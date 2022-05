Řez v nominaci. Černoch si posouvá limity: První útok mě nikdy nenapadl

Velký řez v národním týmu Jiří Černoch přežil, 12 hráčů skončilo, dalších 12 nastupuje. Útočník Karlových Varů pokračuje a vyrazí na Švédské hry. Od začátku reprezentačního kempu má bilanci 8 bodů (5+3) v 9 zápasech. Na Českých hrách plnil dobře roli prvního centra, v plánech se teď trochu sesune. Chodil do všech herních situací, trenérský štáb si ho dobře proklepl. „Mnohem víc si věříte, psychika dělá strašně moc,“ říká centr. Mohl by aspirovat na roli ve 4. útoku na MS.

Je těžké jít na Rakousko potom, co jste nasypali Švédsku 9 gólů a čeká se, jak slabšího soka vyřídíte taky?

„Byl to úplně stejně těžký zápas jako ty dva předešlé. Cítili jsme trochu tlak z toho pohledu, že když vyhrajeme, tak je náš i celý turnaj. Chtěli jsme uspět a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Dali jsme dva góly v přesilovce, tím jsme si strašně pomohli. Nebylo to snadné.“

V reprezentaci bylo od začátku soustředění pět hráčů z Karlových Varů. Užil jste si s touhle bandou první měsíc hodně?

„Nikdo nečekal, že tady budeme s klukama tak dlouho. Každý týden, kdy jsme tady všichni zůstávali, byl pro nás strašně cenný. Sice jsem musel třeba doma oželet rodinu, ale... Užívám si to tady hodně. Oni jsou doma rádi, že tady jsem a snad nějakou chvíli tady ještě vydržím.“

Na Švédských hrách určitě. V Ostravě jste dal dva góly, na jeden nahrál, porval jste se o pokračování slušně...

„Vždycky jde hrát lépe. Ale jo, i kdybych po Ostravě skončil, tak se vztyčenou hlavou.“

Nejste až sám překvapený, jak se dovedete přepnout na mezinárodní hokej a třeba proti Finsku nebo Švédsku nemáte žádný problém? Když vás člověk pozoruje, tak žádný stres, jako kdyby na druhé straně hrály Vítkovice.

„Přiznám, že z toho jsem byl tedy slušně nervózní. Právě jsem si říkal, jak to dám, proti Švédům a Finům jsem nikdy nehrál. Moc mě těší, že jsem si dokázal, že tuhle úroveň zvládnu. Přijde mi, že kolikrát se hraje s takovými soupeři lépe, tempu se přizpůsobíte. Je super zkušenost hrát jednak s takovými hráči kolem mě a pak mít na druhé straně tak silné týmy.“

Byla nervozita spojená i s tím, že chodíte na led jako první centr?

„Právě, ten tlak tam byl ještě větší. Ale zase jsem měl opravdu super spoluhráče, nejdřív Matěje Stránského s Jirkou Smejkalem, s Rakouskem Kubu Fleka. Vždycky jsme si vyhověli a prvním střídáním nervozita spadne, a když jsem začínal zápas, tak jsem si to aspoň co nejrychleji odbyl.“ (usměje se)

Vždycky se vědělo, že máte talent, doma visí medaile z MS U18 v roce 2014. Proč se podařilo do dospělé reprezentace podařilo prorazit až teď, v 25 letech?

„Byl jsem dlouho na Spartě, tam jsem nedostával tolik prostoru. Po přesunu do Karlových Varů se to změnilo, začal jsem hrát přesilovky, oslabení, chodil na důležité momenty. S tím vám roste sebevědomí. No a najednou jsem přišel do nároďáku a dostal tu samou roli, od začátku mě nechali hrát všechno a hodně minut. Mnohem víc si věříte, psychika dělá strašně moc.“

Takže jste i s přesunem do Varů trefil klasiku, že je potřeba být ve správný čas na správném místě?

„Ano, třeba se i potřebujete zalíbit trenérovi, aby chtěl typ hráče, jakým zrovna jste. Tím pak dostanete pozici... A najednou se všechno dostane až sem. Nikdy jsem si nemyslel, že budu v reprezentaci hrát první lajnu a ještě dostanu na dres áčko pro asistenta kapitána. To byl další bonus. Pořád si to tady hrozně užívám.“

Jakub Flek z Varů asi odejde. Ale dost z vás si teď čichlo k reprezentaci, v klubu máte výborný mládežnický program. Budeme se brzy divit, co Energie dokáže?

„Přáli bychom si to. Když se udrží kostra, tak tým půjde nahoru. No a zatím se to daří, nerozpadáme se. Bylo důležitý, že trenér Pešout dával šanci mladým. Když jsem do klubu přišel, tak mi nedal minuty na ledě zadarmo, musel jsem si je vyhrát v zápasech, ale když se to povedlo, roli mi dal. Stejně to dělal s dalšíma klukama. Podívejte se na Jirku Kulicha, taky dostal šanci a teď byl nejlepším hráčem na MS do 18 let. Přesně o tom to je, dostanete příležitost, máte důvěru trenéra a vy prostor využijete.“

Kdo opouští reprezentaci:

Brankář: Petr Kváča

Obránci: Lukáš Kaňák, Vojtěch Budík, Richard Nedomlel, Jakub Jeřábek, Libor Šulák

Útočníci: Pavel Kousal, Jan Hladonik, Petr Fridrich, Patrik Zdráhal, Adam Klapka, Ondřej Beránek

Kdo reprezentaci posiluje:

Brankáři: Karel Vejmelka (Arizona)

Obránci: David Musil (Třinec), Tomáš Kundrátek (Třinec), Michal Moravčík (Sparta), Filip Hronek (Detroit), Radim Šimek (San Jose)

Útočníci: Filip Chlapík (Sparta), David Krejčí (Olomouc), Jakub Vrána (Detroit), Dominik Simon (Anaheim), Tomáš Hertl (San Jose), Dmitrij Jaškin (Arizona)