Tatar režíroval přesilovky podle Bostonu. Slafkovský bral první body

Loni do Rigy přivezli Slováci svůj vůbec nejmladší výběr v historii. Byli v něm tři teenageři - Šimon Nemec, Samuel Kňažko a Juraj Slafkovský. Výsledkem byl první postup do čtvrtfinále po osmi letech. Trojice mladíků byla nominována i na olympiádu v Pekingu. Tým pod vedením kanadského kouče Craiga Ramsayho senzačně vybojoval bronzové medaile a Slafkovský byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.

Na mistrovství světa do Finska vyrazili Slováci s ještě mladším týmem než před rokem. Přibyl 17letý Adam Sýkora z Nitry, který zatím žije trochu ve stínu Nemece a Slafkovského, ale i jemu předpovídají hvězdnou budoucnost. Na soupisku dopsán zatím nebyl, nicméně věkový průměr širšího kádru pětadvaceti hráčů činil 24 a půl roku.

„V prvním zápase má každý spoustu energie a to se potvrdilo. Ale my máme body a vítězství. Potěšili jsme diváky, je to však jen začátek. Teď náš čeká těžší soupeř (Německo) a bude to ještě větší bitva,“ hodnotil úvodní vystoupení mužstva Slafkovský, který na olympiádě vypálil sedm kulí a stal se nejlepším střelcem. Na mistrovství světa ještě neskóroval. A proti Francii si připsal své vůbec první dva body.

Košický rodák roste třetí sezonu ve finském TPS Turku a bude patřit k favoritům draftu NHL. V tomto týdnu proběhla loterie o pořadí výběru. Jedničku vylosovali Montrealu, po něm se má dostat na řadu New Jersey. Bylo by velkým překvapením, kdyby Canadiens opomenuli kanadského centra Shanea Wrighta, který je největším favoritem draftu.

Jako druhý by mohl jít podle většiny odborníků právě Slafkovský. Devils si v předchozích letech vybrali jako jedničky dva centry, Švýcara Nico Hischera a Jacka Hughese. Je dost nepravděpodobné, že sáhnou po dalším Američanovi Loganu Cooleym, který hraje ve středu útoku. Spíš by se jim hodilo silové křídlo. Tedy Slafkovský.

Na šampionátu s ním a Nemcem sdílí stejnou šatnu Tomáš Tatar, který za New Jersey hraje. „Chlapcům přeju, aby byli draftovaní co nejvýš. Záleží, koho týmy potřebují, pořadí se ještě může změnit. Ale velmi bych si přál, kdyby vybrali někoho z nich a já si s nimi mohl zahrát. Ale stát se může ještě hodně věcí,“ řekl střelec druhého slovenského gólu v utkání s Francií.

Tatar je jediným vyslancem NHL v týmu. Jeden zápas za New York Rangers chytal Adam Húska, jinak působil na farmě v Hartfordu. Slováci však hráli i trochu podle zámořských skript. „Ukázal jsem klukům hru Boston Bruins,“ svěřil se Tatar. „V naší poslední přesilovce to vyšlo, po buly jsme si to pěkně dali. Mišo Krištof dobře vypálil, mohl z toho být gól. Zkoušíme různé věci, myslím, že přesilovka vypadá dobře. Máme na čem stavět,“ líčil.

V play off NHL ještě bojují obránci Erik Černák (Tampa), Martin Fehérváry (Washington) a křídelní útočník Marián Studenič (Dallas). To však neznamená, že kouč Ramsay se rozhodne jich využít a nabourávat týmovou chemii, která dobře fungovala i bez nich. Do širšího kádru pro mistrovství světa ve Finsku totiž vybral čtrnáct navrátilců z loňského šampionátu a dvanáct bronzových medailistů z Pekingu. I v tomhle případě má mladý slovenský celek z čeho vycházet.