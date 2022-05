Česko jde na Švédy a plánuje změny. Do brány nejspíš Vejmelka. A co útok?

PŘÍMO Z TAMPERE | Po výhře nad Velkou Británií 5:1 přijde těžší test. V neděli od 19:20 nastoupí český tým na MS proti Švédsku. Na předzápasovém mítinku se rozebíraly chybky v defenzivě a hráči slyšeli, jak se změní sestava. Jak? „Dozvíte se to. Taková je zkrátka dohoda realizačního týmu. Některé věci chceme držet do poslední chvíle pod pokličkou,“ pronesl jen asistent Libor Zábranský.

Pouze prozradil, že se do rozestavení zasáhlo. „Určitě ano, ale poprosil bych o toleranci. Rádi bychom tady sestavy zveřejňovali až těsně před utkáním, jak je to jen možné. Není to o tom, že nechceme komunikovat s novináři, ale ani z taktických důvodů by to nebylo moc moudré. Některé změny tam budou,“ vysvětlil Zábranský. Aspoň přidal, že jde o taktické šachy kvůli Švédsku, ne o zdravotní trable.

Jistá je změna v brance, kde by měl nejspíš nastoupit Karel Vejmelka. Dává logiku, že si ho trenéři chtějí vyzkoušet i v těžkém zápase, byť v sobotu zůstal v sobotu na tribuně. Co se týká sestavy, tak góly dával proti Britům první útok, práci si odvedla i čtvrtá četa, takže pravděpodobně by se mohlo měnit obsazení 2. a 3. formace. V přípravě s dvojicí Tomáš Hertl, Jakub Vrána nastoupil i Dominik Simon. Kari Jalonen ho sem může vrátit a vytvořit formaci z hráčů z NHL. Tím pádem by se tak Jiří Smejkal přesunul k Michaelu Špačkovi s Matějem Stránským. Větší škatulata by byla překvapením.

SESTŘIH z MS: Česko - Velká Británie 5:1. Vítězný vstup, dva góly dal Blümel Video se připravuje ...

Národní tým by dál měl hrát na sedm obránců, protože David Musil odcestuje domů a čeká se na pondělní příjezd Michala Kempného. „David tu roli přijal a samozřejmě věděl, do čeho jde. Poděkovali jsme mu za jeho přístup, protože byl profesionálně i lidsky výborný. S tou informací sem už letěl. Pak jsme se rozhodovali podle toho, kdo bude volný. Víme, že Michal toho moc teď nenahrál, ale je zdravý, bruslivý, do toho systému by nám mohl zapadnout. A věřím, že zapadne. V pondělí odpoledne přiletí a pak se domluvíme, kdy nastoupí,“ uvedl Zábranský.

Obránce má na starosti on, Kempného zná velmi dobře z Komety. Karimu Jalonenovi tak poskytl velmi dobrou platformu pro diskuzi. „Musíme vždy respektovat hlavního trenéra a je pravda, že Kari se měl ptal, jaký Michal je. Do velkého hokeje šel přes Kometu. Znám ho jako člověka a myslím, že nám do toho typologicky zapadne. Tuhle informaci jsem Karimu předal a shodli jsme se na tom, že právě tenhle typ hráče potřebujeme,“ pronesl reprezentační asistent.

Švédsko do prvního zápasu MS nasadilo jen tři pětky, pořád čeká na posily z NHL. Podle všeho by s vybrakovanou soupiskou mělo jít i do večerního utkání s Českem.