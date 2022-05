Vítejte na MS! Hokejový nářez v NEJ hale Evropy jako potrhlý karneval

PŘÍMO Z TAMPERE | Na karneval? Ne, na hokej. Jste ve Finsku! První zápas domácího týmu na mistrovství světa hltala natřískaná Nokia Arena v Tampere. Ke kultuře fandění patří, že Suomi chodíte podporovat navlečeni do trhlých obleků. Hlavně, ať jste vidět. Takže party v nejmodernější hale Evropy při výhře 5:0 nad Norskem ? Na chodbách rozhodně. Tam létáte mezi bary a hulákáte hokejové hitovky. Mistrovství odpálila i rocková verze finské hymny. Jako kdyby to byl i vzkaz: začíná hokejový nářez!

Děvče před mužem poklekne a... on jí popadne cop, zahrká sprejem a začne vlasy stříkat modrou barvou. Nebojte, plánovaná akce. Není už moc času, za chvíli se otevírá aréna před zápasem s Norskem. Vítejte ve Finsku, v Tampere!

Často slyšíte, že tady je nejmodernější hokejová hala v Evropě. Sedí to. Když monstrum, pod kterým vede železnice, obcházíte ze všech stran, nechápete, že se stavělo. Spíš se muselo nějak zjevit.

Ale jedno je víc než třináct tun vážící obří kostka nad ledem, videomaping, dva grafické prstence a všechny technické vychytávky uvnitř. Rozjetí finští fans. Způsob fandění mají specifický. Když jdou na hokej, rádi se u toho převlékají. Za co? No, za úplně všechno, co vás napadne. Když tuhle zálibu ještě zalijete pivem, stane se z toho karneval. Dokonale do něj sedla rocková verze hymny v podání kapely Haloo Helsinki!

Paradoxně největší rodeo vidíte ale na chodbách o pauzách. Tam se paří. Stovky skupinek si jedou svoji malou party. Chlápek převlečený do obleku rozhodčího na každého kolem sebe pořvává, že jde za krosček na dvě minuty ven. Má radost, když reagujete a chytnete se.

Vedle něj čekají na klobásu černou jako uhel dva maníci v oranžových oblecích. Mimochodem, černá klobása není chyba. Jde o místní specialitu z vepřového s prasečí krví a žitem. Je taky ale pravda, že nejdivočejší fans, kteří většinou jezdí na výjezdy po celé Evropě, se na otvírací zápas nedostali. Finové zvládají roztočit ještě divočejší a opilejší kolotoč. Ale zase byl to jen první zápas. Aspoň je kam přidávat.

Nokia Arenu si vychutnáte víc o pauzách. Zajdete na víno. Dáte pizzu. Je libo návštěva sportovního baru a s ostatními zpívat (před zápasem), nebo řvát (druhá přestávka)? Není problém. Stačí mít po kapsách peníze nebo kreditní kartu se slušným základem a večer je váš. Úplně levná zábava to ale není: burger vyjde na 13 eur (320 Kč), pivo 8,90 (220 Kč).

RENTGEN: Jak bude vypadat hra Čechů na MS? Kompaktní zanďour. Nikdo nesmí vypadnout Video se připravuje ...

Výjimečná stavba jeden handicap ovšem má. Jelikož sedí jak špunt mezi dalšími stavbami, dost si počkáte, než se dostanete dovnitř. Buď s tím ale musíte počítat, nebo nadávat. Víc možností není.

Z jedné věci vám padne brada ovšem stoprocentně. Když vidíte luxus, jaký mají k dispozici hráči domácího souboru. Nacpat do haly osm týmů není úplně med, takže země ze spodních pater žebříku IIHF „bydlí“ v bílých krabicích. Třeba z buňky Velké Británie čekáte, že spíš vyběhnou dělníci a ještě začnou dodělávat halu.

Zpátky k Suomi. Někdo má buňku, Finsko společenskou místnost s gaučem, kuchyňskou linkou, velkou šatnu, brusírnu. Jasně, saunu taky. Dovedete si představit, aby tady chyběla? Vždyť o Tampere se říká, že je hlavním městem saun celého světa. Třeba i proto, že je tady nejstarší veřejná sauna ve Finsku. Ať do ní domácí parta před zápasem zamířila, nebo ne, na první utkání se rozehřála slušně.

Cenu fanouška zápasu si určitě zaslouží nadšenec v modré paruce, který opakovaně sám dokázal několikrát odpálit velkou mexickou vlnu kolem celého stadionu. Finsko začalo domácí svátek výhrou. Byl to velký večer v úžasné stavbě se strmými horními ochozy. Možná se po něm i otočily role a chlápek poklekl před svojí modrocopatou princeznou. Kdo ví.

NOKIA ARENA

rok otevření 2021 kapacita 13 455 cena 3,6 miliardy Kč plánované akce za rok 130 zajímavost pod halou jezdí vlaky

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:29. Pesonen, 31:37. Rajala, 36:06. Björninen, 41:36. Armia, 57:56. Innala Hosté: Sestavy Domácí: Olkinuora (Säteri) – Hietanen, Lehtonen, Ohtamaa, Seppälä, Vatanen (A), Friman, Pokka – Hartikainen, Manninen, Innala – Pesonen, Filppula (C), Armia – Lammikko, Sallinen, Rajala – Mäenalanen, Björninen, Anttila (A). Hosté: Haukeland (Arntzen) – Lilleberg, Johannesen (A), Kasastul, Krogdahl, Nörstebö, Klavestad, Rokseth – Fladeby, Rosseli Olsen, M. Olimb (C) – Haga, Röymark, Salsten – Hoff, Jakobsson, Trettenes (A) – Geheb, Rönnild, Henriksen. Rozhodčí Lawrence Fraser, Mikael Nord – Maxime Chaput, Nicolas Constantineau Stadion Nokia Arena, Tampere