Jalonenova mise: první prohra, ale rukopis je znát. Co chce po hráčích?

Ta slova se neustále opakují. Obrovský profesionál. Muž, který má za sebou úspěchy. Skvělý kouč. Pro český hokej výhra, že ho zlanařil…

Podobných výroků a vět už jste o finském kouči Karim Jalonenovi slyšeli hodně. A jaká je realita po čtyřech utkáních, v nichž Češi brali tři přesvědčivé výhry (dvě nad Rakouskem) a jednu porážku? Tu včerejší s Němci. Jisté je, že je cítit rukopis zkušeného 62letého trenéra, který dobře ví, co po hráčích chce. Má jasno o tom, jak by se měla česká reprezentace prezentovat.

Moderní hokej, kdy celá pětka brání, ale i útočí. Všichni hrají pospolu. Když si hráči nejsou jistí, že by napadání přineslo něco dobrého, spíš vyčkají, jsou trpěliví.

„Jsem spokojený, jak celkově hráči hrají. Každý tým musí mít nějaký herní plán. A my ho máme. Hráči ho dodržují, což je věc, na které pracujeme při trénincích i při zápasech. Jsou to detaily, na kterých je třeba pracovat, aby do sebe všechno zapadalo. Myslím si, že jsme na dobré cestě,“ vykládal Jalonen včera v útrobách chomutovské arény.

Ta byla opět zaplněná, fanoušci se těšili, že stejně jako ve čtvrtek uvidí gólové hody. Ovšem nepřišly. V hledišti bylo slyšet: „Ty jo, včera šestka, a teď nic! Kluci, rozbalte to!“

Šance měli, ale další kanonáda nepřišla. Němci se oproti předešlé partii o dost zlepšili, poučili se, změnili obranu. A hlavně: sestavu jim vyšperkoval útočník Dominik Kahun, český rodák, který o den dříve nehrál. Právě na něm bylo vidět, jak jeden hráč umí pozvednout hru celého týmu…

„Dodal jim energii i šikovnost. Je to jeden z nejlepších německých hráčů,“ pochválil kouč českého týmu německého úderníka, jenž válel také v NHL.

Finský stratég, jenž nahradil Filipa Pešána, se obklopil Liborem Zábranským, Martinem Eratem, k ruce si vzal i finského parťáka Kalle Kaskinena, jenž působí hlavně v roli videokouče. Ani tuhle oblast nemíní podcenit, celkem jsou u mužstva tři lidé s podobným zaměřením. „Hokej je o detailech, jde hrozně dopředu. Kdyby mi někdo před lety řekl, že budou u mužstva potřeba tři videotrenéři, taky bych nevěřil,“ řekl k tomu asistent Zábranský, jinak boss brněnské Komety.

Při odvetě s Němci v hledišti pod střechou seděl videokouč Jiří Horáček a prostřednictvím vysílačky byl ve spojení právě s kolegou Kaskinenem, který stál na střídačce. Předával mu poznatky.

Jalonen si potrpí na profesionální přístup. Všechno směřuje k šampionátu. O tom mluvil i v kabině před hráči. „Cesta do Tampere (dějiště MS) je dlouhá. A všechno, co se při ní děje, je pro nás pozitivní,“ vykládal muž, který rovněž vedl i finskou reprezentaci nebo klub Lev Praha v KHL. Už tam na něj šly dobré reference.

„Každý trenér má nějaké svoje návyky a postupy, ale ukazuje se jako obrovský profesionál. Prohra zamrzí, ale pořád je to příprava. Hrajeme nový systém, ještě to nemáme tak zažité, přeci jenom je to o trochu něco jiného, než hraje většina klubů v extralize,“ řekl k tomu karlovarský rychlík Jakub Flek.

Je to raketa na bruslích, takže jemu to sedí. „Máme styl založený na bruslení a dobrém pohybu, na tom neustále makám, takže to mi vyhovuje,“ říká hbitý útočník. Hokejisté jsou hodně pospolu, navzájem si pomáhají. Je to funkční, ale hráči z toho systému nesmí vypadnout. Jinak se hra rozpadne… V tom je jeho největší potíž.

Pokud ho všichni dodržují, šlape to. „Samozřejmě to je náročné na bruslení, to je teď ale moderní hokej, všichni hráči musí být dobří bruslaři, aby tempo vydrželi. Ale když to budeme dodržovat a hrát pospolu, tak víme, že si dokážeme poradit i s tím, když bude soupeř forčekovat. Když někdo udělá chybu, jsou tam další hráči, kteří by měli být v určeném prostoru,“ reaguje zkušený 31letý obránce Michal Jordán, účastník olympijského turnaje v Koreji před čtyřmi lety i čtyř světových šampionátů.

Hráči si díky tomu mohou pomáhat. „Dokážeme zaskočit a dát čas hráči, aby se vrátil zpátky. Jako naposledy proti Němcům. Hráli třeba 45 vteřin v naší třetině, ale nic z toho neměli, protože jsme hráli pospolu, v předbrankovém prostoru jsme dobře vykrývali střely, a sice to naoko vypadalo, že nás točí, ale nic z toho neměli,“ řekl k tomu, jaký styl po nich vyžaduje kouč Jalonen.

Po čtyřech utkáních je patrné, že trenér dobře ví, co chce s národním týmem hrát. Rukopis je patrný. Sám na startu mise mluvil o tom, že klíčové je to, co mužstvo předvede na MS. Do jeho začátku čeká reprezentaci ještě osm utkání.

Třináctého května to ve Finsku začne naostro. Pro finského kouče to bude o to pikantnější.

Jak zvládne mix s NHL?

Pohled Zdeňka Jandy:

Ze čtyř utkání nejdou dělat dalekosáhlé závěry. Navíc po soubojích se soupeři, kteří, při vší úctě, národní tým až tolik neprověřili. Až včera pořádně ano… I tak je jasně vidět, co úspěšný finský kouč Kari Jalonen chce mužstvu ordinovat. Je to účinná taktika, moderní pojetí hokeje. Hra, při níž pět hráčů útočí i brání. Cesta je to správná. Otázkou ale zůstává, jestli jsou čeští hráči natolik pohybliví a „poslušní“, aby tenhle systém byli schopní předvádět každý zápas. Každé střídání. Navíc, když se tým před šampionátem bude po českém zvyku ještě hodně měnit. Zvlášť o hráče z NHL. Pro Jalonena je tohle největší výzva. Bude mít cenu na tomhle systému trvat i v případě, že nejlepší liga dodá spoustu volných hvězd? Nebo budou zámořští hráči spíš jenom doplněk? Sám jsem zvědavý, jak v tomhle případě bude Jalonen postupovat.

Reprezentace pod novým koučem

Česko-Rakousko 5:1 (hráno ve Znojmě)

Česko-Rakousko 4:1 (hráno v Linci)

Česko-Německo 6:2 (hráno v Chomutově)

Česko-Německo 0:2 (hráno v Chomutově)