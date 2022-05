Jalonenova parta v Ostravě: Divadýlko skončilo. Místo toho „hokej jak cyp“!

Český národní tým vede poprvé v historii cizinec. Pátráte, co je jinak, když šéfuje Kari Jalonen. První poznatek z tréninků v Ostravě? U národního týmu přibylo lidí. Oficiálně byste to asi neřekli, samý videotrenér, videotechnik. Spíš půjde o tabulky, aby se všechno dalo vykázat do výplatních kolonek. Ale Kalle Kaskinen a Jiří Horáček rozhodně nejsou u reprezentace kvůli tomu, aby výhradně zírali do monitoru, spíš plnohodnotní asistenti vedle Martina Erata a Libora Zábranského.