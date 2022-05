SESTŘIHY: Slováci na úvod MS udolali Francii 4:2. Uspěli i další favorité

Světový šampionát ve Finsku má za sebou první hrací den. Do turnaje úspěšně vstoupili Slováci, kteří si na úvod poradili s Francií 4:2. Šlo ale o drama až do konce, Pavol Regenda vstřelil svůj druhý gól v utkání až pár vteřin před koncem do odkryté klece. Výhru slaví i domácí Finové, kteří zdolali Nory 5:0. Uspěli i zámořští favorité, Američané si poradili s Lotyšskem 4:1 a Kanaďané udolali Němce 5:3.