlína.“

Jalonen: Zachovám českou identitu. Na mistrovství jedeme pro zlato

S Amurem jste byli blízko play off, jenže o možnost bojovat o něj až do konce vás připravilo rozhodnutí shůry. Co vás napadalo? Že to je křivda, nespravedlnost, smůla, co vlastně?

„No tak, mně se honily hlavou různé věci. První rok jsme se do play off dostali, pro Chabarovsk to bylo něco obrovského. Byli jsme tam poprvé po osmi letech. Jindy jsme většinou už v lednu věděli, že nepostoupíme. Tentokrát jsme měli dobré výsledky, poráželi velké kluby jako Petrohrad, CSKA dvakrát v sezoně, což se ještě nestalo. Tím víc zamrzí, když do konce zbývá šest zápasů, jsou tam dva body na dostřel a bohužel vám to ukončí kvůli tomu, že se rozjel covid.“

Tušili jste to?

„Určitě ne. Ale už během těch posledních zápasů se začalo víc spekulovat, jestli poletíme do Novosibirsku, zda se bude pokračovat, když týmy, co byly zdravé, chtěly hrát. Tím, že to přerušili, už bylo víceméně jisté, že po olympiádě moc času není. Oni mají play off přesně nadávkované, aby jim to vyšlo do mistrovství světa. Tam už bylo jasné, že nic nepřijde.“

Zůstal ještě někdo z Čechů v Chabarovsku nebo jste jediný?

„Radan Lenc už odešel do Švédska, Tomášek do Čech, Bartošák podepsal ve Finsku. Chtěli si prodloužit sezonu jinde, když věděli, že už nebudou hrát. Já tam měl smlouvu a řekl si, že zůstanu, a pak se připravím na další sezonu. Dopadlo to, jak dopadlo.“

Vsadil jste na novou image. Ostříháte se, až budete hrát konečně další zápas?

„Jak říkal Jarda Jágr, ve vlasech je síla. (směje se) Takže to zkouším… Ale ne, ono to začalo vlastně už v karanténě. Byla zavřená kadeřnictví, manželka mě nechtěla ostříhat, nechal jsem si to narůst. Takové to blbé období, jak vlasy nejsou krátké, ani dlouhé, to jsem prožíval v karanténě. Moc lidí mě nevidělo a pak už to bylo dobré.“

Takže vlasy necháváte dál růst?

„No, občas jen zakrátíme konečky, aby se netřepily…“