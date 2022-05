MS za dveřmi a Švédové ještě neznají mistra. Zálusk mají na čtyři hráče

Až čtvrteční sedmé finále SHL mezi Lulea a Färjestadem rozhodne o švédských šampionech. Už v sobotu, tedy dva dny po rozhodující bitvě, čeká Tre kronor úvodní duel MS proti Rakousku. V neděli se střetnou s českým týmem. Finům se play off protáhlo před rokem a čelili obdobnému problému. Vyřešili to tak, že nepovolali nikoho z finalistů. Švédové mají zálusk na nejméně čtyři hráče.

Podle řádů mistrovství světa je nutné do prvního zápasu nahlásit a zaregistrovat patnáct hráčů a dva brankáře. Na konečný počet 22+3 lze soupisku doplňovat až do posledního dne turnaje. „V pátek večer nahlásíme hráče pro první utkání a několik míst necháme volných. Bude to ale důležité rozhodnutí, protože na začátku turnaje nás čekají čtyři zápasy během pěti dní. Zároveň musíme zůstat trpěliví a počkat, kdo bude ještě k dispozici,“ uvedl trenér Johan Garpenlöv, jehož tým na úvod turnaje čekají slabší Rakušané.

Švédové zatím získali sedm posil z NHL, včetně obránců Rasmuse Dahlina (Buffalo) a Olivera Ekman-Larssona (Vancouver). Dalších osm hokejistů pozvání odmítlo, včetně útočníka Eliase Petterssona (Vancouveru), který si v NHL připsal 68 bodů, nebo jednoho z nejlepších nováčků Lucase Raymonda (Detroit). Další se zranili, například brankář Robin Lehner (Vegas) nebo bek Erik Karlsson (San Jose). Jiní nejedou, neboť jsou bez smlouvy. Sem spadá třeba hvězda Nashvillu Filip Forsberg.

Nicméně první zveřejněná sestava Švédů je předběžná, play off NHL může přivát ještě další zajímavá jména. „Doufám, že se nám podaří přivést hráče, kteří náš tým ještě vylepší, pokud vypadnou,“ přál si Garpenlöv. K týmu už se připojil vítěz švýcarské ligy Carl Klingberg z Zugu, pokud jde o finalisty švédské soutěže, do konkrétních jmen trenér nešel.

„Ve Färjestadu máme čtyři olympioniky a v Lulea se najde taky pár zkušených hráčů,“ mlžil. Theodor Lennström, Jacob de La Rose, Gustav Rydahl a Linus Johansson startovali už na zimních hrách v Pekingu, obránce Oscar Engsund se objevil ještě před olympiádou na prosincovém Channel One Cupu. Pokud by nakonec jeli, v úvodu turnaje se bez nich celek Tre kronor musí ještě obejít. „Máme prvotřídní brankáře, zkušené a šikovné obránce, útočníky, kteří dovedou tvrdě pracovat a dávat góly. Cítíme, že se můžeme měřit se všemi týmy mistrovství světa,“ hlásil Garpenlöv.

Soupiska Švédska

Brankáři: Oscar Dansk (Spartak Moskva), Magnus Hellberg (Detroit). Marcus Högberg (Linköping) Obránci: Christian Folin (Frölunda), Adam Larsson (Seattle), Henrik Tömmernes (Ženeva), Oliver Ekman Larsson (Vancouver), Rasmus Dahlin (Buffalo), Anton Lindholm (Minsk), Erik Gustafsson (Chicago), Jonathan Pudas (Skelleftea) Útočníci: Linus Karlsson (Skelleftea), Max Friberg, Elmer Söderblom (Frölunda), Nils Aman, Oskar Lang (Leksand), Anton Bengtsson (Rögle), Lucas Wallmark, Joakim Nordström (CSKA Moskva), Carl Klingberg (Zug), Joel Kellman (Växjö), Emil Bemström (Columbus), Rasmus Asplund (Buffalo), Mathias Bromé (Davos)

